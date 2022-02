No solo los aliados del Gobierno y las víctimas del franquismo han tildado de "insuficiente" la nueva Ley de Memoria Democrática. También, el actual relator especial de la ONU para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli, ha calificado el proyecto de ley del Ejecutivo de "insuficiente", a pesar de ser "encomiable" y de dar "pasos hacia adelante indudables".

Durante su participación en el acto de Memoria, Justicia, Educación organizado por Unidas Podemos en el Congreso, Salvioli se ha referido de esta manera sobre la iniciativa memorialista cuya tramitación se mantiene congelada en el Congreso ante la falta de apoyos. "No se trata de una cuestión de voluntad, son obligaciones jurídicas que tienen un anclaje clarísimo en el Derecho Internacional de los derechos humanos y que son exigibles para España", ha expresado.

En este contexto y ante el bloqueo parlamentario del proyecto legislativo, el relator de la ONU ha llamado ha hacer frente a esta oportunidad histórica y única para abordar esta deuda pendiente con las víctimas de la represión franquista y sus familias desde un punto de vista "holístico", esto es, que la nueva norma, que viene a actualizar la de 2007 en esta materia, tenga en cuenta cinco pilares: verdad, justicia, reparaciones, garantías de no repetición y procesos de memoria.

Más allá de la reforma propuesta por los partidos del Gobierno en el marco de esta ley para que todas las normas, incluida la Ley de Amnistía, se interpreten y apliquen "de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario", Salvioli ha instado a modificar la propia norma de 1977.

"La Ley de Amnistía no debería ser un obstáculo para la interpretación de estos crímenes, pero lo cierto es que sí lo es. La interpretación que el Poder Judicial ha hecho de esta norma ha sido lamentable. Por lo que sería valioso y pertinente que se indique de manera expresa que las disposiciones de la Ley de Amnistía no deberían tener ningún efecto sobre los crímenes perpetrados por el franquismo. Es mejor ponerlo así, clarito, para que mañana el Poder Judicial no diga que interpreta conforme al derecho internacional para no perseguir estas causas", ha espetado.

El también profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por que la Ley de Memoria Democrática no contempla la reparación total para las víctimas, ya que "deja abierta la posibilidad de que no haya espacio para las indemnizaciones económicas", además de afear la inexistencia de una comisión de la verdad con el objetivo de "preservar el futuro".

"He visto con muchísima preocupación que en España, la gran mayoría de las personas jóvenes no tiene conocimiento de lo que ha sucedió durante la Guerra Civil y la dictadura. Hemos visto cómo las torturas, las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales o el robo de niños ha sido un fenómeno sistemático, por lo que se requiere un abordaje genérico y el mejor camino para eso es una comisión de la verdad", ha explicado.

También, en la línea de lo propuesto por Unidas Podemos, ha pedido incorporar en los textos curriculares la educación en Memoria, así como no dejar un "margen amplio a la discrecionalidad" de los documentos. "No debe de haber secretos que impidan acceder a los archivos para los hechos concretos de violaciones de derechos humanos", ha reflexionado.

Pese a todo, Salvioli ha reconocido la labor en materia de exhumaciones recogida en la ley. "El proyecto aborda bien esta cuestión, ya que hasta ahora ha quedado en manos de las familias, lo que ha supuesto una revictimización inaceptable". Por último, ha lanzado un aviso a navegantes: "Esta legislatura tiene la posibilidad de pasar a la historia, tiene el deber de aprobar una norma que de una vez por todas sea conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que mire a la cara a quienes tanto tiempo han esperado que se haga Justicia".

Antes de la intervención del relator de la ONU, Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso y secretario de Estado de Agenda 2030, ha aprovechado la presentación de estas jornadas para hacer un llamamiento a todos los grupos políticos, especialmente a los que sustentan el pacto de la investidura, como PSOE, ERC y EH Bildu, para "impulsar lo más pronto posible la ponencia legislativa que garantice, por fin, que las víctimas del franquismo tengan una ley que acabe con la impunidad".