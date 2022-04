Loterías del Estado exigirá a España 2000 que retire su logo del boleto fascista que homenajean a Mussolini

El veterano ultraderechista José Luis Roberto tiene un número favorito. Al menos este 1 de mayo, su combinación preferida será el 81.922. Si esa cifra sale reflejada en el sorteo del Día de la Clase Trabajadora, tanto él como sus correligionarios de España 2000 tendrán premio. En cualquier caso, Roberto y su partido ya habrán ganado: de cada cinco euros que los fascistas jueguen, el partido ultra se llevará uno. Lo hará, además, en nombre de Benito Mussolini.

La participación de lotería más fascista de España está ya a la venta. España 2000, un partido de marcado carácter xenófobo, ha puesto a disposición de sus seguidores el 81.9222. La papeleta lleva el rostro de Mussolini y la inscripción "Centenario del fascismo". También aparece el logo de Loterías del Estado.

"Este año se cumplen cien años de la marcha sobre Roma liderada por Benito Mussolini. Es por ello que hemos lanzado esta lotería especial conmemorativa. De venta exclusivamente en nuestra sede central de Valencia (Serpis 84)", explica la formación ultraderechista en su página web y en las redes sociales, donde aclara además que se trata de una "edición limitada".

"¿Quién nos criminaliza? El liberalismo capitalista. Los comunistas. Los diseñadores del Nuevo Orden Mundial"

¿Cuál es el problema de celebrar históricamente el centenario de la Marcha sobre Roma? ¿Qué de malo tiene apoyar el corporativismo social ?

¿Acaso en un mundo en crisis no es la tercera posición el camino del futuro?

¿Quién nos criminaliza? El liberalismo capitalista. Los comunistas. Los diseñadores del Nuevo Orden Mundial. Entonces será que tenemos la razón", apunta desde Facebook el ultraderechista José Luis Roberto, conocido tanto por su activismo al frente de España 2000 como por su antiguo papel de secretario general de ANELA, la patronal de los prostíbulos.

La Marcha sobre Roma que hoy reivindican los ultras supuso el avance del fascismo y la instauración del régimen encabezado por Mussolini. La apología de este tipo de hechos es hoy perseguida legalmente en Italia, algo que, por el contrario, no ocurre en España.

Sin permiso de Loterías

Sin embargo, la participación de lotería en homenaje al fascismo de España 2000 enfrenta otros problemas. Fuentes oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, señalaron a Público que según la normativa actual, "las entidades benéficas o de pública utilidad que estén interesadas en realizar participaciones pueden hacerlas con hasta un 20% de recargo", previa autorización de dicho organismo.

"No tenemos constancia en SELAE de ninguna petición por parte de la citada organización y no estábamos al corriente de este caso", señalaron las fuentes en relación a la participación de lotería que ha puesto a la venta España 2000. Respecto a la inclusión de su logo oficial en la papeleta fascista, señalaron que "SELAE no concede el derecho de uso de sus marcas o logotipos a terceros para su explotación comercial".

Por tales motivos, el departamento jurídico de Loterías y Apuestas del Estado "ya está trabajando para emprender las acciones correspondientes", afirmaron.