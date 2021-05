El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha asegurado que "no fallarán" si el presidente Pedro Sánchez es "valiente" con los indultos a los independentistas presos, si bien ve "poco futuro" a la mesa de negociación porque duda de que haya "voluntad honesta de diálogo" en Moncloa.

En una entrevista en El Periódico publicada este domingo, Sànchez ha valorado la frase del presidente del Gobierno afirmando que "hay un tiempo para el castigo y otro para la concordia", en relación a la posibilidad de acordar indultos a los líderes independentistas que cumplen penas de prisión por el 1-O.

"Si eso es la expresión del reconocimiento del conflicto político, me parecen unas palabras acertadas. Y si es una invitación honesta para resolver el conflicto político, que sea valiente y nosotros no fallaremos", ha afirmado el dirigente de Junts y también político preso.

Ha precisado que no fallar significa que JxCat estarán ahí para resolver el conflicto catalán, pero ha alertado de que esto no pasa "solo" por los indultos: "El conflicto se resuelve con la amnistía y el ejercicio del derecho a la autodeterminación", ha resaltado.

Sànchez ha subrayado que JxCat está a favor de la negociación, con la convicción de que "la mejor solución es un referéndum acordado con el Estado", pero ha mostrado dudas sobre la mesa de diálogo, que el president Pere Aragonès (ERC) quiere activar antes de las vacaciones de verano: "Lo que decimos es que a esta mesa le vemos poco futuro porque no nace de una voluntad honesta de diálogo", ha juzgado.

Jordi Sànchez ha criticado el pronunciamiento del Tribunal Supremo en contra de los indultos: "Ni he de cambiar de ideología, ni he de pedir perdón. Más bien algunos nos han de pedir perdón, no a mí, sino al país (Catalunya). Los indultos los veo como una oportunidad para que el Gobierno repare el daño que nos ha causado el Estado", ha sentenciado.