Las negociaciones para cerrar la candidatura al Ayuntamiento de Madrid avanzan en buena dirección. Las conversaciones nunca se abandonaron, pero se han intensificado en las últimas semanas para conseguir cerrar el acuerdo en el mes de enero — y puede ser que hasta sea antes —. El objetivo es que no finalice el primer mes de 2019 sin tener cerrada la lista para poder fortalecer la candidatura durante los próximos meses y preparar la campaña electoral. Las negociaciones siguen con "absoluta discreción" y esperan que así se mantengan hasta que puedan tener cerrados todos los puestos de la lista que liderará Manuela Carmena.

La decisión de Podemos Madrid sobre la suspensión cautelar de militancia a Rita Maestra y el resto de concejales no llegó a poner en peligro la candidatura. Las conversaciones se mantuvieron, pero pasaron por unas semanas de tensión que parece que ya se está calmando. Fuentes de Podemos explican a Público que la decisión se mantiene y que cuando se confirme la candidatura los seis ediles serán expulsados definitivamente aunque confían en poder trabajar en la candidatura de Carmena a pesar de la crisis.

Entre el partido morado siguen habiendo voces discrepantes con la decisión de la suspensión cautelar. Tampoco ha llegado a aclararse el motivo de la ruptura del acuerdo interno. Los ediles siguen sosteniendo que iban en puestos que no habían sido los acordados, mientras que la dirección madrileña mantiene que los concejales iban entre los diez primeros. Pero desde el entorno de Julio Rodríguez, el secretario de organización de Podemos en la capital, explican que no se va a dar un paso atrás y que lo que buscan es pasar página y poder avanzar en trabajar en la candidatura fuera de los focos y con "discreción". También confían en que esto no será ningún problema una vez que se pongan a trabajar.

El puesto número dos en la lista de Carmena ya está casi asegurado que lo ocupará Marta Higueras

Fuentes cercanas a las negociaciones explican a Público que parece que ya se ha llegado a un acuerdo con el puesto de Rodríguez y que será Podemos el que cederá. La dirección del partido morado quería que el puesto número dos fuera para el exJemad, pero ya está casi asegurado que será para Marta Higueras, la candidata que quiere como sucesora la alcaldesa. Higueras es la mano derecha de Carmena y la persona que está negociando con los partidos que formarán la candidatura de Más Madrid. E número negociado sí se encuentra entre los puestos de salida.

Sin embargo, el resto aún no está aún resueltos. No hay un acuerdo sobre el lugar de Maby Cabrera, número dos en la lista de Podemos, aunque todas las partes creen que no será un punto de desencuentro y que se podrá llegar a un acuerdo próximamente. Todo apunta a que Podemos también cederá ya que la mayoría de puestos de salidas ya tienen nombres; según explican a Público estarán los concejales expulsados de Podemos Rita Maestre, Jorge García Castañón y José Manuel Calvo, Inés Sabanés de Equo, Mauricio Valiente de Izquierda Unida, independientes como Nacho Murgui o Pablo Soto y algunos fichajes nuevos que se conocerán a última hora.

También quedan por cerrar los flecos sobre cómo se formulará Más Madrid, la plataforma que liderará la alcaldesa, y sobre el proceso de 'participatarias' que esperan que se celebre entre enero y febrero. Según fuentes consultadas, lo que se buscará es que este proceso ratifique la lista que cierre Carmena y su equipo.