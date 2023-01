La Sexta, contra la ley del 'solo sí es sí' al estilo 'Okdiario'

La batalla en torno a la ley solo sí es sí es en los últimos días un tema central en los medios de comunicación. Vamos a ver qué enfoques está utilizando cada uno en función de su posición editorial, a ver si así entendemos un poco mejor lo que se está jugando aquí.

Empecemos si os parece por la derecha mediática. El marco principal de su campaña contra la ley de libertad sexual sigue siendo el mismo que vienen usando desde que comenzó esta ofensiva: generar la máxima alarma social que sea posible (quédense con este concepto de la "alarma social", después lo retomamos) por una supuesta rebaja masiva de penas a violadores.

Lo que llevamos oyendo semanas, vamos. Pero el caso es que este martes la derecha mediática viene también con otro enfoque distinto que se centra en la derivada interna de todo este asunto dentro del gobierno de coalición y dentro del espacio de Unidas Podemos, y que trata, digamos, de meter cizaña a la interna.

El Confidencial: "Sánchez impone la reforma de la ley Montero y deja a Podemos en el alambre: "No se irán". Ferraz y Moncloa no temen que las tensiones por la norma estrella de Igualdad escalen hasta el punto de que sus socios den un golpe en la mesa". Es decir, El Confidencial dice que "El PSOE NO teme que su decisión de sumarse a la ofensiva de la derecha contra la ley suponga la salida de Podemos del Gobierno". Un "no pienses en un elefante" de libro que lo que hace es evocar, aunque sea negándolo, el marco de la ruptura del Gobierno de coalición.

Vozpopuli: "Sí es Sí. El PSOE insinúa que Yolanda Díaz abrió la 'cacería' contra Irene Montero. Los socialistas, según varias fuentes del partido consultadas por este diario, insinúan que es la vicepresidenta segunda quien ha abierto la veda contra la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por la cabeza de varios dirigentes socialistas pasa la idea de que Yolanda Díaz busca debilitar a Irene Montero, que había asumido un perfil de 'candidatable' morada en caso de que los de Ione Belarra no cierren un acuerdo electoral con la vicepresidenta".

Además, ha añadido que "ese supuesto interés de Yolanda Díaz encaja, además, con el hartazgo del núcleo duro de Moncloa con el Ministerio de Igualdad. El entorno de la ministra de Trabajo, no obstante, niega tener nada que ver en la filtración sobre la intención del Ejecutivo -adelantada por La Vanguardia- de tocar la ley para terminar con el goteo de rebajas de penas a los condenados por abuso sexual. En verdad la 'número dos' de los morados está políticamente acorralada. Pero su equipo no contempla su dimisión".

Y hay más. La Razón, en portada: "La ley del solo sí es sí activa la pinza Sánchez-Díaz". El objetivo conjunto es usar la norma para desgastar a Podemos y quebrar el pulso en la negociación de Sumar. En la decisión de Moncloa de hacerle el vacío a la ministra de Igualdad, Irene Montero, hay más razones de fondo que el miedo al desgaste electoral. Los 'fontaneros' de Moncloa han visto la oportunidad para clavarle el estoque a la ministra y, en un momento en el que les interesa que los morados estén lo más debilitados posible.

Pero más allá de esos intentos de la derecha mediática de sembrar la cizaña mencionando y metiendo a Yolanda Díaz en todo esto, que efectivamente hay que entender no como informaciones sino como lo que son (mensajes del enemigo que buscan dividir). Sí hay que quedarse con algo de lo que dicen esas piezas de la derecha mediática: que en el fondo de todo esto hay una ofensiva contra esta ley en concreto, sí, pero hay también algo más: una ofensiva general contra la figura de Irene Montero y contra Podemos en el inicio de un año electoral.

Por eso todos intentan activar también esos marcos de la dimisión de la ministra y de la ruptura de la coalición. Por lo demás, siguen intentando generar esa alarma social contando con muchos fuegos artificiales y musiquitas infernales los supuestos casos de revisiones a la baja de penas a agresores sexuales por parte de algunos jueces. Okdiario, por ejemplo, tiene en su portada (lo decía ayer Martín Pallín) un contador gigante como de máquina tragaperras que sube con cada supuesta rebaja de una pena a un violador.

Lo primero, antes de entrar en las mentiras puras y duras, cabe comentar que La Sexta usa una técnica mediática clásica, que es poner el foco en la excepción y no en la norma, en lo más habitual. Porque hablan de todas esas supuestas rebajas de penas pero nunca hablan de los jueces que no están haciendo eso, que son la mayoría. En este tuit de la noche del lunes de Observatorio, una cuenta de Twitter que está subiendo muchos contenidos sobre este tema. "Almería, de 25 revisiones se ha rechazado rebajar las penas en 23. Huelva: de 60 han rechazado rebajas en 57. Córdoba, de 50 han rechazado 35. Y Sevilla, de 30 han rebajado 1".

