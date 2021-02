Pablo Casado trata de desvincularse del pasado que le aupó como presidente del Partido Popular después de que el extesorero de la formación, Luis Bárcenas, confesara en un escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que el PP se financió ilegalmente entre los años 1982 y 2009 y señaló directamente al expresidente Mariano Rajoy —junto a otros altos cargos de Génova— como adjudicatario de sobresueldos. Casado ha dicho que no puede hacerse responsable de lo que "pasó en el PP en el 86, en el 96 o en el 2016" y que él solo responde desde que llegó a la presidencia en julio de 2018.

El líder del PP ha asegurado que nadie de su equipo ha tratado con "delincuentes", en referencia a Bárcenas, y ha garantizado que no le "temblará el pulso" si se demuestra que algún militante actual del partido conocía la 'Caja B', aunque sea Rajoy. "No voy a pasar ni una. Si el juez determina que hay alguna responsabilidad por parte de algún militante del partido actual, es que no me va a temblar el pulso. Hay unos Estatutos y será suspendido o será expulsado, y lo quiero dejar muy claro", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Casado también ha pedido que el extesorero del PP enseñe las pruebas que acreditan que la actual dirección del PP negoció con él para que no tirara de la manta. En una reciente entrevista en El Mundo, Bárcenas aseguró que a emisarios del PP le contactaron en diciembre de 2018, cuando Casado ya lideraba el partido. Para el líder popular, el extesorero y exsenador ya no tiene credibilidad alguna después de cambiar varias veces de versión.

El líder del PP ha vinculado la confesión de Bárcenas como parte de una estrategia del Gobierno de coalición para perjudicarles de cara a los comicios del próximo 14 de febrero en Catalunya. "La instrumentalización de las instituciones por parte de Sánchez es algo que nadie duda", ha dicho, aunque ha admitido que no podía ofrecer ninguna prueba sobre tales acusaciones.

El conservador ha argumentado que antes de que Sánchez llegara al poder había una "norma no escrita" para que este tipo de casos no "coincidieran" en campaña. "No hay derecho que en plena campaña electoral tengo que estar respondiendo sobre esto", ha dicho. Sin embargo, la celebración del juicio —que arranca este lunes— ya estaba prevista desde el pasado año y otras vistas como la de los ERE —que Casado ha sacado a colación durante la entrevista—coincidieron con la campaña para las elecciones regionales en Andalucía.