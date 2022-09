Todo apunta a que Lula va a ganar y volverá a ser el presidente de Brasil. Los brasileños podrán librarse de su fascista particular pero atención, que todavía no se ha votado. Permítanme trasladarles una reflexión que no es mía. La hacía hace unas semanas el historiador y militante brasileño Valerio Arcary que hablaba de tres peligros tácticos: el "ya ganó", la romantización del pasado y el giro al centro.



El "ya ganó" es una trampa porque, en primer lugar, es falsa y, peor aún, desmoviliza. Necesitamos el máximo de activismo, no el ánimo pasivo. Nada es más importante en una campaña electoral que hablar con la gente. La militancia de izquierdas no es la única que saldrá al campo apasionadamente. La extrema derecha también tiene una militancia comprometida. El concurso se desarrollará en todos los terrenos. Serán iniciativas decisivas: llamar a los familiares, dialogar en los lugares de trabajo y estudio, o replicar los mensajes en las redes. La motivación y el compromiso marcarán la diferencia.

El reto es salir de la inercia, ponerse en movimiento, dar la cara y exponerse. Sí, el país está fracturado y escucharemos insultos. Nadie debe tener miedo de los que se ven mal. Ser paciente, mantener la calma y discutir con paciencia y tranquilidad son las claves para "dar la vuelta al voto".

En segundo lugar, la romantización del pasado también es un error. Hace 20 años que Lula fue elegido por primera vez. Quien hoy tiene 25 años era un niño entonces. La discusión de este balance comparativo no conmueve a decenas de millones de personas. Las elecciones son esencialmente una disputa sobre propuestas para el futuro. Hay muchas razones por las que la gente vota pero lo más importante, en una sociedad tan desigual e injusta, son los intereses que están en juego.



En tercer lugar, el giro hacia el centro es el peor de los errores tácticos. La izquierda sólo gana autoridad cuando es auténtica y se presenta con su propia cara. Creo que estos tres peligros tácticos tienen algo de universal.