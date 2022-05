A Macarena Olona "se le está poniendo cara" de… Giorgia Meloni

"Este feminismo antimaternidad y antifamilia nos ha mentido a las mujeres. No nos cuenta que al final del camino marcado solo hay soledad y en la meta es demasiado tarde. Sola, sin éxito profesional y sin familia". Es Macarena Olona quien habla. Lo hace desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados y se dirige a la ministra de Igualdad, Irene Montero. Este miércoles la candidata de la extrema derecha tomó la palabra para cargar contra el feminismo, defender la familia y, sobre todo, la maternidad. Suena una sintonía italiana de fondo.

En su libro 'Salvini&Meloni, hijos de la misma rabia: Cómo la derecha radical conquistó la política italiana', los politólogos Jaime Bordel y Daniel Vicente le dedican un capítulo a "La madre de Italia". Hablan de Giorgia Meloni, la líder de Fratelli d’Italia (la traducción al español sería ‘Hermanos de Italia’), la derecha radical italiana. Con 15 años Meloni entró a las juventudes del neofascista Movimento Sociale Italiano (MSI) y ahora ya supera a la Lega de Matteo Salvini en los sondeos. El posfascimo de Meloni ha ganado terreno con un discurso entroncado, precisamente, en la defensa de la familia y la maternidad.

"No creo en las cuotas, no creo que las políticas para las mujeres deban ser una especie de gueto. Creo en el mérito". "No vi levantar la voz a ninguna mujer de izquierdas para defendernos [a las mujeres de la derecha] en nombre del feminismo". ¿Olona o Meloni? Es difícil distinguirlas. Pero estas frases fueron pronunciadas en italiano por Giorgia Meloni. La última es de hace más de 10 años, en 2011, y su discurso apenas se ha movido. Una década más tarde, la diputada de Vox repite argumentos similares.

Maternalismo y discriminación

La última intervención de Olona lo evidenció del todo: "Se ve como un demérito social, se ve como una tacha, que una mujer quiera realizarse en el ámbito familiar y formar un hogar(…)Cuando queremos calentar nuestro hogar con el amor de una familia y suplir el eco de nuestra voz que golpea contra unas paredes vacías, con el maravilloso llanto de un bebé, lo que no nos dicen es que el reloj biológico es inexorable, como el paso del tiempo".

Según los últimos datos del INE, en España las mujeres cobran un 20% menos que los hombres. Además, el Banco de España señaló en 2020 que las mujeres pierden más del 11% de su sueldo después de ser madres. En el caso de los hombres, la bajada es del 0,15%. Más datos. Sólo cinco mujeres ocupan las más altas responsabilidades en alguna de las 35 empresas del Ibex.

Además, cuando Olona habla de "calentar nuestro hogar con el amor de una familia" obvia que, hasta el momento, las empleadas del hogar han estado en una situación de desprotección absoluta. Ellas representan el 88% de los empleos domésticos, sin derecho a paro. El Congreso ha aprobado esta semana la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras domésticas y se reformará el Sistema Especial de Empleadas de Hogar para que se reconozca el derecho a desempleo.

Giorgia Meloni.

Pero si Meloni lleva más de una década alicatando su discurso, a Olona no le ha dado tiempo. Abogada del Estado de profesión, entró en política en 2019 acudiendo a la llamada de Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros. Se convirtió en la secretaria de Vox en el Congreso y ahora es la candidata de la extrema derecha para las elecciones andaluzas.



Sin el bagaje político de la italiana, no es raro que Meloni sea el espejo en el que se mira Olona. En casi todos los países europeos los hombres votan más a la extrema derecha que las mujeres. Sin embargo, en Italia Giorgia Meloni es la líder mejor valorada de la derecha en cuestiones de género. En parte, gracias a que Matteo Salvini ha centrado su discurso en la antiinmigración.

"Al hacer hincapié en la conciliación, Meloni trata de aprovechar un tema transversal y en absoluto propiedad de la extrema derecha para captar al oyente y endosarle el resto de su discurso de defensa de las familias, que tiene un fuerte socioeconómico cuando apela al maternalismo, pero también discriminatorio", analizan en su libro los politólogos Jaime Bordel y Daniel Vicente.



Contra el aborto y el matrimonio LGTBI

Si Olona llega a la Junta de Andalucía, algo que pasa porque Juanma Moreno repita los movimientos de Mañueco y le abra las puertas a Vox, ya ha apuntado que "la familia" será "el centro de las políticas públicas".

El programa electoral del partido de Meloni defiende ‘familia natural’, a la que define como "aquella que se funda en el matrimonio estable de un hombre y una mujer y que asegura tanto el bienestar de los niños como la máxima protección de los derechos humanos". Se oponen al aborto y al matrimonio entre personas LGTBI. También rechazan que parejas homosexuales puedan completar procesos de adopción. Establecieron estas bases en el año 2019.

Ese es el patrón con el que Vox ha cosido su discurso. La extrema derecha española también utiliza el concepto de "familia natural" formada por una madre y un padre. "Si hay un niño al que no le quiere nadie y lo van a adoptar dos homosexuales, lo aplaudo", ha afirmado Santiago Abascal en más de una ocasión.



"A Olona se le está poniendo cara de presidenta", dijo el presidente del Vox. Para ver si esa transformación se completa hay que esperar al 19 de junio, pero lo que es palpable ya es que Olona se parece cada vez más a Meloni.