Pues la primera son las propias cifras que dan, los números. En palabras de la Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell: "Mezclas lo que llamas "rebajas" con revisiones de penas". Y así La Sexta convierte menos 30 en 337. Vicky Rosell, para poner en evidencia este 'truqui' de La Sexta, pidió anoche a Alfonso Pérez Medina a través de Twitter que por favor le diera el dato exacto de revisiones de condenas firmes, pero el periodista de La Sexta todavía no ha contestado.

Y más mentiras: Alfonso Pérez Medina dice, repito textualmente sus palabras que escuchamos antes, que lo que están haciendo los honorables jueces que están beneficiando a violadores es "aplicar la retroactividad penal a favor de los condenados, la ley más beneficiosa, que es lo que está reflejado en el Código Penal".

Esto es mentira. Por dos motivos: primero, porque el Código Penal tiene una disposición transitoria que dice que si la pena que se había impuesto con la anterior ley puede ser impuesta también con la nueva ley, la condena no se revisa.

Eso dice el Código Penal en una disposición transitoria. Lo ha explicado repetidamente Martín Pallín, entre otros muchos. Lo que pasa es que hay una minoría de jueces que se pasan esa disposición transitoria por el arco del triunfo. Pero en cualquier caso, lo que dice ahí Pérez Medina de que lo que está pasando es que los jueces están aplicando la retroactividad tal y como la prevé el Código Penal es mentira, lisa y llanamente.

Pero es que además también es mentira que la nueva ley sea más beneficiosa para el reo. Entrevista en El Periódico de España a Teresa Peramato, Fiscal de Violencia contra la Mujer. Titular: "La ley del sólo sí es sí nos da muchas posibilidades de proteger más a las víctimas". La Fiscal defiende que la norma conlleva penas mayores para las agresiones sexuales.

La Fiscal de Sala Delegada Coordinadora contra la Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, es contundente: la ley del solo sí es sí es "buena" y va a permitir a la justicia proteger más a las víctimas que el anterior Código Penal". Y atención a esto: "La Fiscal destaca en este sentido que los hechos delictivos anteriores a la entrada en vigor de la norma, el pasado 6 de octubre", se están acusando de conformidad con el Código Penal anterior porque el cómputo penal sale más favorable al reo que con este".

Lo resumía en Román paladino el diputado Pedro Honrubia en un tuit: "La Sexta tiene un tío que cuenta cada supuesta "revisión" de condenas de la ley del solo sí es sí, porque cuando "ellos nos dan, sufrimos de cojones". Pero resulta que el tipo se inventa las cifras y hace pasar por "revisiones" de sentencias lo que le sale de sus corruptos coj..."

La Cadena SER digamos que ha ido evolucionando un poco. Ayer publicaron la siguiente noticia: "Justicia propone volver a las penas anteriores a la ley del solo sí es sí cuando haya violencia o intimidación. La Cadena SER ha tenido acceso a la propuesta del departamento de Pilar Llop que rechaza Igualdad porque considera que supone volver al sistema anterior y desplazar el consentimiento como eje de la ley. Es una propuesta similar a la que presentó el PP el pasado mes de diciembre".

Fijaos, lo mismo en este diario, Público: "El PSOE ha puesto sobre la mesa una reforma que devolvería el Código Penal al pasado, introduciendo al necesidad de probar la violencia y la intimidación que sufrieron las víctimas, en lugar de basarlo en el consentimiento". Lo mismo que decía la SER. Eso sí, la SER lo dijo pero solo durante un rato, porque unas horas después cambió el enfoque y publicó este otro titular: "Montero se enroca en la ley del solo sí es sí y habla de presiones para modificarla". De decir que el PSOE quiere hacer lo mismo que el PP, a decir que Irene Montero "se enroca".

Pero el caso es que hoy en la tertulia de la SER la línea ha vuelto a ser bastante favorable a las posiciones de Montero y del ministerio de Igualdad. Fijaos en este titular de Fernando Garea en El Confidencial del 29 de noviembre: "Sánchez lleva al Tribunal Constitucional a Campo, que supervisó el sistema de penas de la ley del solo sí es sí".

La Sexta va contra la ley al estilo Okdiario; la SER la defiende bastante aunque con aparentes llamaditas de por medio; Público ha sacado artículos en defensa de la ley, como el de Cristina Fallarás ("A mí, que se modifique una ley, que se plantee la posibilidad de dar pasos atrás en una norma que beneficia a las mujeres, que da un paso de gigante contra la violencia machista, por cuestión de votos me parece asqueroso. Esa es la palabra: asqueroso", dice Fallarás), y ha sacado también titulares como este: "El PSOE cede ante la presión de la derecha y la alarma social con la ley de 'solo sí es sí' y da la espalda a Podemos".

