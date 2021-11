Jácome contrató falsos asesores en el Ayuntamiento y la Diputación de Ourense para cobrar mordidas de más del 60% de sus sueldos

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, contrató asesores ficitcios con cargo a los presupuestos de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento para que le entregaran durante años cantidades de más del 60% de sus sueldos. Esas mordidas se ingresaban en la cuenta corriente del grupo municipal de su partido, Democracia Ourensana (DO), que luego él vaciaba mediante cheques bancarios y transferencias de hasta 30.000 y 40.000 euros como pago o anticipo por supuestos servicios prestados o por prestar por Auria TV, el canal de televisión local propiedad del regidor.

Según los extractos de la cuenta corriente del grupo municipal de DO en Abanca a los que ha tenido acceso Público, los asesores pagaban a Jácome cantidades notablemente superiores a las donaciones que realizaban los cargos políticos de representación, como concejales y diputados provinciales, que abonaban entre 200 y 600 euros mensuales, y de algunos simpatizantes de DO, que ingresaban donaciones esporádicas de 30 o 50 euros.

El caso más llamativo es el de Pablo Gavilán Álvarez, ingeniero informático y coordinador político del grupo en el Ayuntamiento y asesor de DO en la Diputación entre el 2015 y el 2019, cuando Jácome aún estaba en la oposición. Gavilán tenía entonces un salario de 2.000 euros netos, de los que transfería todos los meses 1.247 euros, es decir más del 60% de su nómina, a la cuenta del grupo municipal. Coincidiendo con el abono de la paga extra de diciembre llegó a transferir más de 3.700 euros en una sola operación. En su declaración de la renta no reconocía más ingresos que su salario.

Donaciones de Pablo Gavilán, asesor informático y coordinador político del grupo municipal de Democracia Ourensana en el Ayuntamiento de Ourense. — Juan Oliver

Las mordidas en los sueldos de concejales y asesores motivaron en el 2020 que cinco de los siete ediles de Democracia Ourensana abandonaran el partido y se pasaran al grupo de los no adscritos, dejando a Jácome en minoría. El PP le retiró entonces los apoyos con los que había permitido que se hiciera con la Alcaldía tras las municipales del 2019, que había ganado el PSOE, a cambio de que DO permitiera que la Diputación siguiera en manos de José Manuel Baltar, presidente provincial de los populares.

El pasado verano, cuando Baltar vio peligrar la Presidencia de la Diputación e intuyó que la caída de Jácome daría la Alcaldía al PSOE, el PP, acordó con el regidor, con la aquiescencia de Alberto Núñez Feijóo, sostenerle en el Ayuntamiento y volver a gobernar con él. Jácome sólo cuenta con el apoyo de dos ediles de su grupo: Armando Ojea y Telmo Ucha. Este último accedió a la corporación tras la dimisión de uno de los ediles de DO que se habían pasado a los no adscritos.

Jácome no ha querido ofrecer a Público su versión sobre los hechos, y se ha limitado a responder a las preguntas de este medio por Whatsapp con el emoticono de la plataforma de mensajería que imita al cuadro El grito, de Edvard Munch, y esta frase: "Tú escribes lo que consideres que yo haré lo que debo después, porque me cheira [huele, en gallego] a denuncia por injurias o calumnia del periódico, tuya o del informante".

Al margen de la socarronería y las amenazas, el alcalde ha atribuido públicamente las denuncias por las mordidas a una campaña contra él.

El caso llegó a los tribunales el año pasado, pero la Audiencia Provincial decretó a principios de este mes su sobreseimiento por una cuestión de forma. Sin embargo, las declaraciones de los asesores del alcalde ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) que figuran en la investigación, y a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, indican que la contratación de varios de ellos estaba sujeta a que realizaran cuantiosas aportaciones al partido.

El propio Pablo Gavilán, interrogado por la policía el 27 de octubre del año pasado, asegura que la mordida que entregaba "fue consencuencia de un acuerdo" con el alcalde, quien le dejó claro que "si dejaba de realizar la donación, se daría por finiquitada su relación con el Concello de Ourense".

