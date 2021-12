El alcalde de Ourense comparece ante el juez por apropiarse supuestamente de subvenciones públicas para su partido

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, comparece este martes ante el juez del Juzgado de Instrucción número 2 de la localidad gallega en calidad de investigado a raíz de una querella de la Fiscalía en la que le acusa de malversación de caudales públicos por el desvío de las subvenciones asignadas al grupo municipal Democracia Ourensana.

El Ministerio Público, que se hizo eco de una denuncia anónima, investiga si érez Jácome utilizó 100.000 euros de las cuentas de su partido con fines particulares entre los años 2015 y 2019, cuando el alcalde aún estaba en la oposición. Especialmente, unos cheques de 30.000 y 20.000 euros que se retiraron a nombre de Pérez Jácome, que el regidor tendrá que explicar si fueron a parar a gastos de la formación o no.

A esto se suma la denuncia de antiguos compañeros de partido del alcalde de Ourense que le acusan de apropiarse el año pasado de más de 259.000 euros de las subvenciones del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial para Democracia Ourensana, de acuerdo con los datos y la documentación sobre los movimientos bancarios desvelados por Público.

Además, la Fiscalía también investiga los pagos que la formación municipal ha destinado a financiar la licencia espacio televisivo propiedad del político: Auria TV.

Perez Jácome recurrió la decisión del juez de admitir a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía por malversación. Pero la Audiencia Provincial de Ourense rechazó su recurso. Según el tribunal, los hechos objeto de la querella "revisten una apariencia punible que ha de ser objeto de investigación por el juzgado de instrucción".



Pérez Jácome ha asegurado tener "preocupación cero" ante la denuncia, que consideraba "sin base". El regidor, incluso, llegó a bromear con este asunto: "No duermo. Tengo problemas para dormir. De hecho, casi no llego aquí a la rueda de prensa esta, que me quedaba dormido en el despacho", dijo con ironía la semana pasada a los periodistas que le preguntaron por su comparecencia ante el juez de este martes.



El alcalde de Ourense aseguró que se encuentra tranquilo acerca de su inocencia y dijo que tiene "confianza ciega en que la justicia ponga otra vez las cosas en su sitio. Seguimos luchando por transformar la ciudad".