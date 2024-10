Mónica García: "Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente"

La dimisión de Íñigo Errejón por violencia machista sigue centrando el foco de la actualidad política de este viernes. Las reacciones se siguen sucediendo en cadena, sobre todo desde la izquierda, aunque el PP intenta sacar provecho de la situación.

Mónica García: "Es horroroso y demoledor"

Una de las personas que ha hablado este viernes ha sido Mónica García, ministra de Sanidad, que en tiempos fue muy próxima a Errejón. "Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente", ha lamentado la ministra.

En un tuit publicado en su cuenta de X, García ha sido contundente: "Todo lo que estamos conociendo en las últimas horas es horroroso y demoledor. Desgraciadamente no hemos sabido hacer lo suficiente y no tengo palabras para expresar mi profundo pesar, y mi preocupación y apoyo a todas las víctimas. Estamos hartas y todos los casos tienen que salir a la luz. Nuestro compromiso es contra el machismo, venga de donde venga".

La ministra de Igualdad pide a Errejón que "dé la cara"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido este viernes que el exdiputado y exportavoz de Sumar Íñigo Errejón sea "valiente", "dé la cara" y se enfrente a la justicia tras los hechos denunciados, y ha dicho que espera que "caiga todo el peso de la ley" sobre él.

Redondo, quien ha hecho estas declaraciones en la Subdelegación del Gobierno de Castellón, ha sido preguntada por el caso de Errejón, que ha calificado de "penoso", y por el hecho de que exista ya una denuncia de una de las presuntas víctimas, y ha animado a todas las mujeres víctimas a que denuncien.

Sobre si Errejón debería pedir perdón, la ministra ha dicho que el perdón "no redime" sino que esto lo hace "la depuración de responsabilidades", y ha añadido que "lo importante es que se llegue al fondo del asunto, que haya una investigación profunda, que se conozcan absolutamente todos los elementos del caso, si lo hay, y que se realicen las necesarias investigaciones que permitan ir al fondo del asunto".

Ione Belarra: solidaridad con las víctimas

Ione Belarra, secretaria general de Podemos y diputada de este partido en el Congreso, ha expresado la solidaridad con las víctimas de la presunta violencia machista ejercida por el hasta ahora portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.

En unas declaraciones este viernes a la Cadena SER, Belarra se ha mostrado prudente y ha evitado criticar directamente a Íñigo Errejón para no aumentar, ha dicho, las tensiones entre su partido y Sumar, pero sí que se ha solidarizado con las presuntas víctimas de la violencia machista.

Belarra ha querido dejar claro que Errejón, que militó en Podemos entre los años 2014 a 2019, ya no estaba en su partido cuando UP entró en el gobierno de coalición con el PSOE, y que no tuvo conocimiento de las posibles actuaciones machistas "hasta que el año pasado se hizo público un testimonio que luego se borró de las redes sociales".

Ángel Víctor Torres: "La preocupación es para las víctimas"

También ha reaccionado a la renuncia de Errejón el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, "Quiero ser claro, la preocupación es con las víctimas, hay que estar al lado de ellas, desde este Gobierno estamos implicados en luchas contra la violencia machista. Con recursos para que luchemos contra ella en todas sus expresiones".

"Hay una investigación abierta por su organización y denuncias en el juzgado, que se llegue hasta el final y se depuren las responsabilidades. Les pido a los partidos que se coloquen del lado de las víctimas, algunos están haciendo lecturas partidarias, lo importante es que se ha actuado, tolerancia cero, no hay excepción en ningún caso y en ninguna persona", ha dicho Torres.

Ayuso: "Otra pancarta más que se les cae"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este viernes, tras la dimisión del portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, por las acusaciones contra él por violencia machista, que la del feminismo es "otra pancarta que se les cae".

En O Porriño (Pontevedra), Ayuso ha asegurado, en alusión a Sumar y Más Madrid, que "han estado haciendo bandera siempre del feminismo" y resulta que "están involucrados siempre en todo tipo de causas y de problemas que tienen que ver siempre con violencia contra la mujer, agresiones sexuales...". "En fin, que tienen que volver a enrollar otra pancarta más que se les cae", ha subrayado y ha apuntado que no deja de resultarle "sorprendente" que cuando hay una agresión así las presuntas víctimas se callen "durante mucho tiempo por el motivo que sea".

Óscar Puente: "Hay que acabar con los espacios de impunidad"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que siente "estupor y luego tristeza" por las circunstancias de violencia machista que rodean la dimisión de portavoz de Sumar, Íñigo Errejón, pero al tiempo ha dicho que el caso puede contribuir a acabar con "los espacios de impunidad". "Que todos los hombres seamos conscientes de que este tipo de actitudes no tienen perdón y que no quedan impunes", ha insistido.

IU se solidariza con las víctimas de Errejón

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, ha expresado la solidaridad con las víctimas de la presunta violencia machista ejercida por el hasta ahora portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, "queremos que las víctimas sientan el apoyo, el aliento y el respaldo de IU", ha subrayado.

Maíllo, que ha atendido a los medios de comunicación tras un encuentro con AMPAS de centros educativos públicos de la provincia de Málaga, ha agradecido a las víctimas el paso que han dado y que lo hayan contado porque "muchas veces la sociedad no las cree".

Baldoví, decepcionado por el caso de Errejón

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, se ha mostrado "sorprendido, triste y decepcionado" por "todas las informaciones que salen sobre (Íñigo) Errejón" y ha trasladado su apoyo "sincero" a las mujeres víctimas.

"Cuando uno ve en las noticias esas actitudes tiende a pensar que no es gente cercana, pero no, pueden ser tus amigos o familiares a quienes quieres, personas de tu confianza...", ha asegurado en unas declaraciones remitidas desde Compromís.

Sira Rego pide "demoler las estructuras patriarcales"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha hecho este viernes un llamamiento a "demoler las estructuras patriarcales dentro de las organizaciones políticas de izquierdas", en relación con las acusaciones de violencia machista contra el portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón.

En declaraciones a los medios, Rego, dirigente de IU, ha asegurado que ni milita en el mismo partido que Errejón ni tiene "una relación personal" con él, pero sí ha reconocido que el caso "abre un debate profundo en las organizaciones de izquierdas".



El PP exige a Díaz asumir su responsabilidad si Sumar "tapó" las denuncias contra Errejón

Intentando pescar en río revuelto, el PP ha pedido este viernes a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que aclare "desde cuándo" conocía las acusaciones de violencia machista contra el exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, y que asuma responsabilidades políticas, pues "todo apunta a que esto lo sabían y se tapó, se encubrió".

Así lo ha indicado la portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, en una rueda de prensa en la que ha recalcado que "el Partido Popular está con las víctimas y en contra de cualquier conducta violenta contra las mujeres".