José Bernal, candidato del PSOE en Marbella: "Vamos a pedir que se investigue todo lo que no se ha querido investigar"

Marbella, ¿otra vez? El fantasma de la presunta corrupción, que tomó la ciudad durante los años de Jesús Gil y Gil, cuando se vendían con todo descaro las licencias, ha retornado después de que una investigación acabara con el procesamiento del marido (Lars Gunnar Broberg, paralizado por su estado de salud) de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), y del hijastro, Joakim Peter Broberg, en un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales.

José Bernal, que ya ha sido nombrado candidato del PSOE para las municipales del año próximo, mantiene esta entrevista con Público en medio de todo el ruido y la furia que han generado las revelaciones del sumario, que ha venido contando fundamentalmente eldiario.es en varias informaciones.

"A todos –añade Bernal– nos ha sorprendido, a mí el primero, el saber que había operaciones de narcotráfico. ¿Cómo íbamos a pensar que este entramado en el que aparece su familia, en ese entramado societario, en el mejor de los casos se dedicaba a blanquear el dinero del narcotráfico? Tampoco creo que lo hayan hecho una vez y los hayan pillado. Nos ha llamado mucho la atención. Ella ha negado cualquier participación del marido. Se dedicó a mandar burofax a medios de comunicación diciendo que todo era falso, que era un montaje. Si dice tan vehemente que es mentira, pues será mentira. Nos engañó. Luego hemos ido sabiendo, conociendo determinadas partes del sumario que son para echarse las manos a la cabeza. Nos ha ido mintiendo continuamente. Le piden 25 millones de fianza. Cuando vamos viendo las noticias, nos parece todo esto indecente a unos niveles tremendos".

El cortafuegos que el PP ha buscado para este caso es separar las actividades de la alcaldesa y del Ayuntamiento de las de la trama. En efecto, en este momento, que se sepa, no hay ninguna investigación que afecte directamente a la alcaldesa ni al Consistorio, pero existen circunstancias que la Policía consideró mientras indagaba la trama de posible corrupción, según ha publicado eldiario.es. Para Bernal, "hay elementos suficientes para que actuaran [contra el Ayuntamiento]".

Sobre la gravedad del caso, Bernal afirma: "El marido de Ángeles Muñoz conoce que tiene el teléfono pinchado por la Udef dentro de una operación internacional contra el narcotráfico. Fíjate la gravedad. ¿Cómo puede saber que el teléfono está pinchado por la Policía? ¿En qué país estamos? ¿Si una persona de esas características tiene esa información de qué estamos hablando a nivel local?", reflexiona Bernal.

¿Qué le pide a Muñoz? "Que entregue el sumario. Pero no entrega el sumario. Vamos a llevar más procedimientos. Estamos esperando a que nos respondan el recurso a la personación [el juez la denegó]. Toda la parte que no se ha querido investigar, vamos a solicitar que se investigue. Ya veremos por qué vía. Hemos solicitado también los expedientes de adjudicaciones a todas las empresas de la trama, pero tampoco [lo tenemos]. Queremos saber cómo se han producido". ¿No le pide que dimita? "No tiene tres años Ángeles Muñoz ni el PP tiene un corto recorrido vital para saber cuándo hay que irse. Lo tendrá que valorar el PP".

Agrega Bernal: "Me preocupa mucho el hecho de que todo se tenga que enmarcar en el ámbito judicial: si no me imputan, no he hecho nada. Al fin y al cabo, las decisiones de los jueces no hacen que no haya existido lo que hemos conocido, lo que está en el sumario. Esas empresas son las que son".

El dominio de Muñoz

¿Qué ha pasado en este tiempo, desde que Muñoz recuperase la alcaldía, supuestamente, para regenerar la política local después de Gil? ¿Por qué otra vez Marbella en los titulares? "Aunque pudo –afirma Bernal– haber visos de una recuperación de la democracia y de la ciudad en ese año y pico de gobierno de la gestora, algunos ya avisamos que lo que venía con el PP no era tal. Ángeles Muñoz sustituyó en las formas a los diferentes gobiernos de Gil, de Julián Muñoz y de Marisol Yagüe. Su campaña electoral la basó no en regeneración, sino en más de lo mismo. Hubo una época que se le dio un tiempo para regenerar la ciudad, pero, ¿qué ocurre? No resuelve las deudas con las administraciones, tampoco las deudas privadas".

