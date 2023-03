Los letrados de Justicia en huelga: "La ministra debería ponerse al frente de la negociación porque esto es muy grave"

Los letrados de Justicia (LAJ) llevan 53 días de huelga indefinida en demanda de mejoras salariales. La postura del Ministerio de Justicia y la de los convocantes -- la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ)-- parecen a día de hoy irreconciliables. Según datos del comité de huelga, se han suspendido desde el comienzo de la huelga, el 24 de enero, 329.300 juicios en toda España.

En conversación con Público, el portavoz de los LAJ en huelga, Juan José Yánez, explica que piden el cumplimiento del acuerdo que alcanzaron en abril de 2022: llegar al 80 o 85% de la nómina de los jueces. "Es lo justo, según nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Aunque ahora el ministerio niega este acuerdo", dice Yáñez, que expone que el sueldo de los LAJ puede oscilar entre los 1.900 y los 2.900 euros, "y el acuerdo que se alcanzó con Justicia estaba referenciado al 80-85% del salario de un juez, que puede ser en torno a los 4.000 euros".

Desde el Ministerio de Justicia transmiten que las reclamaciones de los LAJ "no son viables para el Gobierno". En un comunicado, el departamento de Pilar Llop calcula que "la principal reivindicación (ganar el 85% de lo que ganan los jueces) supondría un incremento de más de 1.000 euros por nómina y mes en los salarios de los letrados. En conjunto, esta cantidad ascendería a unos 60 millones de euros y superaría lo que destinamos anualmente a la justicia gratuita. Es una posición que no puede asumir el Ministerio de Justicia".

Más funciones para los LAJ

Los letrados judiciales, unos 3.800 en toda España, son funcionarios del grupo A1 de la Administración de Justicia, igual que jueces y fiscales, y como ellos, han tenido que superar una oposición. La distancia entre el sueldo de un juez o jueza y el de un LAJ es en estos momentos de un 65%, sostiene el colectivo en huelga.

En 2009 las funciones de los letrados de Justicia se incrementaron pero no así sus salarios, debido a la crisis económica de aquel momento. La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, encomendó a los LAJ una serie de tareas que antes eran exclusivas de los jueces, como la admisión de demandas, la tramitación de todos los asuntos, la ejecución de sentencias y la resolución de recursos de reposición, de impugnación de costas, entre otras.

"También somos los responsables de la cuenta de consignaciones judiciales --explica Juan José Yáñez--. En estos momentos, por la huelga, son 1.184 millones de euros los que están paralizados. El saldo medio de la cuenta de consignaciones sobrepasa los 6.000 millones de euros. Solo estamos liberando los importes de alimentos para menores, porque eso son servicios mínimos".

¿Cómo se puede solucionar el conflicto?

Según el comité de huelga, la media general del seguimiento diario de la huelga indefinida es del 74%. ¿Cómo se va a solucionar el conflicto? El portavoz de los LAJ es claro: "Esto se soluciona sentándonos en la mesa y con un interlocutor que tenga capacidad de ejecución. Creemos que la ministra de Justicia debería ponerse al frente de la negociación porque es ahora el problema más grave de la Justicia".

La versión de Justicia es muy diferente: "Las reclamaciones de los LAJ vienen desde hace muchos años, antes del 2009. Son reclamaciones de un cuerpo esencial de Justicia con funciones muy importantes, pero no son viables para el Gobierno. Durante años no se ha hecho nada, solo se les cambió el nombre. Ha sido con este Gobierno y con la actual ministra cuando se aprobó un acuerdo con los sindicatos por el que se les aumentaban sus retribuciones 200 euros mensuales por nómina, y así ha sido con efecto retroactivo al 1 de enero de 2021", expone el ministerio de Justicia, que cita además "otras muchas mejoras, en materia de concursos de traslados, comisiones de servicio", etc.

Los LAJ consideran que aquella subida "general" para los funcionarios de Justicia pactada con los sindicatos no obedece a una negociación específica con las asociaciones que sí les representan. "La subida fue de 195 euros para nosotros y de 185 para los gestores judiciales. No fue lo pactado; el ministerio no pactó con nosotros, no fue una negociación legal; y por eso hicimos varias huelgas y todo concluyó con el acuerdo referencial al 85% del sueldo de los jueces, cuyo incumplimiento ha desembocado en la huelga indefinida", resume Yáñez.

Huelga de "privilegiados"

Los huelguistas y los representantes del Ministerio se han reunido sin alcanzar acuerdo alguno. En dos ocasiones ha estado al frente el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez. Tras la primera fallida reunión, el pasado 17 de febrero, Rodríguez alegó que los letrados no son trabajadores "que quieren llegar a fin de mes" sino que son "personas privilegiadas" que cobran entre 40.000 y 60.000 euros.

"Es una forma poco respetuosa de hablar de nosotros --dice Juan José Yáñez --.¿Privilegiados? No sé si los médicos son también unos privilegiados por hacer una huelga. Que si queremos cobrar como si fuésemos jueces; no, no lo somos, pero reclamamos un sueldo conforme a nuestro nivel de responsabilidad".

¿Qué ofrece el Ministerio de Justicia?

El Ministerio de Justicia propone que los letrados que tienen unas retribuciones más bajas "puedan ver aumentadas sus retribuciones de manera indirecta con una equiparación de categorías judiciales. Pero han rechazado esta propuesta que beneficiaría a 1900 letrados (casi la mitad del total) con una media anual de unos 5000 euros al año de esas categorías", dice el ministerio.

"También se les ha pedido que abandonen posturas maximalistas y centradas exclusivamente en sus salarios (no parecen tener especial interés en mejorar el sistema público de justicia o el servicio público que se presta a los ciudadanos), y que ofrezcan alternativas de mejoras de la Administración de Justicia. Pero tampoco lo han hecho", consta en un comunicado de Justicia.

"En estos momentos, estamos esperando algún tipo de contrapropuesta diferente a lo que llevan pidiendo desde el primer momento. Lo que hemos ido ofreciendo ha sido rechazado por el comité de huelga. Pedimos a los letrados que sean realistas y hagan algún tipo de concesión. Hasta ahora, no han hecho ninguna".