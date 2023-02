Isabel Rodríguez: "Es muy importante que todas las formaciones de izquierdas seamos conscientes del reto que tenemos"

¿Ha cambiado el PSOE la posición sobre modificar la ley 'solo sí es sí? ¿Por qué ahora se aborda esa modificación?

Siempre que me preguntan por la ley, lo primero que quiero hacer y que hago es ponerla en valor. Esta ley hay que recordar que es un triunfo de las mujeres. Fue una demanda de las mujeres. Tras la sentencia de La Manada, el Gobierno se comprometió a hacerla. La hemos hecho. Es una ley que mejora notablemente la protección de las mujeres frente a este tipo de agresión, tanto desde el ámbito de la prevención como en el momento en que se ha de acometer la denuncia y también posteriormente la protección de la víctima. Por tanto, es una buena ley para las mujeres. Lo que el PSOE ha hecho es analizar qué es lo que estaba ocurriendo y, por tanto, tomar decisiones también en base a lo que ha ocurrido. ¿Deseamos lo que ha ocurrido? Evidentemente, no, ni el PSOE, ni ninguno de los ministerios implicados, ni los diputados y diputadas que apoyaron también esta ley en el Congreso.

Por supuesto, no esperábamos ni deseábamos estos efectos, pero se han producido. Tenemos que gestionar la realidad, hay que hacerse cargo del sentir, del dolor de estas víctimas y también de la preocupación social. Y, por tanto, si se ha dado un problema, si hemos detectado que el problema existe, lo que hemos hecho durante este tiempo es un análisis de qué es lo que estaba ocurriendo, en qué dirección estaban yendo estos pronunciamientos, por qué se estaban llegando a estos pronunciamientos. Y hemos concluido que, si se hacen unas reformas técnicas acertadas, podemos evitar que se sigan produciendo. Es el momento de abordarlo y es lo que hemos planteado en estos días desde el PSOE.

En estos momentos se está negociando entre el PSOE y Unidas Podemos cómo se haría esa mejora. ¿Llegarán a un acuerdo?

Sin duda, deseamos ese acuerdo y por eso se está trabajando. La reforma ha sido impulsada por el Ministerio de Igualdad y, por supuesto, ahí hay una buena parte también de la opinión sobre este texto. Claramente, el Ministerio de Justicia, que es al final quien se encarga de la regulación del Código Penal, tiene mucho que decir en esta cuestión. Porque, efectivamente, no estamos hablando de valorar o rectificar otros aspectos de la norma. De lo que estamos hablando es de abordar aspectos muy concretos que tienen que ver con las penas y, por tanto, con la aplicación del Código Penal.

¿No se va a tocar el consentimiento en ningún caso?

El Gobierno nunca lo ha valorado. De hecho, el alma de esta ley es el consentimiento, es lo que reclamábamos entonces en las calles, es a lo que ha dado respuesta esta ley y en ningún caso, en ningún momento, el Gobierno ha valorado tocar o puntualizar aquello que tiene que ver con el consentimiento de la mujer, que es lo que se protege.

En este caso, si no hubiera acuerdo con Unidas Podemos, ¿se han planteado la vía de presentar esta proposición de ley y aprobarla con el PP, que ha ofrecido la mano tendida para

para hacerlo?

El Gobierno, y en este caso también el PSOE, desea hacerlo en el seno del Ejecutivo, con los partidos que apoyan la coalición. Y yo, sinceramente, me muestro escéptica con este apoyo mostrado por el PP. Claramente, en su hoja de servicios a los derechos y avances de las mujeres, tienen poco que aportar. Todo lo contrario. En el histórico del PP, lo que está es su rechazo en un primer momento incluso a la primera proposición de ley que elaborara desde la oposición el PSOE contra la violencia de género. Ya entonces, en el año 2002, el PP se opuso a la Ley de Igualdad y se opusieron a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que ahora está en el Tribunal Constitucional. Se han opuesto más recientemente a otras reformas importantes. Por tanto, el PP en este campo tiene muy poca credibilidad relacionado con este tema.

