Macarena Olona se empadronó en la casa del líder de Vox de Granada para poder concurrir a las elecciones andaluzas

Macarena Olona se empadronó en el municipio de Salobreña, en Granada, el pasado 5 de noviembre, según la Cadena SER. La candidata de Vox en Andalucía, que ha nacido en Alicante y que ha vivido en Madrid estos últimos años, está inscrita en la localidad desde hace seis meses, tal y como recoge el padrón del municipio.

Olona está registrada en una vivienda de la que no es propietaria. El dueño es el presidente de Vox en Granada y concejal de la localidad, Manuel Martín Montero, que ha indicado mantener una estrecha amistad con la líder de extrema derecha y que, por ello, ni siquiera han firmado un contrato de alquiler ni han establecido ninguna relación económica.

Martín ha reconocido al medio citado que no puede decir que la aún secretaria general del grupo parlamentario de la formación en el Congreso viva de manera regular en el domicilio "porque estaría mintiendo". De hecho, ha añadido que ella acude a veces a la residencia, "en vacaciones".

Ella duerme en la parte de arriba y él abajo

El político salobreñero ha justificado que, como trabaja en Madrid, Olona no ha podido estar habitualmente desde que se empadronó el 5 de noviembre del pasado año. Ha explicado, además, que cuando visita al concejal, ella duerme en la parte de arriba del hogar y él se queda en la zona de abajo.

El empadronamiento es un requisito obligatorio para poder presentarse a las elecciones autonómicas. La ley electoral remarca que "en las elecciones al Parlamento de Andalucía regirá el Censo Electoral único referido a las ocho circunscripciones electorales" de la región.

En principio, la normativa señala que la residencia debe ser habitual, que no es el caso de la candidata ultraderechista. No obstante, Olona no es la única política en usar esa treta, lo que pone de manifiesto el vacío legal que existe al respecto. Javier Maroto, que no logró el escaño al Congreso de los Diputados por Álava, fue colocado en el Senado.

Para ello, el representante popular tuvo que maniobrar y empadronarse en un pueblo de Segovia, en Sotosalbos, que en 2021 registró 137 habitantes, según el INE. En ese municipio, alquiló una vivienda y la oposición criticó que fuera representante de un territorio donde "no ha pisado el barro".