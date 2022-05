Juan Antonio Delgado ha ganado las primarias de Podemos para liderar la candidatura de la formación en las elecciones de Andalucía. El diputado por Cádiz ha remarcado, aun así, que trabajará "sin descanso" para agrupar a los partidos progresistas en "una única papeleta" para que "la extrema derecha no entre en las instituciones.

Delgado ha comparecido ante los medios para dar a conocer el resultado. Ha cosechado 4.215 votos del total de 5.932 que se han emitido en estos tres días de proceso (el 71,05%), según los datos de Podemos.

El representante de la formación morada ha manifestado que asume la responsabilidad de trabajar para "convencer" de la unidad a IU y a Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía. "Asumo con humildad y responsabilidad el trabajo" de construir "una Andalucía más justa, más progresista, más verde y más feminista", ha subrayado. "Voy a trabajar hasta el último minuto por un acuerdo con IU, porque soy consciente de la alianza estratégica".

El objetivo es conformar una candidatura conjunta para los comicios del 19 de junio y que los ciudadanos andaluces tengan una única papeleta de estos partidos de izquierda. El plazo para presentarla finaliza este 5 de mayo.

Delgado no especifica quién debe liderar la lista y afirma que "lo importante es ir todos juntos"

"Es a lo que me voy a dedicar en las próximas horas y hasta el último minuto", ha reconocido. "No hay tiempo que perder, tenemos tiempo todavía para trabajar en un acuerdo amplio", ha añadido. Sobre quién debe ser el candidato a liderar esa lista única de la izquierda, Delgado ha manifestado que "lo importante es ir todos juntos. Eso es lo primordial". "Voy a poner mi grano de arena para lograrlo", porque, ha sentenciado, "la izquierda no se puede permitir el lujo de ir separados".

Ha resaltado el nivel de participación en estas primarias, ya que, según ha dicho, ha sido más alto que el de otras votaciones que se extendieron durante una semana -en este caso han sido tres días-, lo que cree que demuestra "que la gente tiene ganas de que comience la transformación de Andalucía" y de evitar otro gobierno de derecha.