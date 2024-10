Mar González (Verdes Equo): "Hemos estado en situaciones de subalternidad y toca defender lo verde en primera línea"

¿En qué situación deja la dimisión de Errejón por acusaciones de violencia machista a Sumar y a su grupo parlamentario?

A nivel personal todo el mundo está muy tocado, por lo menos yo lo estoy; tiendo a pensar siempre bien de la gente y esto es una gran decepción. A nivel político yo separaría dos planos: el del grupo, que tiene que procesar que alguien con quien se comparte espacio y era su portavoz es así, y eso es muy duro; y el de Movimiento Sumar, que ahora está en una fase de investigación. Como estamos en un Estado de Derecho y hay denuncias, tendrá que seguir su cauce legal. Por nuestra parte, la de Verdes Equo, lo que queremos es reafirmarnos en el movimiento feminista. De la asamblea salimos con un mandato de elaborar un plan de igualdad para tener espacios seguros, de cuidados y feministas.

La coherencia en política es fundamental, no hay separación de persona y personaje, somos políticos a la vez que personas. Lo importante es cómo se ha reaccionado en las filas progresistas. Hace unos años, la reacción ante el conocimiento de hechos así no se hubiera asimilado a la de hoy en día; ya no queremos más casos Nevenka, las mujeres hemos perdido el miedo. Las reacciones han sido contundentes y sin fisuras, espero que nadie trate de hacer de esto una pelea partidista, las mujeres y el movimiento feminista no vamos a permitir que se nos use para una guerrilla.

El mismo jueves también supimos de la causa que tiene abierta Santiago Martín Barajas, de Ecologistas en Acción, por acoso sexual, y es que resulta que el patriarcado es omnipresente y nos atraviesa. Hay que mirar el problema de frente y buscar soluciones. Ya se acabó.

Tras su designación y la de José Ramón Becerra como nuevos coportavoces de Verdes Equo, ¿cuáles son los principales retos que tiene el partido?

Queremos culminar el proceso que llevamos trabajando 13 años, que es impulsar las políticas verdes y ponerlas en el centro de la agenda. Lo verde es todavía capaz de llamar a la gente, llamar al votante, de interpelarlo, porque lo verde es lo más transversal, es una propuesta política integradora que puede dar respuesta a todos los sectores de la población. Lo que nos proponemos es tomar la vanguardia de esto e intentar dar respuestas a la ciudadanía porque hay mucha gente, que está en la calle ahora mismo, que son nuestros votantes y que reclaman una opción nueva, transformadora, que tome las instituciones para para hacer una política diferente y útil.

Durante la asamblea general se habló de la "falta de energía" del bloque progresista. ¿A qué se refieren y qué hace falta para devolver esa "energía"?

Bueno, es parte de los costes de estar en el Gobierno; cuando estás en el Gobierno y en minoría con el PSOE estamos también asumiendo los costes de un PSOE al que ha votado una población considerando que no solamente la ha votado para parar la ultraderecha, sino que esperaba que fuese motor de cambio junto a Sumar, y estamos asumiendo esos costes de un PSOE inmovilista que está más a la defensiva y que no quiere ir a por más derechos.

Sin embargo, quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía de que estamos para hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano, para que el PSOE no se queda atrás y dé las respuestas que creemos que necesitamos. Por ejemplo, la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso ha dejado mucho que desear, no ha dado respuestas y nosotras sí las estamos dando; incluso con ciertos pactos, que también han sido noticia, que pueden resultar incómodos, pero es que la política no es comodidad, la política es llegar a consensos y acuerdos amplios.



Entiendo que se refiere al acuerdo entre Sumar y el PP para que el Congreso pueda controlar el envío de armas y para perseguir las hipotecas fraudulentas anteriores al 2011. El PSOE ha expresado malestar por esta cuestión.

Somos socios, no hermanos. Somos diferentes opciones políticas y en estas cuestiones se ve. Lo que se demuestra es que Sumar viene a desbloquear el Gobierno y a sacar medidas adelante. Está claro que en el programa político del PP no hay un punto que se llame control democrático del Congreso sobre el envío de tropas o armas a otros países; no lo hay, simplemente lo están usando para desgastar al Gobierno progresista. Sin embargo, creemos que si la finalidad es legítima y más democrática, nos parece bien, sobre todo si ha sido para negociar el apoyo del PP a las cláusulas Redal.

La coportavoz de Verdes Equo Mar González durante su entrevista con 'Público'. — Jaime García-Morato

El PSOE también ha pactado con el PP en el Congreso y en otros ámbitos.

Claro. Hay veces que las pinzas se hacen por un lado o por el otro y hay unas víctimas que pueden ser o el PSOE o, en otras cuestiones, hemos sido nosotras porque entendíamos que el PSOE olvidaba lo que había venido a hacer a este Gobierno de coalición progresista.

Usted es la representante de Verdes Equo en el grupo parlamentario de Sumar. ¿Cómo valora la situación del grupo? ¿Cree que ha logrado de verdad ser un todo cohesionado?

