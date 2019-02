Irene Lozano, la Secretaria de España Global comparaba este miércoles el referéndum independentista del 1 de octubre con "una violación" porque la votación se celebró a pesar de que las autoridades catalanes no tenían "permiso" para convocarla.

Esto se daba en una entrevista en el canal de televisión británico Sky News. Su intervención se basaba en comentar la actualidad política y el juicio del procés, cuando en un momento dado utilizó esta metáfora. "El sexo no está prohibido al igual que votar, pero no puedes hacerlo a la fuerza, necesitas permiso porque si no es una violación", dijo en un directo desde la Moncloa.

Señaló que "la democracia es un régimen complejo", basado en "aplicar" y "obedecer" la ley, y asegurado que las autoridades catalanas eran "especialmente responsables" y que tenían que cumplir la ley "y no lo hicieron".

"Usted dice, 25 años son excesivos. Es una cuestión de opinión pero no importa mi opinión o la opinión de usted. La cosa es que es el tribunal el que tiene tomar la decisión y decidir si el delito fue suficientemente grave para mandarlos 25 años a prisión", ha afirmado.

"El sexo sin permiso es violación. Votar está bien en España, pero si no tienes permiso es un delito criminal en España"

El periodista se sorprendió y le preguntó si realmente estaba comparando el referéndum con una violación y si estaba manteniendo que tenían que ser condenados a 25 años de prisión por eso. Irene alegó que tal vez no se había explicado bien. A pesar de decir esto, repitió la idea de nuevo, "cualquier acto es diferente si lo haces con permiso o sin él. Lo que he dicho es que el sexo está bien, pero deja de estarlo cuando lo haces sin permiso".

"El sexo sin permiso es violación. Votar está bien en España, pero si no tienes permiso es un delito criminal en España", concluyó. A la pregunta de si los políticas que están siendo juzgados deberían pasar 25 años en prisión, Lozano evitó contestar, "No voy a decir mi opinión porque eso no importa en absoluto. Soy un alto cargo del Gobierno y podría entenderse mal. Quiero decir, mi opinión verdaderamente no importa", ha concluido.