"Muñoz –prosigue Bernal– no resolvió problemas estructurales de la ciudad y organizativos del Ayuntamiento. Aquello no se resolvió. Luego tuvo una oportunidad con el Plan General, de la mano de la Junta de Andalucía, pero ese plan se anula en 2015. Esa es la situación que nos encontramos en 2015. Y, al llegar en 2015, las fuerzas de izquierdas obtenemos la mayoría y nos encontramos con ese plantel: plan general, deuda pública, un problema estructural de trabajadores que tuvimos que solucionar y deudas financieras con diferentes bancos. Comenzamos a trabajar".

La ciudad ha estado gobernada, en efecto -desde que el Gobierno de España disolviera el Ayuntamiento en el año 2006 y lo pusiera en manos de una gestora-, por Ángeles Muñoz (PP), que ha ganado con mayoría absoluta todas las elecciones desde entonces, salvo esas que cita Bernal, las de 2015. Entonces, Bernal logró ser alcalde con el apoyo de dos ediles independientes, de Opción Sampedreña, y de la izquierda, de Podemos e IU. El proyecto duró dos años, porque, de manera aún inexplicada, en una extraña moción de censura, Ángeles Muñoz recuperó la alcaldía después de que esos dos concejales retiraran su apoyo a la izquierda.

"Esos dos años [entre 2015 y 2017] implicó –afirma Bernal– que nos conociera la gente en la ciudad y que vieran que somos gente válida. Me intento rodear de los mejores para que esto funcione. No podemos probar lo que pasó entonces", dice Bernal sobre el drástico y decisivo cambio de rumbo por sorpresa y contra el criterio de sus bases de los ediles. "Nos llevábamos bien, fantástico. Una mañana empiezan a moverse un poco. Empiezan a decir –recuerda Bernal: Prometimos que íbamos a llevar a a la asamblea del partido la continuidad. Lo hacen y en la asamblea gana continuar [con la izquierda]. Eso fue a principios de semana y un viernes a las once de la noche dicen que se van. ¿Motivo?...", afirma Bernal.

En 2019, la izquierda estuvo cerca de repetir el éxito de 2015, pero Muñoz finalmente, por un puñado de votos, con el 40% de los votos, obtuvo mayoría absoluta. En la corporación no hay hoy partidos a la izquierda del PSOE. 3.273 votos –2.000 de IU; el resto de Podemos– se quedaron sin representación por la división del electorado. Con ese mismo número de votos, Opción Sampedreña obtuvo dos ediles.

Indolencia

Bernal es de Marbella, tercera generación, casi un bicho raro en una ciudad dominada por el capital, por urbanizaciones de intenso poder de compra, en la que la izquierda, en ocasiones, tiene la sensación de hablar a un lúcido porcentaje de la población, y que reverbera, para el observador externo, sensaciones parecidas a las de los más salvajes westerns. "Es mi pueblo, es mi gente. Yo soy profesor de instituto, esos valores los mantengo. Quiero esa ciudad", dice. "Yo tenía 15 años cuando llegó el Gil a Marbella y destrozó mi ciudad", dice.

¿Revelan los resultados electorales algún tipo de indolencia en el electorado de Marbella? "Me preocupa –agrega Bernal– esta ciudad, que es la mía: ninguno de los alcaldes es de aquí, yo soy de aquí. Todos los alcaldes que han pasado desde finales de los 80 han utilizado el Ayuntamiento. Eso me preocupa. Ha pasado un mes y medio, ha pasado absolutamente de todo, la alcaldesa tiene [presuntamente] 12 millones de euros y aquí no ha pasado nada. ¿De dónde lo ha sacado?", se pregunta Bernal. La reforma del Código Penal que prepara el Gobierno contempla un delito de enriquecimiento ilícito: "No es con carácter retroactivo, pero la situación es esa. [Que] justifique de dónde ha salido su patrimonio", responde Bernal.