Más Madrid ha reclamado este lunes al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, que presente un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular Madrid Central, para garantizar así la aplicación de la zona de bajas emisiones diseñada por el Gobierno de Manuela Carmena.

En este sentido, la exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad y artífice de Madrid Central, Inés Sabanés, ahora diputada en el Congreso por Más País-EQUO, ha criticado este lunes la "irresponsabilidad infinita" del PP, que ahora se encuentra en una "encrucijada, o salud pública o intereses particulares".

Sabanés: "Derogar Madrid Central es ir en contra del sentido común"

A través de un mensaje en la red social Twitter, Sabanés ha remarcado que el PP "siempre está contra las medidas para combatir la contaminación". Ha agregado que Madrid Central "funciona" y ahora tiene que "decidir entre defender la salud pública o los intereses particulares" del partido.



Más Madrid pide que se recurra la anulación

Después de que el TSJM haya anulado parcialmente la ordenanza municipal que recogía Madrid Central por defectos formales, al no cumplirse con el trámite esencial de información pública ni con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza, y ha estimado así los recursos interpuestos por la Comunidad, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la empresa DVuelta Asistencia Legal.

"La pregunta ahora es qué va a hacer el PP, qué va a hacer el Gobierno municipal (...) esperamos que luche para proteger la salud de todos los madrileños", ha declarado a los medios la coportavoz de Más Madrid en el consistorio, Rita Maestre.

Rita Maestre: "La pregunta ahora es qué va a hacer el PP, qué va a hacer el Gobierno municipal"

"Lo que creemos que tiene que hacer (Almeida) es defender la ordenanza de Madrid Central, que es una ordenanza correcta; defender que no existen esos defectos de forma (...) y, si hay algo que subsanar, subsanarlo formalmente para proteger el bien fundamental, que no es la ordenanza, que no es la regulación de Madrid Central, es la salud de los madrileños", ha declarado Maestre.

La edil ha acusado a Almeida de "agarrarse a excusas jurídicas y administrativas para no tomar decisiones políticas o para tomarlas por omisión", y ha añadido que "no es momento de esas excusas, sino de decisiones valientes".

Rita Maestre: "Este mismo gobierno, hace un año, también trató de utilizar una excusa administrativa para paralizar Madrid Central"

"Este mismo gobierno, hace un año, también trató de utilizar una excusa administrativa para paralizar Madrid Central", ha indicado Maestre, quien ha recordado a Almeida que la zona de bajas emisiones "ha funcionado para reducir la contaminación" y que, aunque cuando estaba en la oposición "se dedicaba a boicotear cualquier paso del Gobierno de Manuela Carmena", ahora se debe a "todos los madrileños".

La historia de Madrid Central

El proyecto del anterior Consistorio de Manuela Carmena para limitar el tráfico en el centro de la capital entró en vigor el 30 de noviembre de 2018 y fue enseguida recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid (presidida en aquel momento por Ángel Garrido), que pidieron incluso a la Justicia Madrileña paralizar cautelarmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible.

La Comunidad de Madrid recurrió en 2018 Madrid Central alegando que carecía de los trámites e informes previos obligatorios, que afectaba a competencias autonómicas en materia de transporte y medio ambiente y porque no había sido sometida a información pública y audiencia.