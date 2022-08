Mañueco justifica con "una invitación de la Universidad de Salamanca" el uso de niños para promocionarse

El pasado 9 de mayo, Alfonso Fernández Mañueco asistió a un acto en Salamanca con motivo del Día de Europa. El 'acto escolar' se convirtió en un vídeo promocional del presidente de Castilla y León ante unos 300 pequeños de los colegios públicos de Santa Catalina, Francisco de Vitoria, y los concertados Amor de Dios y Sagrada Familia: vivas al presidente y fotos de Mañueco junto a los grupos de escolares encendieron a los padres y los equipos directivos.

Los progenitores habían firmado un día antes que no saldrían primeros planos de sus hijos en un acto en el que, además, desconocían que aparecería el presidente de la comunidad.

Ahora, tres meses después de que los procuradores del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes Fernando Pablos, Rosa María Rubio, Juan Luis Cepa registraran sus preguntas en el Boletín de las Cortes, han recibido respuesta oficial.

En primer lugar, justifican la asistencia de Mañueco al acto como respuesta a una invitación cursada por el Centro Europe Direct de la Universidad de Salamanca.

En segundo lugar, Presidencia asegura que "durante su desarrollo ni el presidente ni el resto del personal que le acompañaba en el acto alentaron a los escolares allí presentes a pronunciar ninguna consigna o expresión". Lo cierto es que lo que se organizó como un homenaje al pueblo ucraniano –los escolares formaron un mosaico con la palabra 'paz'– se convirtió en un acto de autobombo para Mañueco, que fue recibido por los pequeños al grito de "presidente, presidente".

Por último, en cuanto a las imágenes del acto difundidas por la Dirección de Comunicación, la consejería de Presidencia asegura que "se siguió la misma cobertura informativa que en todos los actos forman parte de la agenda pública del presidente". Lo que no explica, en absoluto, que esas fotografías contradijeran el escrito que firmaron los padres en el que se especificaba que los pequeños serían fotografiados solo desde arriba para que no se les pudiera identificar.

"Es una vergüenza"

El propio procurador socialista Fernando Pablos asegura a Público que la respuesta de la Junta "es una falta de respeto a las familias de los escolares que asistieron al acto y muestra que el señor Fernández Mañueco no tiene pudor en utilizar cualquier actividad, incluso con menores, para sus actividades permanentes de propaganda. Los socialistas consideramos esta actitud como indecente y le exigimos que no vuelva a repetirse".

Tras la finalización del acto, las protestas no tardaron en llegar. No solo levantaron la voz los procuradores socialistas, también lo hizo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos. "No es la primera vez que lo hacen y ya lo hemos puesto de manifiesto públicamente. Lo han hecho con niños en riesgo de exclusión social y con refugiados", apuntó entonces a Público. "Es una vergüenza", añadió.

Varias madres y padres de los colegios que participaron en el Día de Europa se organizaron también para presentar una queja en los centros educativos por no haber sido avisados con antelación de la utilización de la imagen de sus hijos con fines políticos.