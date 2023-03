Maria Dantas (ERC): "Si quiere, el Gobierno puede derogar la 'ley mordaza' la próxima semana"

En la sala Chimenea del Congreso, la diputada de ERC por Barcelona Maria Dantas (53 años, Sergipe, Brasil) explica a Público las razones por las que su grupo votó este martes en contra del dictamen de la reforma de la ley mordaza , cuya tramitación decayó por el desacuerdo sobre cuatro aspectos clave de la polémica norma de Mariano Rajoy. En esta sala, cuenta esta parlamentaria con 20 años de lucha en los movimientos sociales a sus espaldas, tuvo lugar la mayoría de las reuniones en torno a esta cuestión durante más de un año. "A lo mejor he sido muy ilusa de pensar que podíamos conseguir algo, pero aquí nos hemos encontrado con un muro de acero en estos cuatro puntos", dice. En cualquier caso, ella y su grupo plantean registrar una nueva propuesta en esta sentido para derogar una "ley infame", recogiendo los avances alcanzados y atajando esos escollos que le impidieron a ERC y EH Bildu votar a favor de la modificación, esto es, prohibir el uso de las balas de goma y las devoluciones en caliente, y desarticular las faltas de respeto y el delito de desobediencia. "No podemos aprobar una reforma de la ley mordaza que no respete el derecho a la vida", exclama durante la entrevista, en la que trae parte del material antidisturbios que recogió en Melilla tras la tragedia de junio de 2022.

Un día después de la votación de la 'ley mordaza', su grupo habla de presentar una propuesta alternativa. ¿Hay conversaciones con los grupos para abordar esta cuestión?



Estamos en ello. La no derogación de la ley mordaza fue ayer y estamos en ello. Se está construyendo aún la iniciativa parlamentaria, con lo cual no te puedo dar más información al respecto porque estamos en conversaciones.

Teniendo en cuenta el poco tiempo que le queda a la legislatura, ¿cómo se explica que quieran traer una nueva propuesta al Congreso después de su rechazo a continuar con la tramitación del texto sobre el que se ha trabajado más de un año?

En primer lugar, la derogación de la ley mordaza lo debería hacer directamente el Gobierno con un proyecto de ley, o sea, esto se puede hacer la próxima semana o dentro de poquísimos meses. Han esperado a una proposición de ley de reforma y hemos estado muchos meses en este diálogo.

No es una responsabilidad única de ERC, pero queremos registrar una iniciativa porque un cambio legislativo en el Estado no es algo definitivo, es decir, no se puede decir que como ayer murió la reforma de la ley mordaza, ya no se habla más de esto. Lo mismo pasó con la reforma laboral; no estuvimos de acuerdo con el total de la reforma laboral del Gobierno y registramos una proposición de ley alternativa que hemos defendido precisamente esta semana, una propuesta para mejorar todo aquello que pensamos, junto a otros grupos, que la reforma laboral no fue tan audaz en llegar a toda la ciudadanía. Pues lo mismo pensamos con la ley mordaza.

Por último, pensamos que, aunque ha habido avances, todas y todos los que queremos reformar o derogar una ley infame para todo el Estado, aunque hemos llegado a unos mínimos aceptados por todas (de hecho hay un dictamen sobre eso), faltan cuatro puntos que ayer rechazaron [El PSOE votó en contra de las enmiendas presentadas junto a EH Bildu relativas a estos cuatro apartados]. De hecho, una parte del Gobierno votó que sí a nuestras transaccionales. En ese caso, si no pudo salir ayer, podemos intentarlo nuevamente.

Mi grupo parlamentario siempre ha estado aquí [señalando la sala Chimenea del Congreso en la que se realiza la entrevista]. En esta misma sala, yo me sentaba junto a Sergi Tarrés, nuestro asesor técnico, y nunca nos hemos levantado ni hemos faltado a ninguna de las reuniones. Hemos sido bastante propositivas e incluso, pidiendo reuniones en días intempestivos. No conozco a otro grupo que se haya reunido más con todas las entidades. Hemos traído e intentado aterrizar las propuestas de las entidades; hemos intentado traer las calles a esta sala.

Hemos permitido pasar de la ponencia a la comisión porque queríamos este diálogo. A lo mejor he sido muy ilusa de pensar que podíamos conseguir algo, pero aquí nos hemos encontrado con un muro de acero en estos cuatro puntos. ERC registró más de 50 enmiendas de todo tipo a esta ley. Enviamos un email al PSOE con nuestra once líneas rojas. Tres días después, se filtró el correo a la prensa, lo que fue una filtración odiosa, y al final nos quedamos con cuatro puntos muy importantes para la derogación o para una reforma, como mínimo, democrática. Esta ley no es democrática. El Gobierno puede derogar la próxima semana si quiere la ley mordaza. En todo caso, nos hemos dado cuenta cada día que el Gobierno no quería realmente derogar esta ley, como está en su pacto de Gobierno y Pedro Sánchez ha prometido, y me remito a la hemeroteca.

Sobre la posibilidad de permitir que la tramitación llegara al Pleno, bajo la presión que ello conlleva por el foco mediático, ¿se podría haber alcanzado un acuerdo en torno a esos cuatro escollos?



