La ejecutiva de Podemos se ha reunido por primera vez después de la crisis que ha desatado la alianza de Iñigo Errejón y Manuela Carmena. La coportavoz de la formación morada, Noelia Vera, ha asegurado que han "hablado poco" sobre este asunto, centrados en las negociaciones con el Gobierno sobre los Reales Decretos que se votarán este martes en el pleno del Congreso. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas, sí ha explicado que los pasos a seguir en la Comunidad quedan en manos de la dirección regional.

"La dirección de Podemos Madrid tiene que debatir el procedimiento y cómo va a ser el proceso para elegir un candidato. Tenemos claro que estaremos en las elecciones de la Comunidad y, posiblemente, sea como Unidos Podemos porque así lo decidieron nuestras bases. Pero estamos a la espera de que la dirección autonómica decida qué y cómo", ha explicado Vera. Aunque para estatal hay poco margen de negociación: "Veremos qué pasos deciden dar, pero Errejón ha tomado una decisión que no ha consultado con Podemos Madrid y la gente que estaba trabajando en su lista. Quien se va con una decisión unilateral y personalista, tiene poco que negociar".

Vera sí ha dejado abierta la posibilidad de una consulta a la militancia sobre el camino a seguir: "La Comunidad tendrá que decidir cómo construyen: si consultan o no consultan. Desde estatal ya preguntamos por cómo nos presentábamos y se votó que bajo el nombre de Unidos Podemos y en confluencia con IU y Equo. A partir de aquí, tiene que decidir Madrid", ha insistido. Sobre el futuro de Podemos en la capital tampoco se ha avanzado mucho más, reiterando las palabras de Pablo Iglesias en la misiva a su militancia: "Estamos dispuestos a echarnos a un lado", de forma que de ninguna manera competirán contra la alcaldesa.



Respecto al escaño de Errejón, Vera ha afirmado que no lo pedirán oficialmente. Pero sí ha recordado que varios dirigentes ya han indicado que no "entienden" que lo mantenga: "Si una persona decide legítimamente formar otro proyecto político, no entendemos que mantenga su escaño. Pero esto es algo que tiene que decidir Errejón. No tenemos que decir nada más". El fundador del partido, por su parte, explicó en una entrevista en La Sexta Noche que no se aferraría "ni un minuto" a su escaño si la dirección de Podemos le pide que lo abandone.

La dirección asegura que no tomarán medidas disciplinarias contra Errejón pero insisten en que lo consideran fuera de la organización, chocando con la postura del candidato a la Comunidad que asegura que es el candidato de Podemos.