De la delacaración de Gavilán también se desprende que Jácome estaba más interesado en los ingresos que iba a proporcionarle su asesor que en el trabajo que iba a realizar: "Preguntado para que diga si esa donación del 50% del sueldo [bruto] a percibir es fruto de un acuerdo con el señor Gonzalo Pérez Jácome para que cobre la totalidad de la jornada si bien sólo realizaría media jornada, dice que no fue un acuerdo de jornada completa o media jornada, que fue un acuerdo de cantidades, que no había volumen de trabajo para realizar las ocho horas", reza el acta de su declaración ante la policía.

Gavilán, con quien Público ha intentado sin éxito contactar para conocer su versión de los hechos, fue contratado para la "gestión infomática del Concello", que en realidad cuenta con un servicio propio para esos fines a cargo de funcionarios especializados en esa materia.

. Donaciones de Manuel Gutiérrez, periodista no titulado y asesor de DO en el Ayuntamiento. — Juan Oliver

Otro caso llamativo es el de Manuel Gutiérrez López, quien el 13 de noviembre del 2020 declaró a la policía que, siendo "periodista no titulado de prensa del motor" con titulación académica de Formación Profesional, fue contratado en el 2015 por Jácome para "aportar ideas, atender quejas de ciudadanos y realizar mociones" del grupo municipal, de DO, entonces en la oposición.

Gutiérrez, quien tampoco ha respondido a las preguntas de este medio, explica a la UDEV que antes de ser contratado mantuvo una reunión con Jácome en Jolper, la tienda de música de la familia del alcalde, "quien le plantea que va a cobrar 1.300 euros y va a donar 500 euros", algo que no se tomó como "una exigencia", sino que fue una cuestión "de mutuo acuerdo". Gutiérrez, quien durante esa etapa declara no tener más ingresos adicionales que los que recibía por algunas "colaboraciones en La Voz de Galicia", mantuvo hasta el 2017 las donaciones a DO que dejaban su salario en menos de 800 euros mensuales.

Donación de Félix Álvarez Bertolez, primo carnal del alcalde de Ourense contratado como asesor en el Ayuntamiento. — Juan Oliver

Las mordidas también llegaban a las personas del círculo más íntimo del alcalde, como Félix Álvarez Bertolez, primo carnal de Jácome y contratado como auxiliar político en el Ayuntamiento con un salario de 22.000 euros anuales. Ingresaba cantidades de entre 500 y 700 euros mensuales, que ascendían a más de 1.300 euros cuando llegaban las pagas extra, como demuestran los extractos de la cuenta corriente del grupo municipal.

El año pasado, los ediles y asesores que dejaron Democracia Ourensana elaboraron un informe sobre los desmanes financieros de Jácome que enviaron a Miguel Tellado, secretario xeral del PP en Galicia y segundo de Feijóo en el partido, para explicar por qué rompían con el alcalde. En ese informe aparecen los nombres de otros asesores de la Diputación y el Ayuntamiento:

- Antonio Fernández Martín, asesor político en el Concello con un salario de más de 34.000 euros anuales. "Uno de los asesores más próximos al alcalde. Según él mismo nos ha informado ingresa por banco todos los meses 400 euros más las pagas extra".

- Emilio Reboiro López, asesor político en el Ayuntamiento con más de 34.000 euros al año. "Ha sido asesor contable de Pérez Jácome y sus empresas. Le ha ingresado por cuenta bancaria en una ocasión 1.200 euros y en otra 600 euros, negándose a entregarle las pagas extras".

- Zaida María Alejos García. Fue asesora política en la Diputación con un salario cercano a los 40.000 euros anuales. "Amiga personal del alcalde. Vive en Alcorcón (Madrid) aunque se censó formalmente en Ourense, donde vive su madre. No conocemos que desarrolle ningún trabajo para el grupo de la Diputación. Ignoramos si aporta algo pero creemos que no, ya que mantiene una especial amistad con el alcalde".

