Los líderes de las izquierdas andaluzas exploraron la posibilidad de un acuerdo en una reunión conjunta

El pasado 8 de enero, Toni Valero, Martina Velarde, Teresa Rodríguez y Esperanza Gómez, lo líderes de IU, Podemos, Adelante Andalucía y Andaluces Levantaos, mantuvieron un encuentro que propiciaron Sebastián Martín Recio, de la Marea Blanca por la sanidad, y Francisco Sierra, catedrático de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Sevilla, quienes vienen ejerciendo una labor de mediación en aras de la unidad de la izquierda en Andalucía, en "sintonía" con las tesis de la vicepresidenta Yolanda Diaz, pero sin su participación directa.

Según revelaron Martín Recio y Sierra en una rueda de prensa en Sevilla, después de mantener "reuniones bilaterales" y "después de explorar, conocer y comprender los distintos posicionamientos", se ha elaborado una propuesta de síntesis "en la cual podrán sentirse cómodos las cuatro fuerzas, añadiendo una quinta como Equo". Recio no quiso dar pormenores del documento, pero sí dijo que detectó "una alta coincidencia de apoyo".

"Si pudiéramos dar una nota –dijo Martín Recio–, en un 70% de la propuesta puede haber un acuerdo". Luego, enlazó una reflexión sobre "esto que llamamos la división": "Se repite siempre, no solo en las fuerzas políticas, sino también en las culturales: en toda la gama de expresiones y de relaciones de la especie humana ha habido una diversificación progresiva de propuestas, de tal manera que dentro de IU hay varias tendencias, dentro de Podemos hay varias tendencias, dentro de Adelante Andalucía hay varias tendencias: es decir, tenemos que convivir con una realidad que se llama la diversidad. Somos partidarios de una articulación donde cada parte de esa izquierda conserve su identidad y sus propuestas".

"Pero -remachó Recio–, si hay un 80% de propuestas comunes, hagamos un grupo plural, donde en lo común, todos estamos vinculados, estamos intentando recrear una fórmula basada en la pluralidad de las identidades, en la que todo el mundo se sienta cómodo".

Recio manifestó que algunas de las reivindicaciones que planteó Teresa Rodríguez ante los procesos electorales del anterior ciclo, que fueron rechazadas por la dirección de Podemos en su momento, hoy están sobre la mesa: "Nosotros estamos en las propuestas de síntesis. Lógicamente, tendría que haber una marca electoral. El modelo En Comú Podem es perfectamente aplicable para que el grupo tenga voz propia en el congreso. Esa es una propuesta que depende de las otras fuerzas. Este modelo te garantiza voz propia y que tu voz tenga eco propio".

A la pregunta directa de si Teresa Rodríguez estará en el proyecto, Recio afirmó: "No lo sé. Estoy apostando. Ella lleva un tiempo formulando como hipótesis el discurso de un grupo soberano andaluz: eso está en el documento, un reflejo en el congreso: eso está en el documento. Argumentos de peso que pudieran identificarse con las propuestas de Teresa están, ¿Eso es suficiente? Puede ser que no. Hay cuestiones internas. Particularmente, lo veo difícil".

En el encuentro a cuatro, se habló también, según ha podido saber Público, de la posibilidad de reagrupar el grupo parlamentario, tras la ruptura traumática del mismo cuando la dirección, con el apoyo de la Mesa del Parlamento, expulsó a Teresa Rodríguez y sus parlamentarios afines al considerarlos tránsfugas.

Según Recio, los principales "escollos" para un acuerdo están relacionados con cuestiones internas de los partidos y organizaciones, "que forman parte de su ADN". "¿Qué papel juego yo en el dominio de mi pequeño territorio?", dijo Recio. "Si lo miras desde fuera, lo que queda por resolver no son elementos trascendentes, pero sí pueden ser determinantes. Se ha configurado una fuerza llamada Anticapitalistas, que en el Estado está rotundamente en contra de la propuesta de Yolanda Díaz. Todo lo que de ahí pueda repercutir como elemento del Estado que llega a Andalucía, llega en contra de la posibilidad de este proceso unitario".

Recio añadió: "Somos partidarios de esa visión que Yolanda ha puesto en el tablero, que consiste en generar un espacio amplio, donde están la edad civil y los grupos políticos. Ahí puede haber un factor a resolver: cómo se encajacon elementos estatales como elementos excluyentes de acción unitaria".

Sobre el papel de la vicepresidenta, Recio dijo: "Por supuesto, Yolanda no está participando. [pero sí trabajamos] en consonancia con su propuesta. Sí tenemos contacto con el equipo que ella tiene, pero no con ella. No es el momento de que se implique Yolanda. No somos del equipo de Yolanda, sintonía la hay. Yolanda no está en esta tarea".

La salud y la unidad

Francisco Sierra manifestó: "Hay que cambiar el ciclo de Andalucía. Hay que andalucizar la izquierda en contexto de crisis. En situaciones de desasosiego, hay oportunidades y hablamos también de innovación política y social. Cambiar la cultura es no esperar a las generales para construir una alternativa de progreso: la mediación va mas allá de una candidatura electoral. Las fuerzas políticas tienen que entender que el tiempo ha cambiado para Andalucía. Este es un proyecto a largo plazo. Es todo, esa es la mediación. Es tiempo de Andalucía, tiene que ser la primera que asuma un proyecto plural y que genere esperanza. Hay un cambio importante en todos los actores".

En la rueda de prensa, junto a Recio y Sierra, participaron también los que fueran diputados de Podemos Diego Cañamero y María Márquez. Esta afirmó: "Este es un llamamiento que desborda a los partidos. Son instrumentos de representación, pero sí hacemos un llamamiento a la sociedad civil. Un pueblo maduro no vota cada cuatro años y que el que gane haga lo que quiera con la sanidad. Nunca tienen los representantes un cheque en blanco. ¿Me quedo de brazos cruzados esperando que llegue la derecha y la extrema derecha?".

El catedrático de Economía, Juan Torres, también estuvo y dijo: "Quisiera que se hiciera de la manera en que propone Yolanda Díaz, dando voz a la gente. Soy consciente de que nada es posible si se divide la izquierda. Exijo a las fuerzas progresistas que colaboren y que pongan por delante lo que les unen. Que se unan sin excusas de ningún tipo, que forjen una candidatura única que represente a sus organizaciones sino a quienes, la gente corriente. Que lleve a sus programas el sentido común".

Esperanza Morales, médico, también tomó la palabra: "Ahora es la sanidad la que está en una situación tan de desastre y de deterioro. La atención primaria es el pilar que sostiene cualquier sistema público de salud, una sanidad pública, gratuita y de calidad: esto está ahora mismo tambaleándose. Es difícil. Ninguna revolución colectiva se da de forma seria sin una revolución personal: que se olviden de etiquetas y miren la realidad que tienen y que transformen la sanidad como el verdadero pilar de la salud. La salud necesita de esa unidad".