Monedero ratifica en el juzgado su opinión sobre las propuestas "antidemocráticas" de Vox respecto a los migrantes

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha acudido a declarar este jueves al Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid por la querella que interpuso Vox ante unas declaraciones suyas en las que criticaba una serie de propuestas del partido ultraderechista, como "quitar la sanidad gratuita a los migrantes sin papeles durante el estado de alarma". Según la querella, Monedero identificó a Vox con crímenes de lesa humanidad como los cometidos por el nazismo y le acusa de calumnias e injurias.

El politólogo se ha ratificado en sus opiniones vertidas en el programa En la Frontera, que emite PúblicoTV, del 25 de marzo de 2020. Así, ha indicado que el partido de Abascal "señala a colectivos débiles como los inmigrantes sin papeles" y eso es algo que "recuerda a comportamientos que tuvieron lugar en el siglo XX y es peligroso". Ha añadido: "Hay una deriva, ante la animadversión de Vox con los migrantes, que te lleva a preguntar qué va a ser lo siguiente, después de que hubieran propuesto la retirada de la sanidad", ha dicho Monedero a la salida del juzgado.

En el juzgado ha explicado Monedero que en su monólogo hizo comparativas con el régimen nazi, "dentro de un contexto de crítica política a los diputados de Vox que hicieron esas propuestas sobre la retirada de la sanidad a los migrantes", según ha podido saber Público. Para la formación de Santiago Abascal, "Monedero no ha criticado posturas políticas, sino que sólo vierte numerosos insultos", consta en su querella.

En declaraciones a los medios, Juan Carlos Monedero ha afirmado que "a Vox le sobra la libertad de expresión. Yo no me he callado nunca y no lo voy a hacer por las amenazas del partido del odio. VOX propuso durante la pandemia quitar el acceso a la sanidad a los inmigrantes sin papeles. Eso es idiota, porque si se contagian, terminaría afectando a todo el mundo. Es un comportamiento idéntico al que hizo la extrema derecha en el siglo XX que señaló a colectivos como los judíos o la izquierda".

Ha añadido: "Normal que para VOX el régimen de Franco, aliado del régimen de Hitler, era mejor que nuestra democracia. Y es ajeno al cristianismo porque no tiene compasión con los más débiles. Si decir eso en España es un delito, soy un delincuente".



El cofundador de Podemos señaló en su monólogo sobre las propuestas de Vox respecto a los migrantes sin papeles que "lo próximo sería poner un cartel que dijera 'El trabajo os hará libres', como el que recibía a los judíos en el campo de concentración nazi de Auschwitz". A la salida del juzgado ha manifestado que "Este tipo de denuncias, como la de Vox, lo que quieren es silenciarnos".