IU aprieta a Moreno con la corrupción tras la investigación judicial a un alcalde del PP de la provincia de Málaga

El coordinador general de IU, Toni Valero, arremetió este martes contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, después de que un juzgado de Málaga haya llamado a declarar la semana próxima al alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova (PP), y a sus ediles para aclarar si pudieron, como sostiene la Guardia Civil, cometer algún presunto delito –contra el medio ambiente y prevaricación– al permitir supuestamente que un club de tiro sin licencia contaminase un arroyo.

"La marca del PP –afirmó Valero– está ligada desde el poder a la mala praxis. A Alhaurín se le suma un reguero de casos que recorren Andalucía, estamos en el contexto de lo que está ocurriendo en Marbella. La familia de la alcaldesa de Marbella está siendo investigada por blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico y la alcaldesa presenta un patrimonio del que tenemos serias dudas sobre su origen".

"[Alhaurín y Marbella] no son cosas separadas, sino que forman parte de la mala praxis del PP cuando llega al poder. Y Moreno Bonilla de manera vergonzosa no pide ninguna explicación, porque entiende que no hay ningún alcalde investigado, eso decía con la alcaldesa de Marbella", dijo Valero. "Ya tenemos a un alcalde investigado en Alhaurín. Vamos a ver si sigue tratando con la misma benevolencia a un alcalde que sí está investigado por los tribunales", remachó.

Valero exigió a Moreno que "huya de esa complacencia con la que, de manera inaceptable, ha ido por la línea de esconderse". "Exigimos que Moreno Bonilla cambie de estrategias, que dé ejemplo y que sea implacable con la corrupción, esto ya se está convirtiendo en un escándalo y genera alarma social", cerró.

El caso de Alhaurín

En un atestado, efectuado después de que la Fiscalía ordenase investigar una denuncia de dos concejales de la izquierda, el Seprona recoge que "el equipo de Gobierno en pleno del Ayuntamiento ha votado en contra de ejercer su propia competencia, a sabiendas de la injusticia que se estaba produciendo, de hecho actualmente se sigue vertiendo la munición de plomo en el cauce del Arroyo de la Breña, sin ningún tipo de control ni de gestión".

Añade que el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "pese a tener conocimiento de la posible afección del arroyo de la Breña por residuos de plomos y platos [… no ha] iniciado ningún expediente solicitando la posible declaración y delimitación de suelo contaminado, al tratarse de una actividad potencialmente contaminante".

El Seprona cree además que el Ayuntamiento "a sabiendas" de que las instalaciones del club de tiro "carecen de licencia de actividad", estaría "permitiendo el funcionamiento ilegal de tal actividad".

La Guardia Civil concluye así que el regidor "es el responsable directo […] de las licencias de actividad [… y no ha exigido] la regularización de la actividad mediante el ejercicio" de sus competencias. Añaden los agentes que, "al igual que el resto del equipo de Gobierno, votó en contra de exigir la regularización de la actividad de la actividad del club de tiro, pese a estar obligado a ello".