Hablando de derechos de las mujeres, recientemente hemos tenido una fuerte polémica, con intervención del Gobierno, sobre Castilla y León y el protocolo del aborto. ¿Les preocupa que pueda haber más medidas regresivas que trate de implementar la extrema derecha de Vox?

Es que se reiteran en la voluntad y lamentablemente ya hemos visto que el PP no duda en estrechar su mano con la ultraderecha, con Vox y con estos planteamientos. Cuando el PP y Feijóo concluyen, como yo creo que han

concluido ya, que su única opción de Gobierno, su única alternativa a este gobierno, es estrechar su mano con Vox, están asumiendo que estrechar la mano significa esto, significa abogar por retrocesos en los derechos. Las mujeres hemos conseguido parar esa primera reacción, pero están limitando los recursos a las organizaciones que se dedican a proteger a las mujeres o también están limitando la acción de los sindicatos en el caso de Castilla y León, como hemos visto recientemente. Por lo tanto, estrechar la mano como la estrecha el PP con la ultraderecha es un riesgo para la democracia.

Desde el PSOE consideran que Feijóo ha sido una decepción, que no tiene liderazgo, que no tiene proyecto. Incluso han dicho que ni siquiera va a llegar como candidato a las elecciones generales de previsiblemente final de este año. ¿Tan débil lo ven?

Es que ha tenido un año para hacer muchas cosas y la verdad es que no ha hecho nada. Fíjese, cuando él llegó, lo hizo con un espíritu constructivo, con un espíritu moderado. Pero ahora que podemos hacer balance de este año, lo único que concluimos es que se ha opuesto a todo. A todo aquello que

beneficie a la mayoría y que es difícil argumentar por qué te opones. ¿Por qué se opone al incremento de las pensiones? Es que ha tenido un año para decir si está o no de acuerdo con que en este país se suban las pensiones conforme al IPC, y no. Se ha opuesto a los incrementos del Salario Mínimo Interprofesional, se opusieron a la reforma laboral, se ha opuesto al transporte gratuito que beneficia a en torno dos millones de españoles y españolas, especialmente jóvenes, trabajadores y trabajadoras.

¿Por qué dice no a todo esto? ¿Para qué ha venido a la política nacional? ¿Para qué se ha presentado como alternativa a este Gobierno? Es que no sé a qué intereses está respondiendo y, por tanto, estaría muy bien que despejara esa duda. No para el Gobierno, que tiene claro cuál es la orientación del PP y del señor Feijóo, sino sobre todo para aquellos que también lo están observando. No hay alternativa, porque si hubiera alternativa no estaría cuestionando todo el rato la acción de Gobierno, sino que estaría planteando un desarrollo económico distinto, una propuesta industrial distinta, una propuesta social social distinta, de protección, distinta o no. O claramente podría explicarle a los españoles del lado de quién está y no lo está haciendo.

¿Qué explicación le dan entonces a que la mayoría de las encuestas den una victoria del PP y garanticen un Gobierno suyo con la ultraderecha?

Yo eso lo pongo en cuestión, sobre todo si analizamos aquellas encuestas en las que de verdad, aquellos que saben y que pueden manejar esos datos tienen acceso a ellas. Y, de momento, en este país, tan solo en la encuesta del CIS y también la de algún grupo de un medio de comunicación, podemos adentrarnos de lleno a ver esos datos. Y lo que se concluye es que efectivamente hay resultados ajustados, pero en ningún caso es concluyente con esa otra mayoría alternativa. Creo que es que en este momento, suele ocurrir también, quien

está movilizado desde el punto de vista del electorado son aquellos que están en la oposición. Nosotros estamos en el Gobierno y por tanto no estamos activando electorado, estamos resolviendo problemas, ofreciendo soluciones, gestionando, dando respuesta a la gente.

