Junts no se abstendrá en la investidura de Sánchez: votará 'sí' o 'no'

Junts per Catalunya ha decidido no abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez, su voto será sí o no. Así se lo ha comunicado la formación independentista al PSOE, de forma que se asegura un papel clave si los socialistas quieren volver a Moncloa.

Ante la posibilidad de que los socialistas explorasen una investidura alternativa con los votos favorables de Coalición Canaria y la abstención de Junts, la formación catalana ha dejado claro que cierra la puerta a esa opción.

La decisión fue trasladada al PSOE esta semana, cuando el rey Felipe VI encargó a Sánchez formar gobierno, según han indicado fuentes del partido.

Esta mañana, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha ofrecido a Sánchez el apoyo de Coalición Canaria para que el voto de Junts no sea "relevante", mostrando un cambio de posición de la formación isleña, que había votado a favor de investir a Feijóo.

En este escenario alternativo, Sánchez podría volver a ser presidente del Gobierno al obtener en segunda votación 172 síes y 171 noes, con la abstención de Junts. Una opción que ha sido descartada por la formación independentista.

En el inicio de su ronda de contactos, Sánchez mantuvo una reunión con el líder del PSC, Salvador Illa, algo que provocó el malestar de Junts y Carles Puigdemont. El expresident de la Generalitat ha criticado que Illa "no podrá ser nunca un interlocutor válido para generar confianza" en las negociaciones.

El secretario general de JxCat, Jordi Turull, ha acusado directamente a Illa de haber "engañado" a Junts "el día antes del pacto de la vergüenza en Barcelona para impedir que Xavier Trias fuese alcalde".

El grupo de Junts ha ofrecido este martes una rueda de prensa en el Parlament para presentar una iniciativa legislativa, aunque se ha negado a responder preguntas referentes a las negociaciones para la investidura.