Koldo García, en la comisión del Senado: "No puedo andar por la calle, mediáticamente estoy muerto"

Koldo García Izaguirre, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, se sienta en la comisión de investigación del Senado sobre los contratos públicos durante la pandemia relacionados con la operación Delorme. El exchófer y exescolta de Ábalos antes de convertirse en asesor de su ministerio está investigado por varios presuntos delitos relacionados con la compra de mascarillas con la Administración Central en una trama que logró 53 millones de euros durante la pandemia.

"Soy una persona localizable, aparte de que los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado me tienen localizado, y cada 15 días comparezco en el juzgado", ha dicho Koldo García, nada más comenzar la sesión. Más adelante, aunque no ha respondido a las preguntas de los senadores, ha asegurado que no puede "andar por la calle" y que "mediáticamente está muerto". También ha retado a los presentes: "Todos ustedes, ¿me van a llamar cuando me declaren inocente?"

Koldo García entraba a la Sala Campoamor del Senado a las 10:58 horas de este lunes. Es el primero de los comparecientes de la comisión de investigación que lleva su nombre: caso Koldo. Ha entrado sin decir nada, con corbata roja, gafas y barba. La cabeza, algo gacha. García se ha abierto paso entre la nube de periodistas y se ha sentado en el lugar desde donde iba a escuchar todas las preguntas de los grupos parlamentarios. El exasesor de Ábalos está, este lunes y desde hace semanas, en el centro de la conversación política. En la mesa de la Sala Campoamor, ha ocupado una esquina.

Ha sido el Grupo Mixto quien ha comenzado el turno, concretamente la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María Caballero. Ante las preguntas sobre sus orígenes en política y en el PSOE, Koldo García se ha acogido a su derecho a no declarar. "Estoy en un procedimiento judicial, lo primero que tengo que hacer en declarar ante el juez".

Solo ha adelantado que su padre y su abuelo estaban dados de alta en el PSOE. Sobre si él sigue siendo militante, Koldo ha dicho que "no le puedo contestar si sigo siendo militante del PSOE, pero volveré". Caballero ha concluido preguntándole: "¿Tiene usted la conciencia tranquila?" "Mucho", ha respondido Koldo.

Varios de los senadores que han ido interviniendo en una comparecencia más corta de lo esperado —por la falta de respuestas— han decidido plantear las preguntas de seguido. En cualquier caso, no ha habido respuestas. La incomodidad de Koldo García ha ido in crescendo, así lo ha reflejado su expresión facial. En algún momento, incluso ha defendido su inocencia, aunque sin entrar en detalle.

El portavoz del PP en la comisión, Javier Santamaría, ha pedido al presidente de la comisión que se pueda estudiar en la misma la posibilidad de llevar a la Fiscalía "los obstáculos que ha puesto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para impedir que Koldo García compareciera aquí".

Santamaría le ha espetado a Koldo: "Pertenece usted a la peor clase de personas que se aprovecha de las desgracias de los demás, que luego se va de mariscada, gente sin alma", ha dicho Santamaría: "No debería salir jamás de la cárcel". Después, ha dejado ir toda una alud de críticas y acusaciones, a las que Koldo García, en este caso sí, ha respondido, aunque de forma genérica.

"Después de todo lo que se ha dicho sobre mi persona, lo único que puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su condición", ha resuelto, con la mirada puesta en Santamaría. Además, ha insistido en la condena "mediática" que ha recibido desde el momento en que apareció su nombre como punto sobre el que, al menos presuntamente, pivota toda la operación Delorme. "Sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado", ha continuado, "pero quien dictamina es la Justicia, no los medios o ustedes [a los senadores]".

En cualquier caso, ha insistido en que hablará cuando se demuestre su inocencia. También ha pedido respeto para él, su mujer, sus hijos, amigos y familia. Todos los focos estaban puestos en su comparecencia, que ha durado, finalmente, poco más de una hora. Entre los senadores presentes, una cierta sensación de pérdida de tiempo. Por delante, eso sí, una cincuentena de comparecencias más.