Cuando el PSOE se ponga a trabajar en clave electoral, a reclamar la confianza de los españoles, recordaremos cuál es nuestra hoja de servicio. Esta va desde la gestión de la pandemia, la protección de los trabajadores, también la protección de las empresas y de los autónomos. O el extraordinario éxito en la campaña de vacunación, los cambios en el ámbito educativo, en el ámbito universitario, en la formación profesional, la apuesta por la educación de cero a tres años. También la defensa de los derechos de las mujeres, que va mucho más allá del ámbito legislativo al que nos estábamos refiriendo. Por ejemplo, los permisos de paternidad igualitarios que nos permiten a las mujeres estar en el mercado laboral en igualdad de condiciones con nuestros compañeros.

En definitiva, un campo tan amplio que concluye esta semana con el aumento del SMI en índices como no esperábamos, llegando a los 1.080 euros, más de un 40% con respecto a lo que encontramos. O esos pensionistas que nos van a escuchar también cuando nos dirijamos a ellos, que de haber gobernado el PP hubieran visto que ahí sus pensiones se hubieran incrementado en dos euros y ahora lo están haciendo en más de 100. Creo que este Gobierno ha gobernado para la mayoría y finalmente la mayoría tomará partido de aquellos que han estado de su lado.

Uno de los mayores focos de tensión con el PP durante esta legislatura ha sido el bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Gobierno sí movió ficha para renovar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no toma ninguna medida para desbloquear el CGPJ sin contar con los populares?

Este viernes hemos recibido una buena noticia de cómo nuestro país avanza en

calidad democrática como una democracia plena. Ciertamente queda aún trabajo por hacer y también en esa misma información se ve cómo claramente el trabajo por hacer es precisamente este bloqueo. Pero es que este bloqueo tiene un responsable muy claro que debería de reaccionar. Estamos ante un marco constitucional y, por tanto, ante una cuestión muy importante. El Gobierno cada día exige al PP que rectifique esta posición. Esta tarde [por este viernes] podría ser un buen momento. Aquí las costuras que se abren a ese flujo de mentira que nada se corresponde con lo que dice, con aquello que hace. De las preguntas que usted me planteaba esto es un buen ejemplo. Llegó diciendo que quería renovar el CGPJ y en un momento dado recibió instrucciones. No sabemos de quién, que les hicieron cambiar de opinión y, por lo tanto, sin duda es una mala noticia para nuestra democracia. Lo que tendremos que hacer será conformar mayorías alternativas que permitan cambiar esto en un futuro. Pero sin duda forma parte del marco constitucional y el Gobierno lo que ha hecho es facilitar que el principal órgano en el que podíamos actuar con las herramientas que hoy tenemos, el TC, haya sido desbloqueado y, por tanto, esté funcionando con normalidad.

¿Esas mayorías alternativas de las que habla no existen ya?

Creo que los cambios que afectan a la Constitución han de hacerse siempre

en torno a los grandes formaciones políticas para que sean estables en el tiempo.

La subida de los tipos de interés ha provocado que aumente la cuantía que tienen que pagar muchas familias con las hipotecas. El socio, UP, ha propuesto públicamente congelarlas. ¿Se va a llevar a cabo esa propuesta, la están estudiando?

En esa gestión continua de crisis que ha afrontado el Gobierno, hemos ido cada vez superando distintos escalones, distintas dificultades con respuestas eficaces que después hemos podido contrastar. Recordarán que empezamos con la electricidad, que gracias a la ambición del presidente del Gobierno, a su liderazgo en Europa, hemos conseguido que aquello que era una dificultad hoy sea esa solución ibérica que ha permitido cambiar las normas estructurales

de los costes de la energía. Y permitiendo una bajada considerable en la factura de la luz de los hogares y de las empresas. Eso, sin duda, es un hecho muy positivo. Después hemos también tenido momentos en los que hemos tenido que amortiguar, por ejemplo, el coste de los carburantes, y lo hicimos con esos 20 céntimos. También en la alimentación hemos introducido medidas que ahora acaban de entrar en vigor acompañando a los consumidores, pero también a los productores, a los agricultores, a los que estamos apoyando también en reformas legales y en ayudas directas al sector.

