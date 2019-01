La decisión de Iñigo Errejón de abandonar las siglas de Podemos en la Comunidad de Madrid rompe el partido en tres: su sector más afín celebra el acuerdo, la dirección estatal tomará una decisión esta tarde y Anticapitalistas emplaza al partido morado e Izquierda Unida a romper con el candidato para la Comunidad. IU, a su vez, espera la decisión del partido morado para tomar una postura.

Los escenarios que se abren son muchos. La dirección de Podemos e IU pueden ceder antes el órdago y presentarse dentro de la plataforma de Más Madrid, pero también pueden decidir presentarse por separado. Estas decisiones también pueden afectar al Ayuntamiento de Madrid. En la capital, IU y el equipo de Carmena han avanzado en las negociaciones pero todavía no se ha desbloqueado el acuerdo para conformar la lista con el partido morado. Mientras que la Comunidad ha pasado esta semana por los últimos desencuentros por el número dos y la formación de las candidaturas en los municipios. No se ha descartado ninguna opción aunque hay dirigentes que proponen una consulta a las bases.

Iñigo Errejón en declaraciones a La Sexta ha explicado que comunicó a Pablo Iglesias, que ahora se encuentra de baja por paternidad, el acuerdo con Carmena. "A mí se me encargó que sumara, sin sectarismos, una mayoría para devolver las instituciones a los madrileños no a la mafia. Me ha dicho que vamos a seguir hablando y para mí es imprescindible que todas las fuerzas se sientan cómodas. Yo soy el candidato de Podemos y ahora subimos la apuesta para ir con más gente. Para mí, es imprescindible que todas las fuerzas progresistas se sientan cómodas y esto es una gran invitación. Cuento con que esté Podemos y espero que también Izquierda Unida y Equo", explica el diputado del partido morado.

Errejón, sobre Más Madrid: "Cuento con que esté Podemos y espero que también

IU y Equo"

Según ha podido saber Público, la decisión de Errejón les ha pillado "por sorpresa". "No sabíamos nada. No vamos a decir nada más por el momento", son las únicas frases de la dirección estatal hasta el momento. Aunque fuentes del partido morado indican que, por el momento, se apuesta por mantener las negociaciones para la confluencia con Carmena porque es primordial "mantener el ayuntamiento". Pero no parece igual de clara la posición respecto a la Comunidad. Además, algunos dirigentes ponen sobre la mesa la posibilidad de consultar a las bases cuál debe ser su posición. Pero el calendario corre en contra de todas las formaciones. Más Madrid ya ha anunciado que celebrarán primarias en febrero para confeccionar su propia lista y empezarán a trabajar en el programa.



Algunos dirigentes comparan esta situación con la pasada con Rita Maestre y el resto de concejales. Aunque lo ocurrido no es igual ya que los ediles decidieron no participar en las primarias del partido y esto supone una infracción estatuaria, apuntan que la decisión de Errejón también va en contra del mandato de los inscritos. En una de las últimas consultas, la militancia decidió presentarse bajo las siglas de Unidos Podemos en aquellos sitios donde no estuviera otra marca electoral ya asentada. Sin embargo, presentarse con otro candidato como cabeza de lista también invalidaría las primarias a la Comunidad en las que ganó Errejón.

Esta no es la única contradicción que tendrá que abordar la formación morada. Errejón tampoco ha aclarado si las siglas de Podemos aparecerán en la papeleta electoral. Este fue uno de los principales enfrentamientos entre Teresa Rodríguez y la dirección estatal durante la formación de la candidatura de Adelante Andalucía.

IU, a la espera de Podemos y Anticapitalista pide romper

Por otra parte, IU también asegura que no sabían nada de las conversaciones para llegar a este acuerdo aunque esperará a tomar una decisión a conocer la postura del partido morado. Aunque no ha sentado bien entre sus filas. Sobre todo, después de conocer que este acuerdo lleva "mucho tiempo" fraguándose y que en los últimos días estaban negociando la lista que debía definirse, a mucho tardar, este viernes.

Para la formación que lidera Alberto Garzón, el acuerdo no se realiza con sectores de Podemos, sino con el partido entero. Hacen referencia al acuerdo estatal para ir juntos a las elecciones aunque recuerdan que las negociaciones ya estaban encalladas desde el pasado lunes. Justo este jueves debían cerrar el acuerdo.

Anticapitalistas, por su parte, emplaza a las dos formaciones a rechazar las candidaturas de Más Madrid y presentarse por separado. La corriente del partido morado acusa a Carmena y a Errejón de haber realizado "una maniobra unilateral y sin contar con ningún actor de Madrid" para plantear una candidatura en Más Madrid y acusan a la alcaldesa de haber provocado un "cierre autoritario del proyecto de Ahora Madrid" con el que concurrió a las elecciones en 2015.