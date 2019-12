El Gobierno de coalición que, previsiblemente, se formará la segunda semana de enero no podrá de dejar de mirar a Catalunya, al menos, durante su primer año de legislatura.

El conflicto catalán estará muy presente a lo largo de todo 2020 y condicionará en gran medida la acción del Ejecutivo en múltiples aspectos. A nivel político preocupa el papel que ahora pueda jugar Carles Puigdemont como europarlamentario. También la situación en la que finalmente quedará Oriol Junqueras, y se mira constantemente de reojo cuándo se convocarán las elecciones en Catalunya.

A todo esto hay que añadir media docena de procesos judiciales pendientes en los que están implicados importantes dirigentes del Gobierno catalán a consecuencia del "proces".

Todo ello, además, coincidirá con la mesa de diálogo entre gobiernos que han pactado PSOE y ERC, donde se abordarán también todos estos asuntos.

Pedro Sánchez ya dijo que en esta legislatura había que abordar el problema de Catalunya, y tiene todos los ingredientes para hacerlo. Estos son los principales hitos sobre Catalunya que se esperan para 2020.

3 de enero. ¿Inhabilitación inminente de Torra?

El presidente catalán, Quim Torra, puede ser inhabilitado este viernes por la Junta Electoral Central. Es una decisión administrativa, recurrible ante el Tribunal Supremo, como consecuencia de su condena por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat lazos amarillos y una pancarta a favor de los políticos independentistas presos en plena campaña electoral.

Si la JEC lo inhabilita, la presidencia pasaría de manera interina a Pere Aragonès (ERC), como así fija la Ley de Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.

Esta circunstancia ya provoca choques entre ERC y JxCat, no en vano la presidencia sería de los republicanos mientras no se convoquen nuevas elecciones. JxCat defiende estos días que debe ser uno de ellos el presidente interino, y no Aragonès.

Torra dispondría sólo de cuatro días para disolver el Parlament y convocar elecciones, con la dificultad de que su partido debería señalar ya quién será su sucesor en caso de inhabilitación. El tiempo corre en su contra, porque, además, el Estatut catalán establece que el president de la Generalitat tiene que ser diputado.

.¿Porqué lo pueden inhabilitar? La Junta Electoral Central estudiará este viernes, 3 de enero, los recursos del PP y Ciudadanos contra la decisión de la Junta Electoral Provincial de Barcelona de no inhabilitar a Torra hasta que su condena sea firme.

La resolución contiene un voto particular muy sólido -del vocal no judicial Pablo Nuevo López- que puede ser la palanca de la inhabilitación de Torra. El motivo: este vocal ha encontrado precedentes similares de inhabilitaciones de alcaldes sin sentencia firme en casos de corrupción, en aplicación de la Ley Electoral.

Este vocal afirma que “no es preciso entrar en el análisis de

qué debe entenderse por corrupción”. “¿No lo podría ser la desobediencia al órgano

encargado de velar por la neutralidad de las instituciones en periodo electoral?”, se pregunta.

Si Torra es inhabilitado, se abriría un nuevo pleito ante el Tribunal Supremo por la decisión de la JEC, que deberá ser resuelto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal.

7 de enero. Decisión del Supremo sobre Junqueras

Después de Reyes se conocerá la decisión del Tribunal Supremo respecto a la inmunidad de Oriol Junqueras, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminara que el líder de ERC debería haber sido reconocido como eurodiputado nada más ser elegido y gozar de inmunidad tras los comicios del 26-M.

El Supremo estudia en profundidad la sentencia del TJUE y los informes presentados por defensas y acusaciones, el último de ellos el de la Abogacía del Estado. El plazo para la presentación de informes termina el 2 de enero, pero ya los han presentado todos.

El alto tribunal debe decidir si anula o no la sentencia del 'procés', si Junqueras puede ser excarcelado, ejercer como europarlamentario y si solicitará el suplicatorio.

Esto provocará nuevas tensiones políticas, en especial si el Supremo opta por mantener a Junqueras en prisión. Decisión que abrirá las puertas a su defensa para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde aspiran a lograr una condena de España y que Junqueras salga indemne.

Se da la circunstancia que puede ser conocida la decisión el mismo día en que Pedro Sánchez salga investido presidente gracias a la abtención de ERC.

13 de enero. Primer pleno del Parlamento europeo

También el 7 de enero, el mismo día en el que previblemente Sánchez sea elegido presidente, abre sus puertas el Parlamento europeo y es muy probable que el ex president de la Generalitat, Carles Puigdemont acuda e inicie los trámites para recoger su acta de eurodiputado.

Pero el día que preocupa al Gobierno es el 13 de enero, primer pleno de la eurocámara en el que puede participar Puigdemont. Se teme que ese día el conflicto de Catalunya entre de lleno en el debate europeo.

20 de enero. Juicio a Trapero

La vista oral por rebelión al exmajor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y al resto de la cúpula de los Mossos arrancará en la Audiencia Nacional el 20 de enero. El interrogatorio a los

acusados se prolongará hasta el 23 de enero.

28 de enero. ¿Quién pago los gastos del 1-O?