Sin duda hoy la preocupación de los españoles y de las españolas es también la decisión del Banco Central Europeo en ese incremento de tipos que afecta considerablemente a las economías familiares. Y también hoy el Gobierno ya ha actuado. Quiero recordar que el 1 de enero entró en vigor ese protocolo al que se han sumado la mayor parte de las entidades financieras en nuestro país, que va precisamente en esa dirección. En moratorias, en congelación de tipos, en la posibilidad de cambiar de un tipo a otro, de fijo a variable, sin tener que pagar intereses por ello. Por tanto, ya estamos entrando en dar respuesta a esos problemas. El mercado financiero es un mercado regulable y, por tanto, también un mercado regulado. Por tanto, un mercado complicado. Hay que garantizar también la estabilidad financiera. Creo que estamos actuando sobre ello, que hay que ver resultados, pero en cualquier caso creo que ya nadie duda, con esta hoja de servicios que relataba, de la valentía de este Gobierno a la hora de adoptar decisiones y por tanto hay que dar un mensaje de tranquilidad también a las familias españolas.

Otro tema de actualidad es el asunto de la RAN con Marruecos que se celebró este jueves. Nadie niega que haya que tener buenas relaciones con el país vecino, pero, ¿para tener estas buenas relaciones era imprescindible también este cambio de posición sobre el conflicto del Sáhara Occidental?

En primer lugar, yo creo que es importante tener buenas relaciones con los vecinos. Todos en nuestro ámbito privado y personal sabemos que es mejor llevarse bien con los vecinos y todos deseamos llevarnos bien. Podría relatar los datos de influencia económica, comercial, de vecindad, la propia importancia de la comunidad marroquí en nuestro país. Somos vecinos y por tanto debemos mantener unas buenas relaciones, unas relaciones que estaban interrumpidas. Hacía ocho años que no se celebraba una cumbre de estas características y

por tanto creo que es importante ponerla en valor.

En relación a la cuestión del Sáhara, es un tema absolutamente sensible para nuestro país y también para el PSOE, porque tenemos también lazos de amistad con el pueblo saharaui. Yo recuerdo de muy joven cómo me impactó muchísimo en la visita que tuve a los campamentos las condiciones de vida. Me coincidió que mi familia eran solo mujeres las que vivían en aquella jaima. Ver esas condiciones personales, infrahumanas, de vida, sin duda sobrecogen el alma y por eso quizás cada vez se hace más necesario dar una respuesta. Esa situación es insostenible. Que la comunidad saharaui tenga que continuar en esa situación bajo las jaimas es insostenible. No podemos esperar otros 50 años y, por tanto, lo que está defendiendo el Gobierno y lo que defiende el PSOE es que se ha de dar una solución a ese conflicto y que se ha de dar además en los parámetros de las resoluciones de Naciones Unidas y que tiene que ser una solución mutuamente aceptada por las partes.

De momento, esa solución o esa posición que tiene el Gobierno no es compartida por el Frente Polisario ni por la comunidad saharaui. Además, de hecho, las relaciones están interrumpidas. ¿Tienen la voluntad de también dialogar con ellos?

Nosotros deseamos el fin del conflicto y deseamos que el pueblo saharaui deje atrás esa situación de 50 años bajo las jaimas para recuperar un espacio donde su población pueda vivir dignamente. Y creemos que el marco son las Naciones Unidas. Tenemos mucha confianza en el nuevo enviado especial. Estamos trabajando desde el inicio con él en mantener esas relaciones en el marco de Naciones Unidas y mutuamente aceptada la solución.

¿Debe decidir su futuro político el pueblo saharaui?

Debe ser una respuesta que pueda ser aceptada por ambas partes.

Otro de los asuntos protagonistas de la vida política durante esta legislatura es Catalunya. ¿Cómo valora que el PSC facilite la legislatura del presidente independentista, Pere Aragonès, aprobando sus presupuestos?