No. La presión la teníamos nosotras y, de verdad, me ha impresionado, incluso como ciudadana, toda la presión que desde muchos estamentos, aparte del legislativo, han ejercido contra ERC y EH Bildu. ERC es un grupo con 13 diputadas, que siempre hemos dicho que queríamos derogar la ley. Filtración tras filtración que han hecho de cosas que hemos hablado en esta sala, tergiversando nuestras palabras, hemos dicho que no es serio ni ético ni normal. Si no hemos conseguido un acuerdo en un año, con más de 40 reuniones, con diversas ponencias, con reuniones multilaterales y bilaterales, incluso horas y horas, fines de semana incluidos, no lo conseguiríamos en una semana simplemente por dejar pasar la ley al hemiciclo. Lo que conseguiríamos sería más presión, no solo de esos espacios, sino también de los medios porque ERC es un partido catalán, y sabemos cómo nos tratan muchos medios de comunicación hegemónicos.

Tras el duro comunicado de Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol, en el que lamentaban la "oportunidad perdida", ¿se arrepienten de haber votado 'no' a continuar el trámite parlamentario de esta norma?

Mi respuesta sonará muy altanera, pero no me arrepiento de nada. El haber participado y haberme dejado la piel, todas las horas trabajadas aquí, hace que no me arrepienta de nada. A lo mejor sí que me arrepiento de no haber dicho más cosas, más verdades. He intentado ser bastante institucional y coger el sombrero de diputada, a pesar de que tengo a mis espaldas más de 20 años de calle.

En relación a los movimientos sociales, yo creo que no ha habido nadie, y te lo puede decir cualquier diputado que haya estado aquí, que haya traído las enmiendas que nos habían enviado las entidades, incluso sus tuits. Por ejemplo, lo que hizo el PP en la ley con el artículo 37.7 fue rematar a los manteros y nosotras conseguimos revertirlo. Amnistía nos pasó una enmienda y conseguimos quitarlo. Me sabe muy mal que no hayan continuado [los grupos] con esta proactividad.

Más allá de estos aspectos clave, no solo el Gobierno y el PNV, también los anteriores colectivos citados reconocían "un avance reconocible en derechos" en el texto que decayó el martes. ¿Merece la pena mantener intacta la norma de Rajoy al completo, polémica por esos puntos pero también por otros tantos, por esos cuatro escollos?



No quiero ponderar ni poner en la balanza los derechos, pero hay un derecho que para nosotras es el derecho principal porque si no, no disfrutas de los otros, que es el derecho a la vida. No podemos aprobar una reforma de la ley mordaza que no respete el derecho a la vida, y al último informe sobre las balas de goma de Amnistía Internacional me remito, con decenas de personas heridas, un muerto en España y en el mundo, más de 50 personas heridas y muertas, aunque yo los llamo asesinatos.

En cuanto a las devoluciones en caliente, me remito al 24 de junio del año pasado. Esta [señalando los objetos depositados encima de una mesa] es una parte del material antidisturbios que recogí sobre el terreno una semana después de la masacre. Cuando Marlaska cada día dice que no hacemos devoluciones en caliente sino rechazos en la frontera, miente. La ley habla de rechazos en la frontera, pero es una mentira. Y por eso reprobamos en su día al ministro. Más allá del artículo 24 de la Constitución española, que establece que todo el mundo tiene derecho a la defensa, para hacer un rechazo en frontera como está en la disposición adicional décima de la ley de extranjería, a través de la ley mordaza, hace falta que haya un expediente individualizado en base a los 16 de los 18 tratados de derechos humanos firmados por España. Todo lo que no sea un rechazo en frontera en base a lo que dice la ley, es devolución en caliente, sobre todo a países que no cumplen con los derechos humanos. En este sentido, el reciente informe del Defensor del Pueblo ratificó que las 470 devoluciones en caliente que hubo fueron ilegales, aunque el mismo nombre de devolución en caliente ya quiere decir que no es legal.

Maria Dantas, portavoz de ERC en la tramitación de la reforma de la 'ley mordaza', en su entrevista con 'Público' en el Congreso. — JAIME MORATO

Si con un Gobierno progresista y una amplia mayoría parlamentaria favorable a cambiar la norma no se ha podido modificar, ¿qué circunstancias han de darse para que esto ocurra en el futuro?



Que el Gobierno quiera hacerlo. La mayoría de la investidura que hemos hecho que Sánchez sea el presidente del Gobierno estamos a favor de derogarla. ¿Por qué no se ha derogado? Que no nos echen la culpa a nosotras, que hemos estado trabajando cada día, el señor Tarrés y yo, y nos hemos mantenido fieles a, como mínimo, cuatro artículos que son de vida, como las devoluciones en caliente y las balas de goma, y las faltas de respeto y desobediencia, que son el cajón de sastre de la ley.

Uno de los artículos que ha quedado estupendo es el artículo 16, de criterios de identificación, en el que se ha aceptado todo. En los primeros meses, el PSOE no aceptó el criterio de identificación de la identidad de género; sólo llegaron hasta la orientación sexual. Cuando se aprobó la ley trans, obviamente sí reconocieron este criterio.