Somos un todo pero está claro que todavía queda mucho por hacer y que tenemos que centrarnos más en la coordinación de las políticas que queremos llevar a cabo. Somos diversas pero no distintas, y esto es lo bueno de este grupo. La voluntad de todos es la misma, que esta legislatura sea para avanzar, y esto es lo importante.

Su compañero, Becerra, también afirmó que Verdes Equo ha estado "eclipsado" por "otros proyectos políticos". ¿Se arrepienten de algunas de las decisiones que han tomado en materia de alianzas políticas en los últimos años?

Las decisiones que hemos tomado en cada momento respondían a un contexto concreto y nos han llevado a estar en situaciones de subalternidad que no eran deseables. Lo que, de hecho, venimos a cambiar en esta nueva coportavocía y en la nueva ejecutiva de Verdes Equo es que vamos a dar un paso al frente, y creemos que después de tanta solvencia, experiencia, ya nos toca ser nosotras en primera persona las que defendamos las políticas verdes. Lo que ha pasado en los últimos 13 años no ha sido lo deseable, pero donde hemos estado hemos influenciado lo máximo posible para reverdecer a unos partidos que no lo son tanto.

¿Significa eso que Verdes Equo va a repensarse las alianzas o los espacios políticos en los que participa?

Ahora mismo lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre lo pasado, aprovechar estos dos años que, si no nos sorprende ninguna carta de Sánchez, son dos años de calma electoral, y durante esta calma tenemos tiempo de reflexionar sobre lo vivido y sobre lo que queremos vivir. Igualmente, la respuesta a eso te la daré en el momento en el que se someta a votación; lo bueno de Verdes Equo es que las políticas de alianzas y de coaliciones son votadas por la militancia.

¿Consideran que las políticas verdes han estado subsumidas o eclipsadas por otras prioridades en estos espacios de unidad?

Indudablemente. Pero no solamente por un contexto de una coalición electoral, sino también por un contexto social. Las políticas verdes se consideran secundarias por parte de la ciudadanía y es importante que asuntos como la vivienda o llegar a fin de mes estén solventados porque si no, la gente considera que eso es secundario. Nosotras nos esforzamos mucho en explicar cómo la cuestión de la emergencia climática tiene que ver con el día a día de toda la gente: si tu vivienda no está bien aislada vas a pagar más factura de luz; que la cesta de la compra se encarezca tiene que ver con la escasez de recursos... Pero vamos a intentar que lo verde esté más presente. Tenemos que explicar que no somos "las de las políticas medioambientalistas", sino que apostamos por la transición ecosocial justa.

¿Cómo ve el futuro de la izquierda? Tras el agotamiento, a todas luces, de Sumar como proyecto aglutinador del espacio, ¿cuáles son, a su juicio, los próximos pasos que hay que dar?

En nuestro ADN está la colaboración y la cooperación política con los distintos agentes, no te voy a decir de la izquierda porque no es un término en el que nosotras nos sintamos completamente representadas, nos gusta más llamarnos progresistas porque somos los que progresamos, los que vamos hacia adelante, porque una etiqueta te limita y no queremos que nos deje de escuchar la ciudadanía porque nos identifiquemos bajo una etiqueta.

"Lo importante de las coaliciones electorales es que vayan más allá porque al votante no lo engañas"

Lo importante de las coaliciones electorales es que vayan más allá porque al votante no lo engañas; cuando tú te das cuenta de que hay una coalición que se hace deprisa, corriendo y no se trabaja con cuidado y con amor, los resultados después no son los deseables. En cuanto a nuestra relación con Movimiento Sumar, es un espacio político con el que compartimos hoja de ruta en un 90%, y los pasos que dé Movimiento Sumar imagino que seremos partícipes de ello, al lado, los acompañaremos y veremos después qué relación nos une.



¿Cree que habrá Presupuestos? ¿Considera, como trasladan desde el Gobierno, que la legislatura será larga?

Verdes Equo ha metido varios puntos en la propuesta de Sumar sobre Presupuestos en los que ponemos los primeros pasos para la climatización de los centros escolares y para la adaptación a la emergencia climática de los puestos laborales, así como alguna recuperación de línea ferroviaria, el tren es nuestra debilidad. Estamos hablando de que el derecho del alumnado a la educación pública no puede estar mermado porque haya unas condiciones climáticas que no son adecuadas. La ley dice que no se puede trabajar a más de 27 grados y esto se vulnera todos los días en los centros escolares andaluces.

"Hacemos un llamamiento al PSOE: conseguimos parar a la ultraderecha pero necesitamos mucho más"

Los Presupuestos hablan de derechos, de mejorar la calidad de vida, y no pueden usarse como arma arrojadiza en un juego de politiqueo, ni por parte de Junts ni por parte del PP. Yo sí creo, espero y haremos todo lo que está en nuestra mano para que estos Presupuestos salgan. Hacemos un llamamiento a que el PSOE, si quiere mantener la legislatura, no sea para quedarnos donde estamos. Conseguimos parar a la ultraderecha, pero necesitamos mucho más y eso es lo importante.