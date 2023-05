El juez apunta al secretario de Organización del PSOE andaluz, exalcalde de Maracena, en el secuestro de la edil

El juzgado que investiga el secuestro de la concejal Vanessa Romero de Maracena (Granada), cree que el hoy secretario de Organización del PSOE andaluz, Noel López, exalcalde del municipio entre 2007 y 2021, pudo participar como "inductor" y remitirá un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para que lo indague, por ser este aforado, como diputado autonómico, según ha publicado el diario Ideal y confirman a Público fuentes jurídicas. López está en el núcleo duro del equipo de Juan Espadas, secretario general del PSOE, en un puesto clave.

Además de López, el juzgado, que ha levantado el secreto de sumario del caso, considera que hay indicios contra la hoy alcaldesa Berta Linares y contra el edil de Urbanismo, Antonio García Leyva, también vicepresidente de la Diputación Provincial. La secuestrada ya señaló en su momento que lo sucedido podía estar vinculado a información comprometida que tendría sobre temas urbanísticos. El ministerio fiscal está de acuerdo con la decisión del juez.

Así, el juzgado se queda con la investigación al autor del secuestro, que está en prisión provisional y cuando se produjo era pareja de la regidora Linares, quien sucedió a López en la alcaldía. Y es el TSJA el que debe decidir ahora si acepta la investigación que le pide el juzgado de Granada sobre López. Lo hará después de que en los próximos días, el juez le remita "una exposición razonada sobre los hechos acumulados en esta fase de la investigación".

"La decisión de remitir esta parte de la causa al TSJA se debe a que el Juzgado de Instrucción no puede imputar a una persona aforada, ya que es competencia exclusiva de la Sala Penal del alto tribunal de Andalucía y acuerda que se deduzca testimonio contra las otras dos personas no aforadas con el fin de no dividir la causa y evitar así que se produzcan resultados contradictorios", explica el Alto Tribunal andaluz en un comunicado. En esa misma nota, aclara también que, por tanto, la justicia "no ha imputado", de manera formal, "a ningún diputado en relación con el secuestro de la concejal del Ayuntamiento de Maracena".

En el maletero

Romero fue secuestrada el pasado mes de febrero por el hoy excompañero sentimental de la alcaldesa de Maracena. Este le pidió el favor de trasladarlo en su coche hasta una gasolinera. Una vez en el coche, el hombre supuestamente sacó una pistola y la obligó a meterse en el maletero del vehículo, que luego abandonó en un local de la calle Descubrimiento en Armilla.

Unas horas después, la edil logró salir del maletero empujando los asientos traseros. Romero apuntó que el secuestro podría estar relacionado con información comprometida que tenía sobre la gestión municipal.