Por nosotras no ha sido. En Catalunya hay una frase que dice: "No volem molles querem sense". No queremos migajas porque las migajas, muchas de ellas, tienen que ver con la vida de las personas, que se pueda mutilar a una persona o que pueda ser devuelta en caliente, que se pueda ver atiborrada de multas por haber intentado parar un desahucio, como tengo a muchas amigas, o recibir una multa por una mirada, un gesto o una palabra hacia un policía. A los hechos recogidos por muchos abogados me refiero, que consiguieron probar mentiras por parte del cuerpo policial.

La reforma laboral y la derogación de la 'ley mordaza' son dos medidas estrella que se han topado con el rechazo de ERC y EH Bildu, dos fuerzas que facilitaron la investidura de Sánchez en gran medida por estos compromisos. Tres años después, y con estos resultados, ¿se arrepienten de permitir el Gobierno de Sánchez?



No nos arrepentimos. La otra opción sería PP y Vox. Obviamente no consideramos que este sea nuestro país, pero somos un partido que está gobernando un país y tenemos casi 100 años, con una historia. Si a alguien le puede pasar por la cabeza que un gobierno de PP y Vox sea mejor o igual que un Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, no lo entendería. Una cosa es un adversario político, como puede ser el PSOE, que está dentro de un marco del Estado español, pero no nos arrepentimos de haber permitido que haya este Gobierno. No siempre votamos a favor ni somos socios del Gobierno aunque lo diga mucha gente; hemos proporcionado que la izquierda española entrara en el Gobierno y pudiéramos tener esta legislatura para poder incidir con nuestras iniciativas parlamentarias, para mejorar la vida de la ciudadanía catalana y, obviamente, si podemos mejorar la vida de la ciudadanía española, pues mejor.

Como ha recordado, el Defensor del Pueblo concluyó que las devoluciones en caliente durante la tragedia de la valla de Melilla fueron ilegales. Asimismo, después del archivo del caso por parte de la Fiscalía, y de que se cerrara la puerta a abrir una investigación en el Congreso, ¿qué más pasos deberían darse desde la política para encontrar la verdad, reparar el daño, buscar responsables e impedir que vuelva a ocurrir?



ERC, con otros grupos parlamentarios, hemos intentado hacer una comisión de investigación de los hechos ocurridos el 24 de junio. En dos ocasiones, nos la han rechazado. Hemos presentado muchas iniciativas parlamentarias, incluso yo defendí una interpelación. Han sido muchas iniciativas en el Congreso. Yo mismo he bajado a Melilla para verlo, para hablar con las entidades in situ, hablando con compañeros que habían saltado aquel día.

Desde en el Congreso, una de las cosas que podíamos haber hecho es que hubiese aprobado una de nuestras enmiendas transaccionales contra las devoluciones en caliente y el PSOE, PP y Vox votaron en contra. Los grupos del Gobierno votaron en contra de la reprobación del ministro Marlaska. Desde aquí me siento frustrada muchas veces porque lo que veo es que no se avanza en materia de justicia social. Cuando se trata de personas migrantes, siempre es lo último de lo último. Hablo de personas migrantes como de otros grupos subalternados, como el pueblo gitano, la gente negra, las mujeres, ect.

En todas las iniciativas parlamentarias en las que quiero hacer algo transversal sobre las personas migrantes, no se interpela al Congreso. Veo muchas iniciativas happy flower en el sentido de "instamos", "estudiaremos"... No aceptamos bajo ningún concepto que, en un tema tan duro como el tema de las balas de goma, se busquen alternativas gramaticales, con verbos bonitos, para no decir realmente lo que se tiene que decir, que es prohibir el uso de las balas de goma, que dentro de los materiales antidisturbios es uno de los más letales. No aceptamos una comisión de estudio porque no hay que estudiar ya nada más.

¿Cree que Sánchez cesará a Marlaska en la eventual crisis de Gobierno?

Se lo tendría que preguntar al presidente. Si un cargo político, después de más de 30 muertes en una masacre dentro de su territorio no ha dimitido, puede pasar lo que sea que no dimitirá. Ha habido leyes, sobre todo de Igualdad, en las que hemos ayudado bastante en materia de feminismos y derechos LGTBI, pero ¿dónde está la ley antirracista? Hace un año que acabó el proceso participativo. Necesitamos en este Estado esa ley, estudiar el modelo policial, como está haciendo el Parlament de Catalunya, y eso es lo que queremos hacer desde ERC también aquí. Queremos volver a pedir una comisión para estudiar el modelo policial, para estudiar el racismo institucional. Lo que pasó en la comisión de Interior, con la ley mordaza, está dentro de algo que se llama racismo estructural en el Estado español, y lo que pasó en Melilla, igual. Son negros que mueren. Imagínate que 37 personas rubias y con ojos azules, de países del norte global, son aquellas que vimos en esas imágenes de Melilla. El color de la piel cuenta y mucho porque aquí incide mucho el racismo estructural.