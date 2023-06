La jueza imputa al hijo de Negreira en el caso que investiga los pagos del Barça

La jueza que investiga los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Colegio Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira ha estimado la petición de LaLiga y ha acordado imputar al hijo del exdirigente arbitral, Javier Enríquez, a pesar de que la Fiscalía había decidido dejarlo fuera de las pesquisas. Asimismo, la magistrada ha ampliado la causa también por un delito de blanqueo.

El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona también ha decretado el secreto de las actuaciones durante un periodo de un mes, a excepción de las resoluciones en las que resuelva sobre las personaciones en la causa y sus eventuales recursos, según recoge Efe.

En la causa se investigan los pagos de más de siete millones de euros del FC Barcelona a los Negreira. La investigación se abrió inicialmente por los delitos de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad en documento mercantil, a los que ahora se añade también el de blanqueo de capitales.



Según la Fiscalía, los pagos realizados por el club azulgrana a Negreira entre los años 2001 y 2018, durante su vicepresidencia en el CTA, superaron los 7,3 millones de euros. El Ministerio Público también sostiene que estos se efectuaron con el objetivo de que el exdirigente arbitral realizase "actuaciones tendentes a favorecer al FC Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase" y en los "resultados de las competiciones".

Por su parte, el FC Barcelona ha pedido tener una doble condición en la causa: la de investigado y la de acusación particular. Por el perjuicio sufrido por una presunta administración desleal, el club azulgrana ha alegado que los Negreira elaboraron los informes sobre los árbitros que les encargaron y ha insistido en que no existe "indicio alguno" de que se haya producido "alteración concreta" de ningún resultado.

En el caso Negreira, el juzgado mantiene imputados, además de al FC Barcelona, a los expresidentes azulgranas Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, al ex director ejecutivo del club Oscar Grau y al ex director de deportes profesionales Albert Soler. Además, hace tan solos unos días, el juzgado aceptó al Real Madrid CF como acusación particular en la causa y descartó la personación del Consejo Superior de Deportes (CSD).