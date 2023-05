Marlaska intermedió cuando era juez ante el Ministerio del Interior del PP para favorecer a un policía

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, envió un mensaje de móvil a Francisco Martínez el 5 de mayo de 2016 en el que pidió a la mano derecha del entonces ministro Jorge Fernández Díaz que ayudara a un inspector jefe de su máxima confianza.

Tal y como publica en exclusiva El Mundo, el ex número dos de Interior del PP recibió un mensaje del actual ministro del Interior para trasladarle "lo excepcional que es [Rafa] como persona y como profesional" y, de paso, apostillar que el tal Rafa "ha solicitado distintas plazas en embajada".

La transcripción íntegra del mensaje remitido por Grande-Marlaska reza tal que así: "Buenos días, Paco, estas cosas no me gustan mucho, pero personalmente me veo en la necesidad de trasladarte lo excepcional que es como persona y como profesional el inspector jefe Rafa. Ha solicitado distintas plazas en embajada. No me quedaría a gusto conmigo mismo si no te trasladara lo excelente que es".

La misiva cuenta con una respuesta afable, incluso cariñosa, pese a que no termina de comprometerse: "Muchas gracias, Fernando. Lo tendré muy presente viniendo de ti. Todavía no sabemos cuándo se reunirá la comisión que hace los nombramientos pero te mantendré informado. Un abrazo fuerte".

Tras la publicación de estos mensajes, fuentes de Interior, citadas por El Mundo, han respondido que "es desgraciadamente cada vez más común en estos periodos electorales y de nerviosismo que se trate de retorcer hechos y circunstancias banales" y han indicado que el ministro "volvería a dar las mismas referencias de ese funcionario policial si se le pidiesen en la actualidad".