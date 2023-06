Maru Díaz deja la dirección de Podemos Aragón y no será diputada autonómica

La coordinadora de Podemos Aragón y candidata en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, Maru Díaz, ha anunciado este jueves que dejará de estar al frente de la organización y que no recogerá el acta para ser diputada en el Parlamento de este territorio durante la próxima legislatura (el suyo fue el único escaño que obtuvo la coalición de Podemos-Alianza Verde en los comicios del 28M).

La dirigente ha anunciado esta decisión a través de un mensaje difundido en sus redes sociales en el que ha hecho una reflexión sobre los resultados electorales de su partido y, también, sobre las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio.

"Soy consciente de que las urnas nos mandaron un mensaje claro y contundente y por ello, y en coherencia con él, considero que es el momento de dar un paso atrás. Y por eso quiero comunicaros que he decidido no coger el acta de diputada y tras las elecciones generales de julio dejaré de ser Coordinadora Autonómica de Podemos Aragón", ha escrito Díaz en su mensaje difundido.

En este sentido, ha aclarado que "será la militancia soberana la que elija el nuevo rumbo que tiene que tomar nuestra organización". En 2019, Podemos obtuvo cinco escaños con los que logró formar parte del Gobierno de coalición presidido por el socialista Javier Lambán, del que también participaron el PAR y la Chunta. En concreto, la propia Maru Díaz lideró la Consejería de Ciencia durante esta investidura.

En las pasadas elecciones autonómicas, el PSOE perdió el ejecutivo frente a una mayoría de PP y Vox, y la coalición de Podemos-Alianza Verde perdió cuatro escaños, por lo que sólo la coordinadora del partido logró representación en el Parlamento. Maru Díaz era uno de los principales activos del partido en los territorios, precisamente por formar parte de un Ejecutivo autonómico.

"Ha sido un honor para mí poder liderar la comunidad desde el Gobierno en una legislatura tan complicada. Sé que dejo un Aragón mejor del que me encontré cuando entré en política y eso ha sido gracias a muchísimas personas que se han dejado la piel estos años y que me llevo en el corazón. También sé que se hace política desde cada rincón de nuestra vida, por eso seguiré haciendo política, aunque no sea ya desde la primera fila", ha escrito la dirigente.

Díaz también ha mandando un mensaje sobre la próxima cita electoral que se avecina en el plano estatal, en medio del proceso negociador entre Sumar, Podemos y el resto de actores de la izquierda: "Deseo que la oleada que ha teñido de azul y verde las autonomías no llegue al Gobierno de España. Y sé que ahora más que nunca es crucial la altura de miras, la generosidad y la humildad para proteger y preservar el gobierno de coalición que tanto bien ha hecho a la gente corriente de nuestro país".