Muestra la altura de miras de los socialistas en Catalunya. El Gobierno, por

supuesto, respeta esa decisión. Y el Gobierno, desde el primer momento en esta legislatura, lo tuvo en cuenta, y así es. Hemos también trasladado a la opinión pública la necesidad de dar estabilidad a nuestro país, no solo celebrando elecciones cada cuatro años, como debe ser y como está en nuestras normas, sino también garantizando estabilidad económica con presupuestos cada año. Eso es lo que hemos practicado desde el Ejecutivo central y yo creo

que también Catalunya merecía tener unos presupuestos. Eso es garantía de estabilidad económica y social para la comunidad autónoma. Siempre hay que celebrarlo. Hay otras comunidades autónomas que se las dan de mucha estabilidad y de mayoría parlamentaria, pero que no logran forjar presupuestos y que en cuatro años han apenas han sido capaces de sacar adelante uno y otro.

¿Hasta qué punto le supone su política de desinflamación en Catalunya? Es evidente que durante estos años el conflicto catalán ha menguado de intensidad. Pero, ¿hasta qué punto le

supone al PSOE un desgaste en otros territorios del Estado español?

Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar siempre ha de mirar el interés general, y en este caso, mucho más allá, el interés general del interés electoral. Normalmente, cuando uno vela por el interés general, también después recibe el apoyo de la ciudadanía. Y creo que será lo que ocurrirá. Porque fíjese, este era uno de los principales problemas que existía en nuestro país. Así lo concluían los estudios. Hoy ya no es un problema, no es un problema para el conjunto de los españoles. Y no es un problema para los catalanes que tenían verdaderos problemas de convivencia. No solamente se habían fracturado las relaciones institucionales, no sólo se había amenazado la democracia en nuestro país y el sistema constitucional, sino que se estaban produciendo verdaderos desafectos en el ámbito social de Catalunya.

Gracias al esfuerzo, a la valentía y la determinación de este Gobierno, eso está superado. Hoy, en Catalunya, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de unos presupuestos que garanticen las mejoras en sanidad, en educación, en infraestructura. Estamos hablando desde el Gobierno de España en apostar por inversiones que tienen que ver con el vehículo eléctrico o con el microchip, los semiconductores. En definitiva, hoy estamos hablando de futuro en Catalunya. Y si el Gobierno no hubiera actuado como ha actuado en relación a la política territorial con Catalunya, hoy no podríamos hablar de futuro.

Sin embargo, hay gente dentro de su propio partido que no acaba de compartir esta esta posición que acaba de explicar. Uno de ellos sería el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien usted conoce bien. ¿Ha hablado con él directamente de esto? ¿Qué opinión le muestra? ¿La misma que demuestra en público?

Recientemente no, pero entiendo que el presidente de Castilla-La Mancha se hace cargo del interés de la Comunidad Autónoma. El Gobierno de España tiene que hacerse cargo del interés general. A él le aprietan otras piedras en el zapato. Nosotros resolvemos el interés general de nuestro país y por tanto damos respuesta a este problema, que sinceramente creo que es bueno que a Catalunya

le vaya bien. Es bueno no solo para los catalanes, es bueno para los catalanes, para el conjunto de los españoles, para los andaluces, para los manchegos, para los gallegos. Creo que una España unida en su diversidad es bueno para todos.

Usted es ministra de Política Territorial. ¿Cómo sería el modelo de financiación autonómica ideal que defiende este Gobierno?

Creo que el Gobierno lo ha manifestado en muchas ocasiones. Hubiera sido necesario un consenso importante en torno al nuevo sistema de financiación. Es algo que quedó pendiente desde el año 2014. Hemos dado pasos en

la dirección en la que el Gobierno cree que ha de afrontarse una España más cohesionada y donde para ello sin duda un nuevo mecanismo de financiación es muy importante. Son debates que han de hacerse de forma paralela. El debate que esta semana mantuvo el presidente del Gobierno en el Senado, la cámara de representación territorial, apuntaba a ello. Creo que España ha hecho un trabajo magnífico durante estos primeros 40 años de democracia en descentralizar, en acercar la gestión de los servicios que son más directos a la ciudadanía, como la educación o la sanidad, acercarlos al territorio. Creo que ha mejorado esa gestión de los servicios, pero ahora también hemos de hacernos cargo de que una vez las comunidades autónomas tienen estas competencias, han de garantizar unos servicios básicos y para eso es donde debe estar dirigida la financiación.

