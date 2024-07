El independentismo celebra como una "victoria" el regreso de Marta Rovira a Catalunya

Marta Rovira, la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha puesto fin a su exilio en Suiza tras llegar a tierra catalana durante las primeras horas de este viernes. La independentista, que llevaba seis años sin poder volver a España, ha sido recibida por familiares, amigos y compañeros del partido en un acto celebrado en Cantallop (Girona).

En el acto de bienvenida, Rovira y otros cuatro investigados en ese caso, que también se habían instalado en Suiza, han sido recibidos por unas 300 personas. Allí, la dirigente ha asegurado que su retorno es "una victoria" y supone un paso adelante para el independentismo. "Hemos venido para acabar el trabajo que hemos dejado a medias", ha dicho.



ERC, de celebración en plena crisis interna

Rovira tuvo que abandonar Catalunya en marzo de 2018, tras la fallida investidura de Jordi Turull y en medio de la ofensiva del poder judicial español contra los dirigentes independentistas catalanes por los hechos de octubre de 2017. Ahora, el panorama es totalmente distinto para ERC, pero igualmente complejo: después de cuatro batacazos electorales consecutivos, la formación política se encuentra en plena crisis interna.

Mientras tanto, el Partido Socialista Catalán (PSC) continúa con la expectativa de investir a Salvador Illa, su candidato, como president de la Generalitat. En esta tesitura, los 20 escaños de ERC serían decisivos para que se celebre dicho nombramiento.

La vuelta de Rovira podría acelerar las negociaciones para una posible investidura de Salvador Illa

Para que esto ocurra, ya desde el inicio de campaña, ERC situó cuatro elementos para entablar negociaciones postelectorales: avanzar en la resolución del conflicto político catalán; un nuevo modelo de financiación para Catalunya, para la que los republicanos reclaman plena "soberanía fiscal"; el refuerzo de los servicios sociales; y un nuevo impulso a la lengua catalana desde la administración.

La división entre ambos partidos fue aumentando paulatinamente con el paso de las negociaciones, pero ERC confía en que la situación mejore con la vuelta de Rovira. La propia líder independentista fue quien se encargó de dejar claro que la carpeta prioritaria era la de la "financiación singular", es decir, hacer que Catalunya salga del régimen común, como ya sucede en los casos de Euskadi y Navarra.

Apenas ha trascendido nada sobre las negociaciones, aunque ERC ha asegurado esta semana que avanzan "a buen ritmo". Rovira se encarga de coordinar las conversaciones por parte de los republicanos, por lo que su retorno, creen, puede facilitar dar pie a un mayor entendimiento.

Pere Aragonès recibirá a Rovira en la Generalitat

En declaraciones a la prensa en El Prat de Llobregat (Barcelona), el actual president en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que este viernes "es un día de alegría porque todo un conjunto de personas que vivían en el exilio a causa de la represión pueden volver a casa". Sin embargo, ha asegurado que es "imprescindible culminar el fin de la represión con la aplicación completa de la ley de amnistía" y que esta es solo una restauración parcial de la justicia para un grupo de personas.

"Estos días iremos recibiendo a los exiliados, lo haré en el Palau de la Generalitat en un recibimiento institucional la próxima semana, pero también quiero recordar que no vuelven todos. Todavía hay personas en el exilio a causa de su compromiso político, como el president Puigdemont, Comín y Puig", ha señalado.



Puigdemont: "Se acaba una injusticia"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont también ha celebrado este viernes el regreso a Catalunya de Rovira. "Con el retorno de los exiliados perseguidos por la gran farsa judicial que ha sido el caso Tsunami se acaba una injusticia", ha afirmado.

El expresidente de la Generalitat, que se encuentra en Bruselas desde otoño de 2017, todavía no puede regresar a Catalunya con garantías de no ser detenido después de que el Supremo haya decidido no aplicarle la ley de amnistía. Por ello, considera, el independentismo todavía está "lejos" de tener "las condiciones que permitan hacer política con normalidad", a pesar del regreso de Rovira.

"Con exiliados, encarcelados y perseguidos no se puede hacer política en igualdad de condiciones. Esto afecta a la democracia, y mientras dure la represión política no existirá ninguna normalidad posible", ha dicho Puigdemont en X. "Que de alguna manera podáis recuperar los años y los meses que os han robado, y que nos pongamos a trabajar lo más rápido posible. Porque hay mucho trabajo pendiente", ha expresado.

Los Comuns y la CUP dan la bienvenida a Rovira

la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, se ha referido al retorno de los encausados como un "éxito" en su cuenta de X. "Un retorno que es un éxito del diálogo y de la negociación, el éxito de una amnistía que ha servido para corregir y reparar la injusticia que suponía este exilio. Bienvenidos", ha dicho la diputada.

Desde la CUP, la diputada Laia Estrada también les ha dado la bienvenida. "La lucha continúa para todos", ha expresado.