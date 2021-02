La portavoz nacional de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, ha cargado contra su socio de Gobierno en diversas autonomías, el Partido Popular, por estar negociando la renovación del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) cuando tiene causas pendientes de corrupción en los juzgados. "Siguen utilizando el CGPJ para sus repartos y sus cuotas. Eso también es corrupción", ha señalado Rodríguez en rueda de prensa tras la reunión del Comité Permanente.

A juicio de la portavoz de los naranjas, el PP no es "ingenuo" y "miente" cuando dice que Unidas Podemos "está al margen de cualquier conversación para renovar" el reparto de asientos del máximo órgano de Gobierno de los jueces. "Creo que nos están mintiendo, están mintiendo a los ciudadanos, sí", ha manifestado la dirigente de Cs, que ha recordado que los conservadores "ya cedían parte de sus cuotas a partidos nacionalistas" en el pasado.

El líder del PP, Pablo Casado, anunció la pasada semana que la dirección nacional trasladaría su sede nacional -situada en la madrileña calle de Génova 13- al estar demasiado vinculada a la corrupción. Casado dijo que no podían permitirse permanecer mas allí "con el calendario judicial que se les avecina", y tras el inicio del juicio de la Caja B del PP y el escrito del extesorero de la formación, Luis Bárcenas, a la Fiscalía anticorrupción.

La supuesta corrupción de algunos de los anteriores dirigentes nacionales y autonómicos, diputados y cargos -algunos dados de baja como militantes- del PP se juzgará a lo largo de este 2021, en media docena de vistas en las que incluso tendrán que acudir a declarar como testigos los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.

"Uno no puede elegir cuando tiene esos asuntos pendientes de corrupción, uno no puede decidir a aquellos que van designar a quienes les van a juzgar", ha señalado Melisa Rodríguez. "Cualquier ciudadano de a pie estaría encantado de elegir al juez que le va a juzgar por su delito y no lo hacen, no pueden. ¿Por qué un partido político sí?", ha zanjado.