La financiación y su debate no puede estar tampoco al margen del debate fiscal y aquí hay quien reclama cambios en el modelo de financiación, al tiempo que decide que no necesita recaudar más para invertir, por ejemplo, en educación o en sanidad. Por tanto, creo que son tres debates paralelos que han de darse, el de qué sistema de protección queremos en relación con la educación, en relación con la sanidad, con qué sistema de financiación ponemos en marcha para garantizarlo. Y la financiación no nos cae del cielo, viene de la fiscalidad y, por tanto, hay que conjugar esos tres modelos. ¿Cuál es el modelo del Gobierno y en este caso de los socialistas? Un sistema de financiación justo que garantice la cohesión en todos los territorios, que garantice la igualdad en la percepción de estos servicios básicos y donde aquellos que más tienen, más tienen que contribuir para garantizar esa cohesión. Espero que podamos seguir avanzando en esa dirección y ese es el marco que nos une a los socialistas que, por otro lado, está inspirado también en los principios constitucionales.

¿Se le queda una espina clavada por no haber desarrollado la reforma durante la legislatura?

Sin duda, una de las prioridades. Pero también quiero apuntar, aprovechando su repregunta, que el compromiso del Gobierno ha sido claro con el sistema autonómico y con las comunidades autónomas. Nunca antes en la historia en nuestro país las comunidades autónomas habían contado con tantos recursos del Estado. Es la ocasión en la que más financiación han recibido del Estado y, por tanto, el Gobierno se ha hecho cargo de las necesidades de las comunidades autónomas, aportando toda la financiación necesaria. Primero con la covid y después con el resto de cuestiones que hemos tenido que afrontar. Pero es la vez que más recursos, tanto las administraciones autonómicas como las entidades locales, han recibido por parte del Estado.

El ministro Félix Bolaños decía el martes pasado que "la mayor parte de la transformación de la legislatura" estaba hecha. Si tuviera que destacar alguna medidas del Gobierno de las que estaría usted más orgullosa...

Resulta complicado porque me salen unas cuantas. Creo que sin duda la reforma laboral, que es la dignidad de los trabajadores. Al mismo tiempo que la recuperación no solo de sus derechos, sino también de sus salarios con ese incremento del SMI. O la reforma de las pensiones por el respeto a la generación que nos precedió y que nos ha dado el país que hoy nosotros disfrutamos con el esfuerzo de su de su trabajo. Y yo creo que la política económica industrial que está surgiendo con este cambio de gobierno que ha de consolidarse en el futuro. Lo más importante es que acabamos de empezar, que queda mucho por hacer y que tenemos claro hacia dónde nos dirigimos.

¿Le llegan esas medidas a la gente? Existía cierta preocupación en Moncloa y en Ferraz porque la gente no percibía las medidas económicas y sociales del Ejecutivo.

Es que es normal que la gente esté a lo suyo y a los suyos. Son sus problemas,

sus expectativas, sus prioridades, el atender a sus hijos, el cuidar de sus mayores, el mirar por su desarrollo profesional o académico. Y lo que esperan del Gobierno es que no les genere problemas y que aquellos que tienen los resuelva. Y yo creo que hoy el Gobierno ha estado dando solución a los problemas más importantes que ha tenido la sociedad española, que será reconocido cuando toque en su momento. Todas aquellas personas que viajan cada mañana gratis en ferrocarril o en cercanías creo que son conscientes de que esto no ha caído del cielo y que hay una decisión política detrás. Todos nuestros abuelos o nuestros padres que estos días han recibido en sus cuentas corrientes esos 100 euros adicionales a sus pensiones creo que son conscientes de que es gracias al esfuerzo y a la determinación de un Gobierno. Los becarios que han visto incrementadas sus becas y que las vieron reforzadas el pasado curso saben que es porque hay un Gobierno detrás que cree en la educación pública. En fin, yo creo que tenemos mucho que seguir contando, pero tenemos una gran hoja de servicios que entiendo será valorada por una mayoría social.

Antes de las generales, autonómicas y municipales. ¿Cuáles son las principales prioridades para el PSOE?



