Fernando Grande Marslaka, ministro del Interior, ha negado este martes que el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, hasta el domingo jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, esté relacionado con su vinculación con el informe sobre la manifestación feminista del 8-M.

En su lugar, lo enmarca dentro de una remodelación de la cúpula del Instituto Armado -un "nuevo impulso"-, y dentro "del proyecto de sustitución de las personas que forman el elemento de confianza de cualquier responsable político". "No tiene ninguna otra razón"; "Es un proceso de actualización, normal", incidía. "No hay ninguna circunstancia extraña"; "No es perder la confianza o no perderla", decía, en respuesta a preguntas de la prensa, sino que "es rodearse de las personas" consideradas "de mayor confianza".

No obstante, Marlaska no se ha referido al cese del coronel hasta el final de su intervención, y lo ha hecho tras anunciar nuevas inversiones en la Guardia Civil y la Policía Nacional, en plena polémica por la destitución de Pérez de los Cobos, y tras la dimisión del DAO de la Guardia Civil en protesta.

En concreto, el ministro ha anunciado que el Ejecutivo ha aprobado este martes, en Consejo de Ministros, el pago del "tercer y último tramo", de 247 millones de euros, para equiparar las nóminas de ambos cuerpos a las policías autonómicas. El acuerdo para esta equiparación se firmó en 2018 con sindicatos y asociaciones de policías y guardias civiles.

La comparecencia del ministro del Interior en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros no estaba prevista. Inicialmente, el Gobierno anunció que comparecerían la ministra portavoz, María Jesús Montero, y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y Montero ha justificado su presencia aludiendo a la multitud de áreas a las que tocaban las medidas aprobadas por el Ejecutivo, sin aclarar por qué no se incluyó su nombre anteriomente.

No obstante, Marlaska ha desvinculado la ejecución del acuerdo de equiparación con este cese, insistiendo en que la equiparación era un compromiso electoral, y afirmando que ya se abordó en la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano que prepara el debate previamente a la reunión del Consejo de Ministros. "Esto no se lleva a Consejo de Ministros en un día", apostillaba.



Es la primera vez que el Ministro del Interior se pronuncia sobre la polémica por la destitución de Pérez de los Cobos, por "pérdida de confianza" del Gobierno, conocida este lunes. La Guardia Civil remitió un informe al juzgado que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por haber permitido la protesta feminista del 8-M, dada la expansión del coronavirus. En el Instituto Armado se relacionaba el cese del exjefe de la Comandancia con este informe.



La onda expansiva de la destitución se ha dejado notar este mismo martes, con la dimisión del hasta director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, en respuesta a esta decisión de Marlaska. A este respecto, el ministro del Interior ha recordado que Ceña debía pasar a situación de "retiro" el 23 marzo, y ha incidido en que acordaron que su mandato se prorrogase hasta el 13 de mayo, y posteriormente se extendió hasta el 2 de junio.

Marlaska: "Hay una palabra que no conjugo, ingerencia. No la conjugaré nunca"

Eso no es todo: la jueza que matiene abiertas diligencias sobre el posible impacto de la manifestación, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido este martes un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad, advirtiéndole de posibles responsabilidades penales, de no haberse mantenido la "rigurosa reserva" sobre estas investigaciones, ya que el Instituto Armado actuaba como policía judicial. Esto es, en caso de que la destitución esté relacionada con este informe judicializado.

A este respecto, Marlaska aseguraba no haber accedido al documento -"No tengo el informe"-, y destacaba que, después de "más de 30 años como juez" tiene claras cuáles son las competencias de un ministro, y cuáles son las de un ministro. "Hay una palabra que no conjugo, ingerencia. No la conjugaré nunca".



Propone a Pablo Salas como nuevo DAO

Siempre insistiendo en esa remodelación -"Nuevo impulso", según sus palabras, Marlaska ha propuesto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, el ascenso del general de división Pablo Salas Moreno, jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, a teniente general, para que ocupe el puesto de Ceña. Marlaska ha resaltado su "compromiso en la lucha contra ETA".

La equiparación salarial tendrá efecto retroactivo

Sobre la equiparación salarial, estos 247 millones de euros se añaden a los ya desembolsados para sumar un total de 807 millones. Según Marlaska, los agentes de ambos cuerpos "verán incrementadas sus nóminas una media del 20%", con respecto a los salarios anteriores al acuerdo. El aumento de las nóminas tendrá efectos retroactivos, a contar desde el 1 de enero de 2020.