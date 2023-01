El PSOE presentará una proposición en el Congreso para revertir los "efectos indeseados" de la 'ley solo sí es sí'

El PSOE presentará en los próximos días una proposición de ley en el Congreso para "retocar y revertir los efectos indeseados" de la ley de Libertad Sexual, más conocida como ley del 'solo sí es sí'. Así lo ha confirmado este lunes la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa en la sede de Ferraz. Estos efectos, ha destacado la dirigente del PSOE, "han generado una preocupación social" que el "Gobierno "entiende y comprende". "Vamos a modificar y corregir esta ley para evitar estos efectos indeseados y que no se vuelvan a repetir", ha destacado Alegría.

La intención es que no se toque el artículo referido al consentimiento de la víctima, ya que lo consideran el "corazón" de la ley. El objetivo es que el texto que llegue al Congreso de forma conjunta y consensuada con Unidas Podemos. Si no se llega a un acuerdo, "la posición del PSOE es clara", ha dicho Alegría. Es decir, que la presentarán igualmente aunque no haya consenso.

(habrá ampliación)