El PSOE, como organización fuerte y muy implantada en todo el territorio de nuestro país, ambiciona todas las plazas. No vamos a dejar ni un municipio sin atender, ni una candidatura sin hacer. Nosotros somos un partido con muchísima implantación en todo el territorio, que ha sido capaz de gobernar todas las comunidades autónomas de este país. Solo nosotros lo hemos hecho, porque España es diversa y este partido es capaz de comprender esa diversidad. La confianza en el PSOE en este momento es revalidar la confianza que ya nos otorgó la ciudadanía hace cuatro años, tanto en las comunidades autónomas como en los municipios, e incluso ampliarla en algunos casos. Y vamos a trabajar para ello.

Aquellos lugares donde ha habido un alcalde o una alcaldesa socialista lo que han hecho es trabajar con mucha seriedad en los peores momentos de la crisis de la pandemia, aprovechar muy bien los fondos de recuperación. Las ciudades se están transformando, lo estamos viendo. Algunas transformaciones no se ven porque son digitales, de mejoras de servicios, pero otras son claramente visibles. Aquellas que tienen que ver con la movilidad, aquellas que tienen que ver con la recuperación del patrimonio, con la apuesta por un turismo sostenible. Creo que están gestionando muy bien ese caudal de los fondos públicos que logró el Gobierno de España, que además atienden con esa característica de los socialistas desde la cercanía y desde la proximidad.

Por lo tanto, yo creo que vamos a revalidar todas las plazas y alguna importante también que aspiramos a recuperar, como Madrid y Barcelona. Yo creo que en Madrid hay una oportunidad. En Madrid no existe una gestión positiva por parte del alcalde Almeida. Madrid no es una ciudad que esté aprovechando especialmente ese impulso de los fondos de recuperación. No es una ciudad que hoy pudiera presumir ante Europa de haber sido avanzadilla, por ejemplo, de esos cambios de movilidad sostenible. No veo tampoco muestra de una ciudad más limpia de la que existía hace cuatro años. Creo que hay posibilidades de abordar con los proyectos y la planificación del PSOE opciones de futuro en todas las ciudades españolas.

¿Es el resultado de las municipales y autonómicas la antesala de los resultados de las generales? ¿Determinará lo que

pase en mayo lo que pase a final de año?

Es importante para nosotros ganar todas las citas electorales y, por tanto, la

organización del partido está trabajando para ganarlas. Pero por mi experiencia, que he pasado por los distintos niveles, tanto en el autonómico como en el ámbito municipal, he podido contrastar distintas citas electorales, cómo en la misma urna aparecen resultados muy distintos dependiendo de lo que la ciudadanía en ese momento ha querido determinar. En la misma cita, en el mismo día y en la misma urna, ha habido ciudadanos que han votado distinto en cada ocasión. Yo creo que es positivo para el país que se alineen los objetivos. El Gobierno tiene muy claro hacia dónde dirige a España y que esa alineación se dé en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos. Es importante. Ahora vamos a abordar esta cita y después iremos a por las generales. Como digo, yo creo que con un aval de trabajo del que podemos presumir.

Nos estamos acostumbrando a los gobiernos de coalición. ¿Cree el PSOE que Yolanda Díaz debería aclarar cómo va a enfocar su candidatura para las generales?

Nosotros atendemos nuestro partido, que ya es bastante. Yo deseo que ese proyecto que inicia la vicepresidenta tenga éxito, pero desde luego no puedo interferir ni emitir opinión al respecto. Creo que es importante que toda la izquierda encuentre un espacio, se sienta representada y que seamos capaces de sumar, como dice el nombre del espacio de la vicepresidenta. Nosotros, en cualquier caso, el PSOE es un partido que siempre ambiciona mayorías y que en otros momentos de nuestra historia, como recordábamos este año pasado esa victoria de Felipe González, hemos sido capaces de aglutinar grandes mayorías. Creo que tenemos la capacidad de penetrar en la sociedad para aglutinar esas mayorías y vamos a seguir trabajando por ello.

¿Cree que la izquierda a la izquierda del PSOE debe ir unida en una sola candidatura? ¿Sería peligroso que en unas generales se presentaran distintas candidaturas?

