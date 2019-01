Iglesias rompe con Errejón y anuncia que Podemos competirá contra él en la Comunidad

Pablo Iglesias ha lanzado una carta a su militancia tras la alianza de Iñigo Errejón y Manuela Carmena: "Me he quedado tocado y triste. Nuestros inscritos se merecen más respeto", ha valorado. Después de una reunión de la dirección de Podemos, el secretario general ha situado a Errejón fuera de Podemos y ha anunciado que no se presentarán con Más Madrid en la Comunidad.

El líder de Podemos ha explicado que siguen apostando por la confluencia en Más Madrid para el Ayuntamiento de la capital. Sin embargo, ha apuntado que "Iñigo no es Manuela" y que en la Comunidad y en el resto de municipios "Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados y candidaturas municipalistas de unidad". "Deseo suerte a Íñigo en la construcción de su nuevo partido con Manuela, pero Podemos tiene la hoja de ruta que marcaron los inscritos y que se decidió en nuestras asambleas ciudadanas", alega.



De momento, no hay ninguna reacción de Errejón. Aunque hace unas horas explicaba en declaraciones a La Sexta que no temía represalias de la dirección ni que le abrieran ningún expediente. El candidato esperaba contar con Podemos, IU y Equo dentro de la plataforma, alegando que esta fórmula responde al "encargo" de "sumar sin sectarismos".

Sin embargo, la dirección de Podemos no lo ha recibido así. La ejecutiva ha estado decidiendo a lo largo del día de hoy todas las medidas posibles: desde la expulsión del candidato a consultar a las bases sobre la ruta a seguir. Pero Iglesias ya ha dado a conocer la decisión interrumpiendo su permiso de paternidad el mismo día de su quinto aniversario: "No imaginé que hoy, cuando deberíamos celebrar el quinto cumpleaños de Podemos, las cosas serían así".

Iglesias ha explicado que Errejón le anunció minutos antes de la publicación de la carta: "Esta mañana me ha llamado Íñigo Errejón para informarme de que inicia un nuevo proyecto político personal junto a Manuela Carmena, con una nueva marca electoral. En política hay que estar acostumbrado a este tipo de maniobras, incluso si vienen de compañeros, pero reconozco que me he quedado tocado y triste. No doy crédito a que Manuela e Íñigo nos hayan ocultado que preparaban lanzar un proyecto electoral propio para la Comunidad de Madrid y que lo hayan anunciado por sorpresa", considera.

El secretario general de Podemos también ha tenido palabras críticas para la alcaldesa: "El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace cuatro años, pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primer al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales en Madrid".