El Tribunal de Cuentas ha citado a Puigdemont, Junqueras y los otros miembros del Govern para que den explicaciones sobre los gastos del 1-O para el 28 de enero, así como a los demandantes (Sociedad Civil Catalana y Fiscalía).

El Supremo condenó a 7 de los 12 dirigentes del ‘procés’ no sólo por sedición, sino también por malversación. Ahora es el Tribunal de Cuentas el que debe fijar el reparto de responsabilidades económicas por el dinero público malversado.

Las conclusiones de las responsabilidades contables cristalizarán en una sentencia, que posiblemente se dicte durante 2020. Es recurrible ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo.

Verano. La sentencia del Supremo

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJCat) que condena a Torra a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia no es firme. Está pendiente de ser revisada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Es previsible que el alto tribunal resuelva los recursos antes de verano.

En el caso de que el Supremo confirme su condena, Torra será cesado, como también establece la ley catalana de Presidencia de la Generalitat y del Gobierno.Este es el escenario previsible para un adelanto electoral en septiembre y octubre.

Elecciones en Catalunya

No obstante, la convocatoria electoral es un arma que tiene Torra y Puigdemont, que utilizarán cuando más les convengan. El fin político de Torra es inminente y ERC y JxCat se disputan el relevo y la convocatoria de elecciones autonómicas en Catalunya.

En el caso de que la JEC no lo inhabilite y el Supremo confirme su condena este verano -lo que es previsible-, el cese de Torra abrirá definitivamente la puerta a las elecciones autonómicas. Se baraja que sean en septiembre u octubre de 2020.

Pero si JxCat rechaza a Aragonès e insiste en nombrar a otro president, Junqueras tendrá la excusa perfecta para romper el acuerdo de Gobierno y forzar la convocatoria electoral de forma inmediata.

Aquí la duda que se abre y si JxCat se atreverá o podrá presentar a Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat.

2020. Los cuadros intermedios, al banquillo

La investigación de la organización del referéndum del 1-O de 2017 encara su fase final en el juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, por lo que a lo largo de 2020 es muy previsible que sean juzgados en vista oral.

Entre los procesados se encuentran los cuadros intermedios del procés, cuyo futuro político está en entredicho. Son 15 exaltos cargos y técnicos del Govern. Están acusados de malversar 4,3 millones de euros, teóricamente destinados a organizar el 1-O.

Es el caso del que fuera número dos de Oriol Junqueras, Josep María Jové, cuyo juicio ha sido asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al haber sido elegido diputado en el Parlament en las pasadas elecciones.

Jové ha formado parte de la delegación de ERC que ha negociado la investidura de Pedro Sánchez. Es presidente del Consell nacional de ERC. Está imputado desde hace un año por su presunta vinculación con la organización del 1-O a

pesar de haber sido prohibido por el Constitucional.

Además, Jové fue secretario de vicepresidencia de la Generalitat, número dos de Junqueras, y forma parte de su círculo de máxima confianza. Suya es la famosa agenda Moleskine, que contenía el listado de reuniones que mantuvo para orquestar el referéndum del 1-O. En su casa se encontró también el documento Enfocats.

Lluis Salvadó, también diputado de ERC en el Parlament y exsecretario de Hacienda, declaró como imputado ante el TSJCat por los supuestos delitos de malversación, desobediencia y revelación de secretos. La Fiscalía lo señala como el responsable de proyectar la Hacienda catalana que habría entrado en funcionamiento de haberse conseguido la independencia.

2020. Dos juicios a la mesa del Parlament

El Tribunal Supremo juzgará a lo largo de 2020 al diputado de ERC en el Congreso Joan Josep Nuet, dado su aforamiento. Formó parte de la Mesa del Parlament debe ser juzgada por desobediencia al tramitar las leyes de desconexión y demás normas, como el 1-O, a pesar de la prohibición del Constitucional.

También el TSJCat juzgará este año al resto de miembros de la Mesa -Lluís María Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Anna Simó-, así como a la diputada de la CUP Mireia Boya.

2020. Cuatro juicios por las cargas policiales del 1-O

El Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga las cargas policiales del 1-O en distintos centros designados como lugares de votaciones del referéndum ilegal.

Está ya con las últimas declaraciones que solicitó la Fiscalía. Hay cerca de 50 policías imputados.

No hubo lesiones graves, por lo que es previsible que la causa sea juzgada por un juez de lo Penal y no por la Audiencia de Barcelona. Pero todo depende de la calificación final.

Instrucciones similares se están culminando en Sabadell, Mataró y Manresa.

El problema de todos ellos no es la complejidad, sino la cantidad de personas investigadas y perjudicadas.

2020. Investigación a Borrás

El 17 de diciembre, poco antes de que se diese a conocer la inminencia de un acuerdo de investidura con el respaldo de ERC, trascendió que el Supremo investigará a la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs.

Está acusada de adjudicar adedo varios contratos a un amigo, el informático Isaías Herrero, durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El Supremo, que ya ha advertido que la valoración penal es “muy provisional”, investigara a Borràs por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y falsedad.

La investigación cifra en 260.000 la cantidad supuestamente desviada de las cuentaspúblicas. Borràs es próxima a Puigdemont y sonaba como candidatable a la Presidencia