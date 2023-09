Moreno busca erosionar al PSOE andaluz con las declaraciones de González y Guerra

En un pleno al que acudió la Marea Blanca por la sanidad, que busca, entre otras causas, desde hace tiempo mejorar las condiciones de la atención sanitaria en la Sierra Sur de Sevilla, las negociaciones para la gobernabilidad de España y las investiduras marcaron la primera sesión de control al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), tras el verano. El presidente y el secretario general del PSOE, Juan Espadas, chocaron a cuenta de quién defiende mejor Andalucía, si uno u otro partido.

Mientras Moreno trató de envolver a Espadas en las declaraciones de Felipe González, Alfonso Guerra y el expresidente andaluz Rodríguez de la Borbolla, contrarios a amnistiar el procés, –"¿está usted de acuerdo con ellos?", le preguntó en varias ocasiones– este replicó con contundencia: "Defendemos siempre la Constitución, pero toda la Constitución: el título VIII también, el del desarrollo autonómico de nuestro país. Estamos orgullosos del papel que ha jugado Andalucía".

Espadas reprochó a Moreno los pactos del PP con Vox, un partido que quiere recentralizar competencias, y agregó: "Queremos seguir profundizando en nuestro autogobierno. Le voy a traer si de verdad quiere profundizar en el Estatuto de 2007. Vamos a ver si es una pose o se cree la autonomía de Andalucía. El PSOE no va a estar nunca en nada que atente contra la igualdad. ¿Se lo digo en inglés, en chino? Usted sí que tendría que explicar alguna de las cosas que su líder dijo: Feijóo habla de Galicia y Catalunya y nunca habla de Andalucía".

Moreno insistió en sus argumentos sobre la amnistía, que la derecha considera erosionan al PSOE andaluz, porque le permite al Gobierno enarbolar la bandera de la defensa de Andalucía. "Vamos a tener tiempo de sacar toda la hemeroteca. ¿Está de acuerdo con el señor González, con el señor Guerra, que han pedido que no hagan la amnistía. ¿Está de acuerdo con esto? No lo ha dicho hasta el día de hoy. Tiene dos opciones: O Sánchez o Andalucía. A más Sánchez, menos Andalucía. Los intereses de Sánchez son antagónicos a los de Andalucía", manifestó Moreno.

Impuestos

También habló Moreno de estos asuntos con el diputado de Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien reprochó al presidente no ser "claro" y le instó a que los diputados andaluces del PP defendieran la autonomía en el Congreso.

"[Este debate] no va de banderas: hablamos de tierra, de desahucios, de derechos sociales, hasta de esperanza de vida. Andalucía lleva siglos en la periferia. Esto se soluciona sacando amor propio. A los andaluces no nos va a liberar nadie de fuera. Esto se tiene que traducir en cuestiones contantes y sonantes. Le pido coherencia. No se puede pedir dinero a Madrid y luego quitarle los impuestos al 0,2%, a los más ricos. El 80% de los impuestos los pagan los trabajadores. El problema territorial de España es el problema de Andalucía", dijo García.

Moreno afirmó: "No concebimos que haya ciudadanos de primera y de segunda, con distinta consideración y niveles. Este Gobierno no va a permitir que Andalucía pase a un segundo nivel y va a dar la batalla en todos los campos –político, jurídico y social– para evitar ese agravio que algunos partidos pretenden perpetrar". Añadió el presidente: "Hay un candidato [Sánchez] que no ha ganado las elecciones. Si la manta la tiran hacia arriba, en el sur vamos a pasar un poquito de frío".

La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, trató de hablar de asuntos concretos, vivienda, Doñana, feminismo, lucha contra la violencia machista, educación, sanidad: "No atiende –le dijo a Moreno– los problemas que son de su competencia". El presidente afirmó que su Gobierno "estaba trabajando" y admitió que existían problemas en la Atención Primaria que había que acometer. Bien lo saben en la Sierra Sur de Sevilla.