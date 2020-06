PSOE, Podemos y Más Madrid han coincidido este viernes en celebrar el archivo de la causa del 8-M. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha destacado la justicia ha "tumbado" la estrategia "de señalamiento" de la derecha al movimiento feminista. No obstante, ha lamentado que "ahí queda" la "criminalización" al 8-M.

"La Justicia tumba la estrategia de señalamiento al 8-M. Eso si, ahí quedan las páginas y horas de tertulias criminalizando al feminismo", ha afirmado en un mensaje que ha publicado en Twitter.

Se trata de una "buena noticia para la defensa de los derechos fundamentales y democráticos", en palabras del portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo.

La jueza que investigaba al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por supuesta prevaricación administrativa por no prohibir la manifestación del 8-M ante un posible riesgo de propagación del coronavirus ha archivado provisionalmente la causa al no ver suficientes indicios de delito, y concluye que este "no tuvo un conocimiento cierto, objetivo y técnico del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones" entre el 5 y el 14 de marzo.

En un audio remitido a los medios de comunicación, Ángel Gabilondo ha dicho que esperaba este resultado y ha añadido que es "una muy buena noticia para la defensa de los derechos fundamentales y para las causas que de una u otra manera también se querían enjuiciar".

"Muy especialmente felicitamos a José Manuel Franco como delegado del gobierno el que se haya considerado que él no ha tenido ninguna incidencia en los asuntos por el que se le quería imputar", ha subrayado el portavoz socialista, opinión compartida por la secretaria de organización del PSOE-M, Carmen Barahona.

Irene Montero: "No frenarán la lucha de las mujeres por una sociedad justa y feminista"

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha opinado que la decisión de la jueza era "evidente". "Ya dijimos que la imputación nos parecía muy poco seria porque el atestado estaba lleno de bulos y de noticias tergiversadas. Los que se empeñan en investigar el 8-M solo tienen una misión y hay que reconocerlo: atacar de forma indiscriminada a las mujeres y al movimiento feminista". A su juicio, "de los creadores de ´la culpa es suya por llevar minifalda´ han llegado los de `la culpa es de ellas por manifestarse".



Paloma García, portavoz de Podemos en la comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid, ha señalado que el archivo de la causa judicial era algo esperable y ha dicho no comprender cómo el informe de la Guardia Civil sobre este asunto, "lleno de falsedades y de datos falsos", ha podido tener tanto recorrido.

"Creemos que las feministas nos estamos convirtiendo en el archivo expiatorio de la extrema extrema derecha y creemos que es porque tienen miedo a un movimiento que es imparable y que tiene una propuesta para cambiar el mundo de una manera radical, para subvertir el sistema hacia un nuevo sistema que ponga la vida, los cuidados y las personas en el centro", ha defendido.

En opinión de García, la crisis del coronavirus "ha demostrado que las tesis de las feministas son ciertas, que hay que dar muchísima más importancia al trabajo de cuidados; hemos visto como las personas que eran esenciales en esta sociedad y que sostenían la vida y sus cuidados pues son las que más infravaloradas están en el mundo neoliberal en el que estamos sumidos y sumidas".

Jaume Asens: "Era tan delirante que la jueza al final ha tenido que archivar"

"Tanto la extrema derecha como la extrema extrema derecha nos ha apuntado a las feministas por una cuestión ideológica y no porque le importase para nada la salud. Pensemos que entre el 5 y 9 de marzo hubo muchísimos más eventos como el mitin de Vox, partidos de fútbol, misas o el lunes siguiente Metro de Madrid estaba hasta la bandera para ir a trabajar pero eso no lo comentan y solo han hablado del 8-M para desprestigiar" el movimiento feminista.

Ha concluido que "el tiempo y la verdad nos hará libres y la verdad es que ninguna feminista ni los organizadores de las manifestaciones del 8-M sabían del peligro que estaba acechando en ese momento en España, igual que los que fueron al mitin de Vox o al fútbol ese domingo o a misa o a trabajar el lunes".

Desde Podemos han sido varias las voces que han valorado del mismo modo el archivo de la causa por la manifestación del 8-M. Por ejemplo, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha criticado que el objetivo de este proceso "era desprestigiar el feminismo". "Pero la tesis conspirativa del 8-M rozaba la prevaricación. Era tan delirante que la jueza al final ha tenido que archivar", ha apostillado.

A su vez, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha destacado que al final "la inmensa mayoría de estas patrañas quedan en nada, porque son jurídicamente ridículas". "Pero a sus promotores no les importa. Su objetivo no es ganar un juicio, sino proporcionar material tóxico a los medios durante semanas. Objetivo conseguido", ha lamentado.