Juan García-Gallardo, el candidato homófobo y racista de Vox para Castilla y León

Juan García-Gallardo Frings. Es el hombre elegido por Vox para encabezar las listas del partido ultraderechista en las elecciones autonómicas de Castilla y León. De origen burgalés, hijo de un prestigioso penalista del que heredó nombre y oficio, se formó en la Universidad Pontificia de Comillas y en su currículum destaca su papel como defensor del expresidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, cuando fue llamado a declarar por el Tribunal Superior por delitos de prevaricación y cohecho en la trama Gürtel.

"Hay que heterosexualizar el fútbol, está repleto de maricones"

Aunque es una personalidad conocida en el mundo de las togas, su nombre es más popular en las redes sociales, donde en los últimos años ha ganado seguidores gracias a sus mensajes incendiarios. Tanto es así que en las últimas horas, después de conocer que representará a Vox en las elecciones de Castilla y León de febrero, ha borrado gran parte de su historial de Twitter, debido a la gran cantidad de publicaciones explícitamente homófobas. "Me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones", escribía el abogado ultra en 2011. Un mensaje que ya no aparece en su time-line, pero que ha sido recuperado con capturas por algunos usuarios de la red social.

En otro tuit, recuperado por El Plural, el político ultra dejaba otra muestra de su odio al colectivo LGTBI: "Que asco me dan los pijo-horteras con fular... Julandrones camuflados". En octubre de 2012 replicaba a un usuario de Twitter de esta otra forma: "Tienes la mente sucia. Lee el anterior tuit, marica". En otro mensaje recuperado atacaba a Rubén López, director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia, y ponía sobre la mesa su pensamiento machista: "Ser feminista es una ridiculez, más aún si no eres una mujer".

¿Cuánto tiempo tardará el "amigo" Juan García-Gallardo Frings,candidato de @vox_es para Castilla y Leon, en cambiar de cuenta o perder todos sus tuits de juventud? pic.twitter.com/ls9fXCQMt2 — ElPeri (@Auroraiterum) January 9, 2022

"La limitación del acceso a la sanidad pública universal de los inmigrantes irregulares no es racista. Es realista"

La homofobia y el machismo no es la única seña de identidad del aspirante ultra a la presidencia de la Junta de Castilla y León. En 2011 cargaba contra la comunidad gitana con otro polémico tuit: "Hacía años que no me robaba un gitano. Sentimiento entre impotencia y nostalgia". No hace tanto tiempo, en 2020, publicaba otro mensaje similar contra las personas migrantes en situación irregular. "Defender la limitación del acceso a la sanidad pública universal de los inmigrantes irregulares no es racista. Es realista. El dinero no cae del cielo ni crece en los árboles. Primero, los de casa, incluidos los inmigrantes regulares", decía.

En noviembre de 2020 contestaba a un tuit de la Comisión Europea y repetía uno de los mantras ideológicos de Vox, vinculando agresiones sexuales y violencias machistas con migración. "Hola Comisión Europea, ¿decir que en España la mitad de los delitos de violencia de género los cometen inmigrantes, que son el 10% de la población, es un estereotipo racista? ¿O es una realidad que debemos solucionar?", publicaba.



Ataques directos al PP

En los últimos años, García-Gallardo Frings ha ejercido presión, sobre todo desde las redes sociales, contra el PP, siendo una cara reconocida en esa pugna política por hacerse con el espacio de la derecha. "Ojalá hubieras aprovechado mejor las oportunidades académicas que te dieron tus padres en lugar de dedicarte a colocar las sillas en los mítines del PP", escribía en marzo de 2021 en un mensaje dirigido a Pablo Casado. "Estamos como estamos porque el PP es como es. Cobardes y sumisos", opinaba en otro tuit.

También ha dedicado algunas palabras a Teodoro García-Egea, secretario general del Partido Popular. "Procura no hacer el ridículo", le decía en un tuit borrado que ha sido recuperado por eldiario.es en el que también tildaba al PP de "populistas".