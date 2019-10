“Lo lamento de corazón”, dice Marchena por las filtraciones del fallo del ‘procés’

“Lo lamento de corazón y voy a hacer todo lo posible para que eso no vuelva a suceder". El magistrado Manuel Marchena, ponente de la sentencia del "procés", ha expresado su pesar por las filtraciones del fallo a los medios de comunicación antes de que la conociera los condenados, y ha estimado que lo ocurrido es "un mal al que hay que hacer frente", pero ha quitado hierro a lo ocurrido.

La sentencia era, ha dicho en términos cinematográficos, "un oscuro objeto de deseo". Y ha destacado que lo que se filtró fueron los delitos por los que se iba a condenar a la cúpula del procés, pero no el fallo ni la sentencia en sí.

Marchena ha contestado así a Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su entrevista para renovar su nombramiento como presidente de la Sala de lo Penal por otros cinco años más. Es el único candidato que se presenta.

El magistrado ha eximido de toda culpa a los periodistas -sería "absurdo" pedirles que no difundieran una información de ese calado si acceden a ella- y, tras precisar que no quería minimizar la "gravedad" de lo ocurrido, ha destacado que la sentencia como tal, con su conjunto argumental, no se filtró, algo que le tranquiliza.

A su entender, primero hubo en los medios "pronósticos" y después "informaciones más correctas y exactas" elaboradas a partir de datos obtenidos de distintas fuentes, a veces de comunicaciones informales.

"Evidentemente hace mucho daño, salvo a los profesionales de la información que están cumpliendo con su deber", ha insistido.

También ha recordado que durante meses de deliberaciones no hubo ninguna filtración, ha pedido no olvidar que se trataba de un "macroproceso" en el que han intervenido multitud de personas y que la sentencia se notificaba en tres centros penitenciarios distintos, al margen de los procuradores, por lo que todos los magistrados de la Sala estaban convencidos de que iba a haber filtraciones.

Y como prueba de que desde muchas vías se buscaba acceso a una sentencia "de interés histórico", ha recordado que su correo personal fue "hackeado" y que hubo incursiones en los correos e historiales de navegación de magistrados de la sala. De esta manera ha critocado que "los que hoy reprochan esta filtración, consideraron con aceptada indeferencia que pudiera formar parte de la normalidad el fisgoneo en las cuentas de los magistrados".

El magistrado ha apostado por limitar la acusación popular y, en concreto, la personación en los procedimientos penales de partidos políticos, sindicatos o asociaciones ajenas a la causa.

"Un partido político nunca debe ser parte activa en un proceso penal", ha dicho Marchena, que fue ponente de la sentencia del juicio del "procés", en el que ejercía como acusación popular el partido Vox.