Y eldiario.es (salvo su ala derecha con Esther Palomera y compañía que también siguen de campaña contra Irene Montero) hay que decir que también está publicando contenidos y artículos en defensa de esta ley feminista que los poderes más conservadores de este país ven la oportunidad de tumbar (y con ello a la ministra y a Podemos, ya de paso. 3 pájaros de un tiro). Bueno. Antes os decía que os quedarais con ese concepto de la "alarma social". Está también en este último titular de Público que os acabo de leer: "El PSOE cede ante la presión de la derecha y la alarma social con la ley de 'solo sí es sí' y da la espalda a Podemos".

Por lo siguiente. Fijaos en este titular de eldiario.es: "Expertas advierten de que una reforma del solo sí es sí no frenará las rebajas de condenas a violadores". Os leo esto porque las supuestas reformas de la ley que se están planteando, no buscan mejorar la ley, sino desactivar esa "alarma social" que se ha generado, que es una alarma mediática. Esto queda muy claro si uno lee algunos tuits y respuestas de otro periodista, Pedro Vallín. Decía Vallín: "Circula el bulo de que las presiones que recibe UP de los socialistas son para "suavizar" la ley de solo sí es sí y revertir el consentimiento.

Es lo contrario, lo que los socialistas quieren es endurecerla para mitigar la alarma social provocada por las excarcelaciones". Bueno, sobre la parte del tuit que niega que el PSOE quiera volver al modelo anterior desplazando el consentimiento como quiere también el PP, ya les leí antes las noticias de la SER y de Público contando que efectivamente es así.

Calificar una verdad de bulo es un bulo también. Le pregunta un tuitero, Juan, A Vallín: "Pero ¿qué es lo que habría que cambiar en la ley para que no hubiera más excarcelaciones? No he escuchado a nadie decir cómo se acabaría con ellas". Y responde Vallín: "No he dicho "para que no haya excarcelaciones", he dicho "mitigar la alarma social"".

Otro tuitero, Iker Gutiérrez, le pregunta lo mismo: "Pero endurecerla, ¿para qué? Si ya es más dura que la anterior". "Mitigar la alarma social", responde Vallín. "La alarma social o la mediática??", replica Iker Gutiérrez. "¿Cuál es la diferencia?" remata Vallín. Un tuit más os leo de Vallín, porque es que efectivamente aquí está la clave. Dice. "La norma está bien. Y si se hubiera explicado que las nuevas horquillas penales y la simplificación de tipos podían provocar algunos ajustes de condenas en delitos ya juzgados, nos habríamos ahorrado la polémica. Pero elegimos poner el grito en el cielo contra la judicatura".

Según Vallín, el problema es "de comunicación". Según él, la decisión de igualdad de explicar públicamente lo que está pasando de verdad y lo que ellos mismos reconocen (que la ley está bien y lo que hay es una campaña de la derecha judicial) es un error gravísimo y catastrófico, porque lo que había que hacer, cuando hay jueces que te están rebajando penas a violadores para dañar al ministerio de Igualdad, era salir y decir que "sí, es verdad, la simplificación de tipos puede provocar algunos desajustes en delitos ya juzgados".

Imaginen La Sexta: titulares sobre las reducciones de condena y en bucle esas declaraciones: "Es que claro, nuestra ley puede provocar ciertos desajustes". Tremendo. Quiero terminar leyéndoos algunos titulares que creo que sirven para acabar de entender lo que está pasando.

20 minutos, noticia de agosto de 2005: "La juez de Murcia paraliza otra sentencia de violencia de género al cuestionar que sea constitucional". El País, noticia de agosto de 2005: "Una juez lleva la ley de violencia sexista al Constitucional por discriminar al hombre. La magistrada de Murcia alega que no se pueden agravar las penas según el sexo del agresor".

Libertad Digital, mayo de 2008: Aído insta a aplicar la Ley de Violencia de Género a los jueces que la recurrieron. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha instado este sábado a los jueces que interpusieron cuestiones de inconstitucionalidad contra la Ley de Violencia de Género a aplicar esta norma, una vez avalada por el Tribunal Constitucional".

Lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó en 2004 cuando Zapatero aprobó la ley contra la violencia de Género, lo habéis mencionado antes: también hubo jueces que hicieron campaña contra la ley, presentando cuestiones de inconstitucionalidad y beneficiando en sus sentencias a maltratadores: aumentó un 150% los sobreseimientos.

Porque hubo jueces que básicamente decidieron ponerse a liberar a maltratadores para hacer caer la ley. El problema nunca fue la ley, eran esos jueces. Y lo mismo está sucediendo hoy. Convendría que todo el mundo lo tuviera claro. Al menos en la izquierda.