No aparece en el informe enviado al PP el nombre de Guadalupe Ucha Nóvoa, prima del concejal afín a Jácome Telmo Ucha y esposa de Luis Doval Pérez, titular del juzgado de Instrucción Número 2 de Ourense. Se trata del juzgado al que se libró por turno la querella de la Fiscalía presentada contra Jácome por malversación de fondos. El fiscal acusa a Jácome de haberse apropiado de cerca de 100.000 euros de fondos de Democracia Ourensana entre el 2015 y el 2019, y, curiosamente, Guadalupe Ucha fue cesada como asesora ade Jácome a principios de este mismo mes, pocos días después de que la querella de la Fiscalía contra el alcalde recayera, precisamente, en el juzgado de su marido.

No es la primera vez que Doval juzga a Jácome. En septiembre del 2019 le absolvió de un delito de coacciones a un agente de la Policía Local, a quien a su vez Jácome y su concejal Telmo Ucha habían denunciado por un supuesto intento de atropello del que el funcionario también resultó absuelto. Doval ha explicado a Público que no ve que su relación conyugal con la ex asesora de Jácome y prima de uno de sus concejales constituya motivo para que se inhiba en el caso abierto por la querella de la Fiscalía contra el regidor, y traslade la instrucción a un compañero. El juez afirma que su mujer "no tenía contacto directo" con el alcalde.

El personal eventual contratado por Jácome en el Ayuntamiento asciende hoy a diecinueve personas entre asesores y auxiliares políticos adscritos a su grupo. Y la lista podría incrementarse, porque hace dos semanas el alcalde retiró todos los asesores de los que disponían los grupos municipales, salvo al PP y a Ciudadanos, y pretende ahora cubrir esos puestos vacantes -tres asesores del PSOE y uno del BNG- con personal de su confianza al servicio de Democracia Ourensana.

La compentencia para nombrar y cesar asesores recae legalmente en el alcalde, pero la práctica habitual en los ayuntamientos que cuentan con ellos es que su disponibilidad -como máximo un asesor por concejal- se distribuya entre los grupos proporcionalmente a su tamaño. Jácome, sin embargo, Jácome cree que todo el personal eventual del Concello de Ourense "debe estar al servicio del grupo de Gobierno" y que resulta "una excentricidad regalárselos a la oposición".

Así lo aseguró durante el pleno extraordinario del pasado 13 de noviembre, en el que también justificó las mordidas en los salarios de los eventuales a su servicio: "Todo el que vive del partido tiene que apoquinar al partido, ¡sólo faltaría!", llegó a decir en el pleno.

El portavoz municipal del PSOE y secretario provincial, Rafael Rodríguez Villarino, considera que Jácome intenta "cercenar" la labor política de la oposición y que se trata de una maniobra destinada a disponer de más fuentes de ingresos con cargo a los salarios del personal eventual. "Siempre ha utilizado a los asesores como una figura para ingresar dinero en sus cuentas. Porque lo único que le importa es el dinero", afirma.

Villarino, que fue el cabeza de lista más votado en las municipales del 2019, también critica que el PP sostenga a Jácome en la Alcaldía, y acusa a Feijóo de hacerlo para intentar mantener a toda costa a Baltar en la Diputación con el apoyo de DO. "Si Baltar desaparece y con él su red clientelar, desaparece el poder del PP en la provincia, lo que amenazaría seriamente a Feijóo". Por esa razón, asegura, el prresidente de la Xunta habría impuesto al PSOE una condición inasumible para derrocar a Jacome, que el presidente de la Xunta hizo pública la primavera pasada: que Rodríguez Villarino deje la política.

"Lo que se está conociendo sobre Jácome debería ser suficiente para que el PP le retirara su apoyo. Debería estar inhabilitado para ser alcalde", concluye el portavoz socialista.