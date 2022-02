La ministra de Hacienda considera "inoportuna" la reforma fiscal presentada por Unidas Podemos

La batalla por la reforma fiscal en el seno del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos no ha hecho más que comenzar. Hace unos días se registró por parte de UP una proposición no de ley en el Congreso. Podemos dio un paso más esta semana al celebrar un acto junto a personalidades como el dirigente laborista británico Jeremy Corbyn. La fuerza morada no ha esperado al informe de expertos que tiene pendiente recibir el Ministerio de Hacienda. Precisamente la propia María Jesús Montero ha visibilizado esta mañana sus discrepancias por las formas usadas en sus socios de Gobierno. La ha calificado de "inoportuna", algo a lo que ha respondido poco después la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra.

En una entrevista en el programa La Hora de la 1, de TVE, Montero ha asegurado que respeta la iniciativa de su socio de Gobierno, aunque ha admitido que "hubiera preferido que se hubiera esperado" a contar con el informe de los expertos, previsto para finales de este mes, y "tener una posición única" de todo el Ejecutivo.

"Desde el Gobierno queremos hacer un llamamiento a un debate sereno, reflexivo" de la reforma fiscal, ha añadido, y por tanto no ve "conveniente discutir en paralelo iniciativas que no partan del encargo que el propio Gobierno ha hecho a un grupo de personas". Montero ha insistido en que una vez que el Gobierno cuente con el libro blanco de los expertos, lo estudiará para después, "a lo largo de los próximos meses", avanzar en sus propuestas.

Por su parte, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha contestado a su compañera de Gobierno en declaraciones a los medios. "A mí lo que me parece enormemente inoportuno es que en nuestro país, en plena recuperación económica, los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas paguen el doble de impuestos que lo que pagan las grandes empresas. Eso es una enorme injusticia, eso sí que es inoportuno", ha afirmado. Belarra ha pedido que los dos socios de Gobierno tienen que participar en los debates. Y ha defendido que ponen encima de la mesa una propuesta que "concreta" el acuerdo de Gobierno firmado con los socialistas.



Impuestos a los ricos, eléctricas y la vivienda vacía

En UP tienen claro que quieren dar la batalla ideológica en este asunto. Lo han demostrado en varias ocasiones. Defienden, entre otras medidas, impuestos a las grandes fortunas, a la vivienda vacía y a las grandes eléctricas (además de modificaciones y nuevos tramos en impuestos como el IRPF). Unos asuntos que se han quedado fuera tras las negociaciones con el PSOE en otros momentos.

En el documento que contiene la propuesta, La reforma fiscal necesaria para cumplir con el acuerdo de coalición, el partido defiende que "nos encontramos ahora en un momento decisivo para abordar la reforma fiscal. La legislatura actual, que dio comienzo en enero de 2020, se encuentra en su ecuador y no podemos esperar más".