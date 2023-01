Moncloa desconfía de la mano tendida del PP para reformar la ley 'solo sí es sí' y prima un acuerdo con UP

"Lo vamos a solucionar seguro". Así de convencidos se muestran en Moncloa sobre la reforma de la Ley de Libertad Sexual, más conocida como ley 'solo sí es sí'. El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra inmerso en una polémica entre PSOE y Unidas Podemos sobre cómo evitar los "efectos indeseados" de la norma impulsada por el Ministerio de Igualdad. El Ejecutivo prima para ello un acuerdo con UP y desconfía del ofrecimiento del PP de Alberto Núñez Feijóo para sacarla adelante.

La reforma ha protagonizado casi por completo la rueda de prensa celebrada este martes en el Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha tenido que contestar varias veces preguntas sobre este tema. En una de sus respuestas se ha referido a la posición del PP. En el Gobierno se muestran escépticos con los populares por su "historial en materia de Igualdad".

De este modo ha recordado posiciones mantenidas a lo largo de la historia reciente con la violencia de género, el aborto y en general los derechos de las mujeres. "El Gobierno hará su trabajo dentro del Gobierno", ha destacado Rodríguez. "Hemos contado poco con el PP esta legislatura, peri bienvenidos son", ha añadido.

Rodríguez ha defendido la ley y su objetivo. "Es una buena ley. La conquistamos las mujeres en la calle. Una ley de la que nos sentimos orgullosos", ha destacado. Pero a continuación ha añadido que "en su aplicación está teniendo efectos negativos". Por ello, ha reafirmado la voluntad del Gobierno ante la "alarma social" creada. "Hoy la mejor forma de defender la ley es llevar a cabo los ajustes técnicos necesarios. El Gobierno desea que logremos el acuerdo y atendemos a esa demanda social", ha manifestado.

Moncloa reconoce que las diferencias con Igualdad y con UP son en cómo abordar la reforma de manera técnica para evitar estas rebajas de penas, estos "efectos indeseados". Lo que sí ha querido reiterar en varias ocasiones la portavoz del Gobierno es que no se tocará el consentimiento. "No se ha planteado en ningún momento tocar una coma, es la esencia de la ley", ha defendido frente a las acusaciones que llevan desde sus socios.

La parte socialista del Ejecutivo reconoce que la tarea no es "fácil ni sencilla", en palabras de Rodríguez. "Ninguno de los 200 diputados quería los efectos no deseados. Desde el Gobierno compartimos la preocupación. Estamos buscando un acuerdo para acabar con los efectos indeseados y que en el futuro no se puedan producir", ha reiterado también por su parte el ministro de Presidencia Félix Bolaños.

La reforma, en todo caso, llegará a través de una proposición de ley presentada en el Congreso. Ese es al menos el objetivo de los socialistas. La intención, según fuentes gubernamentales consultadas, es que se efectúe el registro esta misma semana si es posible.