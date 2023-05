Ada Colau descarta presentarse con Sumar a las elecciones generales

La alcaldesa de Barcelona en funciones, Ada Colau, descarta formar parte de las listas de Sumar y encabezar la candidatura por Barcelona para las elecciones generales del 23 de julio. Tras ser tercera fuerza en las elecciones municipales, algunas voces apuntaban a que podía liderar el proyecto político de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.

Según ha avanzado El País y ha confirmado Público, Colau no dejará Barcelona. Los comuns se centran ahora en alcanzar un acuerdo con PSC y ERC para seguir al frente de la alcaldía de Barcelona pese a la victoria de Xavier Trias.

Está por decidir todavía cuál será finalmente el candidato principal de Catalunya para este espacio político tras la negativa de Colau, ya que el actual portavoz en el Congreso, Jaume Asens, no ha decidido todavía si optará a ello, según ha podido saber este medio. Estas mismas fuentes indican que la decisión "está verde todavía".

La convocatoria electoral avanzada ha puesto en marcha el cronómetro a los partidos, que tienen pocos días para formar sus listas electorales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció por sorpresa el lunes que su Ejecutivo iba a celebrar un Consejo de Ministros para disolver las Cortes y convocar unas elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio.

Colau señaló que ayudaría "desde la ciudad de Barcelona" a conseguir pactos progresistas de cara a las elecciones generales

Colau ya dijo este lunes que ayudaría "desde la ciudad de Barcelona" a conseguir pactos progresistas de cara a las elecciones del 23 de julio. En una intervención desde el Círculo de Economía, dijo que "siempre que pueda" contribuirá a forjar alianzas de izquierdas, tanto en la capital catalana como en el resto del Estado.

Fuentes de su entorno indican que la decisión de no presentarse no es otra cosa que la confirmación de lo que Colau ya ha expresado durante la campaña electoral y anteriormente en el sentido que no tenía intención de abandonar la política municipal.

El portavoz de En Comú Podem, David Cid, también adelantó que la formación se ponía "a plena disposición" de la líder de Sumar para que sea la próxima presidenta del Gobierno de España. "Estamos todos convencidos de que es el momento de ponerse detrás de Yolanda Díaz, no se entendería de otra forma".

Quien también expresó todo el apoyo al proyecto de Díaz es el número dos de Barcelona en Comú, Jordi Martí. "Nos encuentra con los equipos y la gente movilizada, con los mejores augurios para que Díaz se convierta en presidenta", dijo en rueda de prensa.