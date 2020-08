Juan Carlos I pactó con su hijo su salida de España y exigió mantener el título de rey emérito

La salida del rey emérito de España fue pactada en una reunión entre Juan Carlos I y su hijo, Felipe de Borbón. En ella también se acordó que al exmonarca no se le retiraría el título honorífico, una línea roja que el rey emérito no estaba dispuesto a cruzar. Si bien el Gobierno estuvo al tanto de dichas conversaciones, la decisión última sobre ambas decisiones (la salida y la no retirada del cargo) fue de Felipe VI.

Así lo afirma este miércoles una información publicada en El País, que relata que Juan Carlos I se desplazó el pasado domingo a la ciudad pontevedresa de Sanxenxo, done pernoctó en casa de un amigo para desplazarse la ciudad portuguesa de Oporto horas antes de que se hiciera público el comunicado que anunciaba su huida de España.

Según dicha fuente, el mantenimiento de su título fue una línea roja marcada por el exmonarca en dicha reunión y la decisión de su salida fue acordada en diversos encuentros a tres bandas que incluyeron al rey emérito, a Felipe de Borbón y al Gobierno, que siempre estuvo al tanto de todos los detalles y las alternativas e incluso la forma de anunciar su marcha. Sin embargo, la decisión final aparentemente se tomó en una reunión privada ente padre e hijo.

La idea sería buscar la fórmula por la que recuperar la imagen pública de la Corona, deteriorada tras el goteo de informaciones sobre la relación del emérito con la alemana Corina Larsen y las informaciones sobre sus cuentas en paraísos fiscales y el posible desfalco a la hacienda pública.

Unas pocas horas después de anunciarse la huida del exmonarca de España, el propio presidente, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno no tiene previsto retirar a Juan Carlos I el título de rey emérito, ni derogar o modificar el decreto por el que se le otorgó el título tras su abdicación del trono. Dicho decreto establecía que el hasta entonces jefe del Estado continuaría "vitaliciamente" en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias.

Nada más conocerse la huida del exmonarca, Público inicio una campaña para que se le retiren los honores a Juan Carlos de Borbón, que ya acumula más de 35.000 adhesiones. La campaña de este medio que aboga por la realización de un referéndum sobre república o monarquía ha sido apoyada hasta la fecha por casi 25.000 personas.

Paradero desconocido.

El paradero de Juan Carlos I tras abandonar España es otra de las grandes incógnitas que no ha sido desvelada ni por la Casa Real ni por el Gobierno.

De hecho en una reciente comparecencia Pedro Sánchez aseguró no saber cuál ha sido el destino del exmonarca ni cual es su paradero actual. Algunas fuentes lo sitúan en la República Dominicana, donde habría llegado en vuelo desde Portugal.

Medios lusos afirman que el monarca puede encontrarse aún en Portutal, en su residencia de Estoril. El País, por su parte, afirma que el rey emérito no cogió ningún vuelo al país caribeño.