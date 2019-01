"Mi nombre es Kim Pérez, tengo setenta y siete años, soy activista transexual, exprofesora de Etica y Medalla de Oro al Mérito de Granada. Me he puesto en huelga de hambre, el quince de Enero del año dos mil diecinueve, por haber leído en el programa del partido político Vox, el punto 56 que expresaba la voluntad de terminar con la cirugía transexual de la que se encarga, hasta ahora, la Unidad de

Transexualidad de la ciudad de Málaga y no haber visto ninguna rectificación de este propósito". Dejemos que sean las propias palabras de Kim Pérez, histórica activista transexual, las que hablen por sí mismas. Estas son las frases con las que Pérez ha encabezado la misiva que ha enviado a los cinco partidos políticos con representación en el Parlamento, incluido el que ha originado su decisión: Vox.

Este periódico habló esta tarde por teléfono con Pérez, quien indicó que se encuentra bien de salud y que pretende proseguir con la huelga de hambre mientras la salud se lo permita. Su objetivo último es que se visibilicen los riesgos de perder derechos conquistados y también pretende Pérez que se escuche en España los problemas que padecen las personas transexuales en América Latina. Para abandonar la huelga de hambre, Pérez reclama tan solo que los cinco partidos (PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Andalucía y Vox) le trasladen un acuse de recibo.

"Mi única petición a los partidos políticos es que me hagan llegar un enterado que demuestre que han leído lo que les digo"

"Mi única petición a los cinco partidos políticos, los que han estado cerca de nosotros y los que han estado distantes o, ahora, enfrentados con las personas transexuales, es que me hagan llegar un “enterado”, que demuestre que han leído lo que les digo. No me importa que el sentido de este “acuse de recibo” sea favorable a mi exposición o completamente distinto a ella; ambas respuestas puedo aceptarlas, puesto que dependen de una reflexión que necesita llevar algún tiempo. Pero dicho “acuse de recibo” puede ser firmado en un momento, sencillamente dando como leído lo que acabo de decir. Con esto, por escrito y dirigido a mi nombre, podré dar como justificada mi huelga de hambre", explica Pérez en su texto.

Prosigue Pérez su carta: "Pretender esta supresión se justifica en el contexto por reducir gastos. Hay que saber que la Unidad arriba mencionada, realiza unas dos operaciones al mes entre las miles que tienen lugar en Andalucía en ese tiempo. Por tanto, esta medida no ofrecería ningún ahorro mensurable y, en cambio, acabaría con las esperanzas de algunas de las personas transexuales, especialmente las que carecen de medios y necesitan de la Seguridad Social para conseguir expresar su identidad".

La transexualidad en América Latina

En su misiva, Pérez defiende la naturalidad de la transexualidad y también las bondades de las operaciones. "Recuerdo que la voluntad transexual es equivalente a la condición intersexual, en el sentido de que es natural, existiendo un gran consenso médico en cuanto a que las operaciones de reasignación de sexo son conformes con el bienestar de las personas cuyo sexo cerebral es distinto del aparente. Poco a poco se va consiguiendo que la transexualidad sea vista como la intersexualidad, como un hecho biológico que puede ser entendido científicamente y no es un hecho ideológico ni que pueda ser objeto de debates políticos".

Pérez explica de este modo la necesidad que siente de hablar de los problemas de las personas transexuales en América Latina: "[Son] víctimas de un genocidio que pasa en el silencio. En una sociedad como la Argentina, entre setenta o noventa

transexuales mueren al año, por causas como la marginación social o las que les llevan cada noche a tener miedo de no volver. La edad promedio de supervivencia está entre los treinta y cinco y los cuarenta años. Y todo ello transcurre entre la indiferencia de gran parte de la sociedad, movida por el secular menosprecio ante las personas transexuales, en el que muchos españoles, aunque no todos, tuvieron

históricamente mucho que ver".

Susana Díaz y

Teresa Rodríguez respondieron a

Kim Pérez con cariño

Su decisión ha provocado que Susana Díaz, secretaria general del PSOE de Andalucía, y Teresa Rodríguez, portavoz de Adelante Andalucía, le respondieran con cariño. Rodríguez puso un tuit en el que decía: "Kim, tu lucha y tu perseverancia son encomiables, más aún en estos momentos que se antojan oscuros. Ten la certeza de que vamos a batallar hasta el final por los derechos de las personas trans, para que no sufran ningún retroceso sino que sean ampliados".

Díaz llamó a Pérez y le envió además una carta en la que le decía, entre otras cosas, que reconsiderase su decisión, "nos queremos vivas", le dijo. En la carta, Díaz afirma "[La huelga de hambre es], sIn duda, una nueva demostración de tu compromiso en un momento en que la igualdad entre las personas se tambalea. Debemos luchar por nuestras convicciones. Si algo nos han demostrado estos años de trabajo es que la lucha por la igualdad nunca cesa".