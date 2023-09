El líder del PSOE andaluz critica las declaraciones de González y Guerra y "el momento elegido"

El secretario general del PSOE de Andalucía y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha defendido sin fisuras este jueves a Pedro Sánchez y su proyecto de los ataques recibidos de Alfonso Guerra y de Felipe González –más velados los de este– en los últimos tiempos, singularmente este miércoles en el Ateneo de Madrid.

"No comparto las declaraciones ni el momento elegido ni la utilización que el PP está haciendo de esas declaraciones en una estrategia de desgaste contra Pedro Sánchez", dijo Espadas a TVE según recoge Europa Press.

Este pronunciamiento de Espadas no es menor, habida cuenta de que la federación socialista que coordina es la mayor del país, que del sur vino hace unos años, de la mano de Susana Díaz, el principal cuestionamiento al liderazgo de Pedro Sánchez y que el predicamento de González y Guerra, aunque menguante, es mayor en Andalucía que en otros lugares.

"Toca mojarse", dijeron a Público fuentes de la dirección del PSOE andaluz, sobre el espaldarazo de Espadas a Sánchez.

El mensaje tiene su vertiente interna, de preparar al partido de cara a la próxima sesión de investidura de Sánchez –una vez que previsiblemente fracase la de Feijóo– y los acuerdos que esta conlleve. El debate territorial provoca alguna urticaria en sectores de la sociedad andaluza y del propio PSOE de Andalucía.

Pero Espadas no se quedó ahí. Afirmó además que le resultaba "llamativo que [González y Guerra] no hablen sobre la alternativa el PP para un gobierno y para el encaje territorial". Sin duda, añadió, para "la derecha y la extrema derecha, si no es la ruptura, será lo más parecido". "Y no creo que lo compartan", remachó.

Es significativo, dijo también, según recoge Europa Press, que la opinión de "veteranos socialistas", a los que respeta, precisó, no se esté centrando en la que debería ser la cuestión, que en su opinión es la siguiente: "Cuál es la alternativa que se plantea aquí por parte del PP y Vox, a ese debate territorial y al diálogo para resolver unos problemas en Catalunya que todavía generan una situación de tensión".

Espadas, sobre los acuerdos entre PSOE y PP que defienden González y Guerra, recordó el fracaso para renovar el Poder Judicial: "El PSOE habría estado encantado de haber llegado a un acuerdo con el PP para la reforma Consejo General del Poder Judicial y otras cuestiones, pero ese partido nunca está en los grandes acuerdos de Estado, sino que prefiere la confrontación y no acepta que gobierne el PSOE".

Alternativa de diálogo

Ante qué hacer cuando previsiblemente fracase la investidura de Feijóo, Espadas dijo que el PSOE ponía encima de la mesa "una alternativa de diálogo, de búsqueda de la convivencia, y de solución al debate territorial". E insistió: "Ante eso, ¿Qué es lo que está proponiendo" Feijóo?

En este momento, agregó, debería respetarse que "la posición del PSOE es constructiva" y que ante al debate territorial, "queremos poner soluciones, no rupturas y conflictos, que es lo que pone la derecha".

"No queremos una España de ruptura y de tensión entre territorios, sino en pie de igualdad", dijo Espadas. El líder del PSOE andaluz defiende así dar un "voto de confianza" a Pedro Sánchez para intentar un acuerdo y para "seguir avanzando en diálogo y progreso", según recoge Europa Press.