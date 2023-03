Moncloa cree que la nueva propuesta de ERC sobre la 'ley mordaza' evidencia su error al votar en contra

El fracaso que supuso el pasado martes la paralización de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, en el Congreso sigue coleando. Los votos en contra de ERC y EH Bildu provocaron que la reforma decayera parlamentariamente. Y eso provocó un cruce de acusaciones entre el PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas independentistas. Los republicanos catalanes anunciaron este miércoles su intención de presentar una nueva propuesta. Algo que en Moncloa consideran que supone aceptar la evidencia de que su voto en contra fue en error.

Fuentes gubernamentales del ala socialista señalan que el nuevo movimiento de ERC constata que "se han dado cuenta de su equivocación y de su irresponsabilidad". Califican las intenciones de la fuerza republicana como una suerte de querer hacer "propósito de enmienda" tras tumbar una de las promesas estrella a nivel ideológico del Gobierno de Pedro Sánchez. La aprobación de una nueva iniciativa parece complicada por los plazos parlamentarios, más allá de las diferencias concretas entre los partidos de la coalición y sus socios habituales.

Desde Moncloa se transmite el mensaje de que tanto el PSOE como Unidas Podemos han cumplido su compromiso pero que ERC y EH Bildu se han desmarcado con asuntos externos a la reforma. Uno de los más significativos, según destacan en las filas socialistas, es el uso de la pelotas de goma, que no están mencionada en la ley.

"Queremos registrar una iniciativa porque un cambio legislativo en el Estado no es algo definitivo, es decir, no se puede decir que como ayer murió la reforma de la ley mordaza, ya no se habla más de esto (....) El Gobierno puede derogar la próxima semana si quiere la ley mordaza. En todo caso, nos hemos dado cuenta cada día que el Gobierno no quería realmente derogar esta ley, como está en su pacto de Gobierno y Pedro Sánchez ha prometido, y me remito a la hemeroteca", señaló en una entrevista con Público la diputada de ERC María Dantas.

Mientras, en Unidas Podemos se han divido en el reparto de responsabilidades respecto a lo que sucedió el martes con la ley. El grupo confederal votó unido a favor del dictamen de la norma y que se llevara próximamente al Pleno. Pero mientras el principal negociador de UP en esta materia, Enrique Santiago, de IU culpa a ERC y EH Bildu, en Podemos señalan directamente al PSOE y su falta de voluntad para derogar una ley mordaza que está vigente todavía desde la presidencia de Mariano Rajoy.