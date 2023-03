La gráfica respuesta de Gabriel Rufián sobre el voto en contra de ERC a la reforma de la 'ley mordaza'

ERC y Bildu han votado en contra de la propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (la denominada ley mordaza) en el Congreso de los Diputados planteada por el Gobierno. La iniciativa tan solo ha recibido el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y el PNV.

El diputado catalán Gabriel Rufián ha explicado de manera muy clara y gráfica el sentido de su voto. Lo ha hecho a través de dos imágenes para que "se entienda más". El representante ha sostenido una fotografía de una devolución en caliente y otra de una mujer que perdió un ojo debido al impacto de una pelota de goma.

Rufián ha sido claro: si este tipo de imágenes no desaparecen se opondrán a lo que se vendió como la derogación de la ley mordaza.

Los tuiteros se han manifestado en dos direcciones ante lo que ha sucedido en la Comisión de Interior. Unos han culpado al PSOE por liderar una reforma tibia y otros han apuntado a los partidos vasco y catalán por no valorar la otra treintena de puntos que sí se han tocado y suponen un avance en las libertades ciudadanas.

La eterna dicotomía moral de si es mejor aprobar una reforma legal insuficiente o mantener la existente hasta reformarla en su integridad. La de bienestar animal salió adelante pero esta no va a salir. ¿Qué pensáis? https://t.co/N6L9rGCn4j

Este es el modus operandi del PSOE. Hacen reformas, pero muy suaves, no sea que se enfade el establishment.

El PSOE no cumple lo pactado. Otra vez https://t.co/B5IA9869le

Hola Grabriel.creo que up no esta de acuerdo con lo que presenta PSOE

Muy con ERC en esto. No derogar una ley a costa de jugar con vidas que valen menos es insostenible éticamente y detestable políticamente. Lo haga quien lo haga. https://t.co/9mEHtQ7f42



Los partidarios de la reforma no han dudado en criticar Rufián por "echar por la borda" el cambio normativo.

A mí que me expliquen por qué es mejor seguir comiéndonos la ley tal y como está. En su cabeza sonará espectacular por lo que veo. https://t.co/nHoD08iIGq

Gabriel, que no sea completa no significa que no sea necesaria.

— Batou (@batou_kusanagui) March 14, 2023