Creo que es muy importante que todas las formaciones de izquierdas seamos conscientes del reto que tenemos por delante. Les hacía balance de todo lo bueno que hemos hecho durante estos cuatro años. Pero no solamente es todo lo bueno que hemos hecho durante estos cuatro años. Es todo lo que queda por hacer. Queda mucho por hacer. Queda consolidar esa nueva economía más verde, más sostenible. Esa industria que asiente, población en el territorio y que genere oportunidades, que dé la posibilidad de tener empleos directos, con salarios dignos. Queda el homologar esos servicios públicos de calidad en todos los territorios en garantizarlos. Queda avanzar en esa nueva fiscalidad más justa, más responsable, donde el que más tiene, más contribuye.

Queda mucho por hacer. Hemos dado los primeros pasos, lo hemos hecho ante momentos de muchísima adversidad. Hemos logrado cosas muy importantes y ahora necesitamos un nuevo tiempo, que si además puede ser en paz y con estabilidad social, económica, sanitaria, creo que podemos dar el verdadero cambio que este país necesita y para ello necesitaremos una nueva legislatura. Por tanto, cualquier esfuerzo en lograr ese objetivo sería importante. Creo que esas otras organizaciones que están a nuestro lado deben hacerse ese planteamiento, no mirándose el ombligo, no mirándose a sí mismas, sino pensando en el futuro de España y en esos españoles que quieren que este país avance.

¿La relación entre el PSOE y Unidas Podemos dentro del Gobierno es estable hoy en día? ¿Ha estado en riesgo o está en riesgo de romperse ahora mismo la coalición?

Se ha escrito tanto sobre esto... Desde el primer día prácticamente se auguraba el poco tiempo que duraría este Gobierno. Cuando uno tiene claro cuál es el objetivo y el objetivo nos excede a las organizaciones políticas, el objetivo es

España y no hay que perder de vista ese objetivo. Es nuestro país, es España. Es el progreso de los españoles y de las españolas. Es el modelo de sociedad en el que creemos. Estamos en un momento donde hay que dar además batallas ideológicas. Es un momento de cambio y los que apostamos por un mundo distinto, más justo, más igualitario, más verde, más sostenible, creo que tenemos que enfocar todos nuestros esfuerzos en eso. Así lo hace el PSOE. Yo creo que el Gobierno de coalición ha sido muy bueno para España y tenemos que seguir trabajando en esa dirección. En una valoración global. Más allá del ruido de las polémicas, de las declaraciones, creo que si al Gobierno se le evalúa por su gestión, por los hechos, sin duda ha sido muy buena esta coalición.

Pero, ¿ha estado en riesgo o está en riesgo la coalición?

Si seguimos mirando a esos objetivos, no.

¿Pactarán con sus socios el final de la legislatura?

Esa es una decisión, una prerrogativa del presidente del Gobierno en todos los gobiernos, también en los gobiernos de coalición. Pero en este caso, además, el presidente ya la ha anunciado. La ha verbalizado y será cuando toca en esa hoja también de estabilidad política para España. Cuando toca es en el mes de diciembre, a finales de este año. Por tanto ahí es cuando serán las próximas

elecciones.

Para terminar, si se dan las circunstancias y la aritmética electoral, ¿repetiría experiencia el PSOE la experiencia de Gobierno de coalición con la izquierda?

El PSOE, como organización política, igual que el resto de partidos de la coalición, ambiciona a sacar el máximo de resultados. Yo no les oculto a ustedes ni a quienes nos lean y nos escuchen que lo que nos gustaría es tener una mayoría absoluta. Sin duda. Pero también hay que comprender la complejidad de la sociedad española. Y yo creo que cuando pasen las elecciones y abramos las urnas, hay que entender el sentir que la ciudadanía manifieste en esas elecciones y gestionarlo de la mejor manera posible. Y no es tanto de dónde vengamos cada uno de nosotros, sino qué estamos dispuestos a hacer. Y si es tan loable como la acción de este Gobierno, por supuesto merecerá la pena.